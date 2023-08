El "duro invierno" de Rodrigo Mundaca: Contraloría despoja al Gobernador de Valparaíso de liderar Comisión Ambiental

Un nuevo traspié sufrió el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien fue despojado por la Contraloría General de la República de la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, cargo que en noviembre del año pasado le otorgaron los consejeros regionales (cores) en el marco del proceso de traspaso de competencias.

Se trata de una nueva derrota política para la máxima autoridad elegida democráticamente en la región de Valparaíso, que lo deja relegado a las competencias que sigue manteniendo la delegada presidencial regional, Sofía González, quien ya días antes le había asestado un certero golpe a Mundaca al ordenar el desalojo de la ocupación ilegal de la planta desalinizadora en Puchuncaví.

En aquella oportunidad, la delegada González dio la orden a Carabineros para que desalojara a los pescadores agrupados en la Federación Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, quienes mantuvieron por más de tres meses una toma en el acceso a la construcción de una planta desalinizadora, por considerarla dañina.

Esta posición fue compartida por el gobernador Mundaca, quien desde un comienzo manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa que llevaría agua potable a comunidades del interior de la región de Valparaíso: "Yo me había comprometido con la comunidad, de reunirme con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, para presentarle algunas inquietudes y opiniones de los alcaldes de Puchuncaví y Quintero, y más de 25 organizaciones socioambientales, justamente porque existen elementos para poder revocar la Resolución de Calificación Ambiental", dijo.

Sin embargo, la decisión adoptada por la Delegada Presidencial representa un duro golpe político para el Gobernador Regional, pues en su constante lucha de sobrepasar a González en materia de atribuciones, esta acción le dio donde más le duele, además de dejar en una nebulosa su férreo discurso de defensa por el agua, que esta vez debió ceder ante la existencia de un presunto daño medioambiental a la bahía.

Pero este "duro invierno" se ha mantenido para Rodrigo Mundaca, pues ahora fue la Contraloría General de la República la que le dio otro golpe. Esta vez, emitiendo un pronunciamiento respecto a que los gobernadores regionales no pueden recibir competencias desde el Ejecutivo en materia medioambiental, lo que despoja de la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental que se le otorgó hace 9 meses.

La autoridad repasó esta decisión del ente fiscalizador de los órganos estatales, señalando a El Mercurio de Valparaíso que "a propósito que tengo facultades de planificación, presupuestarias, de fomento productivo, y presido los comités regionales de Uso del Borde Costero y de Cambio Climático, me parece una verdadera inconsistencia que se me niegue la posibilidad de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental en la región y que esta siga en manos de una autoridad designada por el Gobierno central, como es la delegada presidencial regional".

De igual forma, Rodrigo Mundaca sostuvo que "la representación que hace la Contraloría, tomando en cuenta que más del 50% de los gobernadores planteamos la necesidad de presidir la Comisión de Evaluación Ambiental en regiones, va precisamente en contra del proceso de descentralización en el que estamos involucrados, una decisión que nos cercena una facultad que, inequívocamente, debería estar en manos de la autoridad electa democráticamente".

"Lo que hace la Contraloría, en la práctica, es ponerse del lado de la continuidad de la Delegación Presidencial Regional. E insisto que esto no se trata de un tema personal, ya que todos los gobernadores opinamos lo mismo sobre esa figura. Estamos frente a una situación que, en la práctica, muchas veces puede estar sujeta a presiones que pueden provenir del Gobierno central", agregó la autoridad de Valparaíso, quien suma a su historial un nuevo hito que lo pone contra el Ejecutivo.

Cabe recordar que ya son varias las críticas que ha expresado Mundaca en contra de autoridades gubernamentales: primero, en junio, a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a raíz de la crisis por enfermedades respiratorias de aquel momento; y después, a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, por los programas Pro-Empleo.

"El propósito que tenemos es presentarle nuestra molestia respecto a la conducta que ha tenido el Ministerio de Salud en materia de atención primaria en la región y, a propósito de lo que está ocurriendo con el virus sincicial que golpea la vida de los niños", señaló sobre Aguilera en la previa a un viaje a Santiago. De Jara dijo que "me gustaría que existiera un compromiso invariable con los trabajadores de la región, y eso no ha ocurrido. Hasta el día de hoy, no conozco a la Ministra del Trabajo"; esto último, tras aprobar recursos para extender el programa de empleos.

Esta vez Mundaca fue más allá en su crítica, apuntando directamente al programa con el que Gabriel Boric fue elegido Presidente: "Era un programa de Gobierno que me generaba expectativas, pero que al poco tiempo se hipotecó", comenzó, a lo que agregó que "algunas demandas que eran tremendamente importantes para todas y todos nosotros no se cumplieron por parte del Gobierno".

"Cuando el Presidente era candidato, planteó que jamás íbamos a suscribir como país el TPP11; pero al poco andar, sencillamente, Chile ratificó su adscripción. Y así como en esa materia, pasó lo mismo en otras y, por lo tanto, creo que el programa de Gobierno sigue siendo una aspiración, un anhelo, pero está completamente conculcado por la situación actual", concluyó el Gobernador Regional de Valparaíso.

