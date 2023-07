Extienden recursos a Programas Pro-Empleo de Valparaíso en medio de fuertes críticas del gobernador Mundaca al Ministerio del Trabajo

El pleno del Consejo Regional (Core) de Valparaíso aprobó $6.154 millones para dar continuidad, en el periodo de julio a diciembre de 2023, a Programas de Inversión a la Comunidad (PIC 2 y 4) de ProEmpleo, lo que irá en favor de 2.165 habitantes de las 38 comunas de la región, beneficiando principalmente a mujeres jefas de hogar.

En rigor, serán 1.468 cupos de media jornada y jornada completa para PIC 4 y 679 cupos en PIC 2, teniendo una cifra total de inversión de $6.154.907.340.

Tras esta importante inversión, el gobernador Rodrigo Mundaca comentó que "la aprobación de los recursos es un reflejo inequívoco del compromiso que tiene el Gobierno Regional de Valparaíso con las y los trabajadores de la región (…) Estos son programas que se crearon en el marco de la pandemia del Covid-19 y le hemos dado continuidad porque son recursos que, en la práctica, son una fuente de ingreso que les permite alivianar las necesidades en sus respectivos hogares”.

Asimismo, la máxima autoridad regional criticó al Gobierno Central afirmando que "me gustaría que existiera un compromiso invariable con las y los trabajadores de la región de Valparaíso, y eso no ha ocurrido. Hasta el día de hoy, yo no conozco a la Ministra del Trabajo, por ejemplo. Me parece que es una falta de respeto cuando el Ministerio del Trabajo manda a funcionarios que no tienen capacidad de decidir nada y tienen un nivel de ambigüedad cuando señalan que no pueden responder si van a comprometer o no recursos para 2024".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Inversiones, Patrimonio y Presupuesto del Core de Valparaíso, consejero Percy Marín, indicó que "de manera transversal vamos a pedirle al Parlamento y también al Gobierno que se incorpore en la Ley de Presupuestos una glosa especial para que le dé continuidad a estos programas, pero de una manera más robusta, de una manera más seria”.

En tanto, la core Tania Valenzuela expuso que "ambos programas han sido priorizados y sostenidos los últimos años financieramente por el Gobierno Regional de Valparaíso, lo que da cuenta del énfasis que se ha dado en poder aportar con recursos para la generación de empleo en las distintas comunas. Este último esfuerzo se refleja en los más de $6 mil millones que se colocan a disposición para la continuidad de 2.165 puestos de trabajo, que benefician principalmente a mujeres jefas de hogar y a personas del territorio insular, Rapa Nui".

María Tapia Díaz, presidenta del Sindicato N°1 Viña Oriente, y beneficiaria de los planes Pro-Empleo, sostuvo que "estas mujeres se desempeñan en comedores solidarios, jardines infantiles, municipalidades, en diferentes áreas. Hay muchas adultas mayores, también mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar y gracias a este programa han podido salir de esa situación, teniendo independencia económica (…) Le doy gracias al Gobernador y a todo el Consejo Regional”.

PURANOTICIA