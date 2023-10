Gobernador, alcaldes y cores anuncia marcha a La Moneda por Presupuesto para Valparaíso: "Nos escuchan a la buena o a la mala"

Con molestia reaccionaron en el Gobierno Regional y en los Municipios a la propuesta del Gobierno central respecto al Presupuesto 2024 para la región de Valparaíso, el cual aumentará en sólo 3,6% si se compara con las cifras de este año 2023. Además, la molestia aumenta al tener en cuenta que se solicitó un incremento de 36,4%.

La zona tuvo durante el 2023 un Presupuesto de $95 mil millones; el cual se mantendría para el próximo año, aunque con la diferencia que ingresarán $6 mil millones por royalty, totalizando $101 mil millones. No obstante, tanto el Gobierno Regional como el Consejo Regional esperaban que la zona contara con $135 mil millones.

Por esto, la propuesta anunciada en cadena nacional por el presidente Gabriel Boric cayó como un balde de agua fría tanto en el gobernador regional Rodrigo Mundaca, como en los consejeros regionales (cores) y en los alcaldes de las 38 comunas de la región, de los cuales 28 participaron en una reunión para abordar en conjunto este tema.

MARCHA A LA MONEDA

Por este motivo es que los alcaldes, cores y el gobernador Mundaca, acordaron junto a concejales y organizaciones sociales de la región, viajar a Santiago durante la próxima semana para iniciar una marcha hacia el palacio de La Moneda, donde le expresarán al Jefe de Estado su molestia por el "mezquino" presupuesto 2024.

"Vamos a marchar sobre La Moneda la próxima semana y vamos a ir en conjunto con alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, y organizaciones sociales. Y lo voy a decir como lo he dicho en otras ocasiones: nos escuchan a la buena o nos escuchan a la mala", señaló el gobernador Rodrigo Mundaca.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios de la Quinta Región, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, comentó que "vamos a marchar la próxima semana, vamos a ir todos los alcaldes y alcaldesas de la región a La Moneda. Vamos a ir con nuestros concejos municipales, vamos a ir con los vecinos y organizaciones que se están viendo afectadas, porque creemos en la región de Valparaíso".

LOS PRINCIPALES AFECTADOS

Con la propuesta del Ejecutivo, la región de Valparaíso se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional en materia de presupuesto, tema que causó la molestia de las autoridades presentes en la instancia. Y es que a juicio de ellos, la zona verá duramente mermadas sus posibilidades de financiar importantes iniciativas, como las relacionadas al 8% de seguridad, deportes, cultura y medio ambiente; los fondos Pro-Empleo, que podrían dejar cesantes a 2.200 trabajadores, en su mayoría mujeres; además de mantenerse la planta de trabajadores del Gobierno Regional, cifrada hoy en 157 personas.

"La descentralización no puede ser castigada por las malas prácticas de otros. La descentralización no puede ser castigada, a propósito de en un organismo centralizado que cometió irregularidades cuando se le traspasaron recursos a una fundación. Cuando digo que la descentralización no puede ser castigada, estamos hablando de un presupuesto mezquino, que va a afectar directamente al empleo de la región", lamentó el Gobernador Regional de Valparaíso.

La autoridad también precisó que con el aumento de 3,6% en el Presupuesto 2024 no se podrán hacer asignaciones directas vía proyectos de interés regional. Así es como se verían afectadas prácticas culturales tradicionales como la Fiesta del Guatón Loyola, en Los Andes; la Feria del Tejido, en La Ligua; la Expo Quillota; las Fiestas Costumbristas; o el primer Campeonato Regional de Cueca del Adulto Mayor.

Si bien, esto no quiere decir que se terminarán estas tradiciones, lo cierto es que ahora deberán ser aprobadas con mucha burocracia, pues deberán pasar por la revisión del Ministerio de Desarrollo Social y luego por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Esto, a juicio del Gobernador Regional, "es como volver a los tiempos del Mideplan, cuando en Santiago se definía cuándo, cómo y cuánto gastar".

"Hoy estamos ante una situación completamente regresiva en lo político, porque este Gobierno tiene sólo dos opciones: se transforma en el sepulturero del proceso de descentralización o comprende que la descentralización le puede cambiar la vida a las personas", agregó un molesto Rodrigo Mundaca.

Por último, la máxima autoridad regional sostuvo que "pareciera que el Gobierno Central no conoce la importancia de la región de Valparaíso. Conocen sus bondades estivales cuando pasean por las playas, pero no saben que ésta es la región donde el 70% u 80% pasa por esta región, donde el 90% de cargas por el Pacífico pasa por el puesto terrestre más grande de América Latina, en Los Andes".

LLAMADO A PARLAMENTARIOS

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, también participó en la instancia, desde la cual hizo un llamado a los 16 parlamentarios de la región a unirse y realizar las modificaciones necesarias a la Ley de Presupuesto que se tramita en el Congreso Nacional.

"Aquí hay un actor bien ausente: el actor parlamentario. Llamo a los parlamentarios de la región a dejar atrás las diferencias políticas y los ataques, y ponerse de acuerdo junto a este grupo transversal de autoridades para realizar los cambios que requiere la Ley de Presupuestos, para que las comunidades de Valparaíso no se vean perjudicadas con estas decisiones", señaló.

De igual forma, afirmó que "siempre diciendo algo fuerte y claro: tolerancia cero con la corrupción. Que los recursos vayan donde están las necesidades de los vecinos de la región de Valparaíso. Los parlamentarios tienen el deber de dejar atrás todas y cada una de sus diferencias y sumarse a esta convocatoria que ha hecho el gobernador Mundaca y el Presidente de la Asociación de Municipios, y donde estamos todos los alcaldes, consejeros regionales, independientes de nuestro color político".

Finalmente, el alcalde de Concón, en su rol de Presidente de la Asociación de Municipios de la Región de Valparaíso, reiteró su "llamado a los parlamentarios y a toda la gente, a unirnos en pos de las inversiones que se ven perjudicadas en términos de empleo, de adquisiciones y proyectos. No olvidemos que hay comunas que dependen de lo que hoy se está quitando. Así que alcaldes estamos con el Gobierno Regional, estamos con el Gobernador e iremos a La Moneda hasta ser escuchados".

PURANOTICIA