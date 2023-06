Gobernador de Valparaíso anuncia viaje a Santiago para expresarle su molestia a la Ministra de Salud por manejo de la crisis

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en compañía del presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional (Core), Roy Crichton, viajarán este lunes 12 de junio a Santiago para reunirse con la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Dicho encuentro tiene como objetivo buscar soluciones en medio de la crisis de salud pública que se vive en el país, especialmente tras el deceso de dos bebés de 2 meses en los hospitales de Quilpué y San Antonio, respectivamente.

Sobre el encuentro, el gobernador Mundaca indicó que “el propósito que tenemos es presentarle nuestra molestia con respecto a la conducta que ha tenido el Ministerio de Salud en materia de atención primaria en la región y, a propósito de lo que está ocurriendo con el virus sincicial que golpea la vida de los niños".

La máxima autoridad regional añadió que “como Gobierno Regional hacemos un esfuerzo importante en adquisición de equipamiento, junto con ello concurrimos con recursos para apoyar al Hospital Van Buren en las unidades neo, pediátricas y de adultos, pero la verdad no es suficiente. Nosotros necesitamos proporcionalidad, reciprocidad, y creemos que hoy hay una alta desconfianza de la ciudadanía con respecto a la gestión que está haciendo el nivel central en materia de salud”.

Junto con ello, comentó que la poca comunicación desde el Ministerio de Salud lo mantiene muy preocupado y molesto: “Tenemos un convenio Gore-Minsal del año 2018 y todavía no conocemos a la Ministra de Salud. La conoceremos el lunes. Tampoco sabemos cuáles son las prioridades del gobierno central en salud. Las prioridades de cualquier persona que esté al frente de la cartera son súper simples: salvar vidas. Y hoy las vidas no se están garantizando (…) esto le pega a los más vulnerables. Como Gobierno Regional vamos a ejercer todas nuestras prerrogativas porque hoy no existe ninguna posibilidad de seguir jugando con la vida”.

Por su parte, el core Roy Crichton, presidente de la Comisión de Salud, señaló que "junto al Gobierno Regional nos reunimos con el Colegio Médico y ellos nos informaron que estas cepas mutadas, que habían afectado gravemente a Europa y Estados Unidos, se iban a instalar en Chile".

"Se lo dijimos a la Seremi (Lorena Cofré). Dimos alerta, nos pusimos a disposición para que hicieran rápidamente proyectos para ir en ayuda del Hospital Van Buren (…) esto habla del abandono de la salud pública que ha tenido el Ministerio de Salud con esta región y eso es absolutamente inaceptable, sobre todo cuando cobra vidas de las personas más precarizadas respecto a su accesibilidad a la salud (…) nos tienen que entregar una respuesta que satisfaga realmente", concluyó.

PURANOTICIA