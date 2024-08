Presidente de RN en Valparaíso: "Si nos va mal en la municipal, se nos pone cuesta arriba la elección importante, la del próximo año"

A una semana de la complicada inscripción de candidatos, que en el caso de la centro derecha en la región de Valparaíso estuvo agitada hasta el final, con dichos de candidatos bajados en contra de los que quedaron, llega la hora de hacer la evaluación. Imposible es olvidar, por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Valparaíso, cuando Chile Vamos finalmente bajó al abogado RN Leonardo Contreras para ceder el cupo a Rafael González, de Republicanos, tras la bajada de Antonella Pecchenino para favorecer la opción de Iván Poduje en Viña del Mar. Sobre eso y más, el presidente regional de Renovación Nacional (RN), Alfonso Vargas, detalla en entrevista con Puranoticia.cl parte del proceso que dejó a la tienda sin ningún candidato en las tres posiciones más clave de la zona.

"Si uno lo mira así, con lo que yo le estoy diciendo, que nosotros tenemos mayoría parlamentaria, que tenemos igual mayoría en las municipales, dentro del, voy a decir, pacto, tal vez no fue una buena negociación, ok... pero habría que ver qué resultados dio eso en otras regiones, porque el pacto no es regional, ni provincial ni nada, el pacto es a nivel nacional", dijo el también exdiputado y exsubsecretario para las Fuerzas Armadas y de Agricultura sobre el posicionamiento en que quedó el partido a nivel regional tras la inscripción de las candidaturas y la bajada de sus nombres en varios sectores...

-El lunes pasado se terminó de inscribir a los candidatos, ¿cómo quedaron en RN con las decisiones que se fueron tomando? Hubo definiciones que se habían tomado hace tiempo y otras que de último minuto...

Así es. Mira, sin embargo, yo voy a partir con esto, porque uno no puede ver todo lo malo y hacer todas las críticas… A nosotros nos hubiera encantado y era lo que queríamos, tú sabes que nosotros teníamos como candidato a gobernador regional a Lucho Pardo, y es lo que queríamos y creo que habría sido una buena decisión, pero no fue así. Y yo lo entiendo perfectamente bien, porque yo también participé por muchos años cuando era diputado en las negociaciones municipales, no una vez, sino que varias veces, entiendo lo que son, y ahora nosotros tuvimos que entregar la gobernación de Valparaíso, pero también llega el momento en que hay que dar vuelta la página. Así lo hice hace un par de días atrás, con la campaña de María José Hoffmann, que es la candidata del pacto, y nosotros pertenecemos a éste. Y los pactos significan sacrificios y se hacen buscando la unidad del sector.

-Claro, como pacto hicieron un acto público en el café Anayak de Viña del Mar apoyándola después de dimes y diretes.

Tenemos que cuadrarnos como corresponde.

-Hubo varios representantes de RN allí, pero no se vio en la foto a Pardo. Cuando dice que hay que cuadrarse, ¿significa que no es una decisión que a usted le hubiese gustado?

No, pero mira, en la vida no siempre todas las decisiones a uno lo van dejando contento. La vida es así.

-¿Qué pasó cuando se decide bajar a Luis Pardo desde la directiva nacional? Porque ustedes habían decidido esto a nivel regional y de hecho se había insistido por bastante tiempo, en que la decisión estaba tomada por la directiva regional.

Obviamente que es algo que no nos gustó en su oportunidad, pero te digo yo que eso ya hay que dar vuelta a la página, no hay otra situación. Y tenemos que entenderlo, porque te digo, yo me pongo en el lugar de quienes estaban negociando y obvio, lo que ocurre es que Renovación Nacional hubiera querido… yo hablo por esta región, pero en cuantas otras regiones también querían tener un RN, y la UDI seguramente quería tener en todas un UDI, y así en la historia.

-Cedieron en Valparaíso, en Viña, las dos comunas más importantes y la Gobernación también. ¿Entonces, cuál es la negociación que se logra?

No la podemos mirar a nivel regional, esta es una negociación a nivel nacional. Y quien podría dar una explicación de esto no soy yo, porque yo no sé el detalle de cómo se dieron las distintas candidaturas desde Arica a Punta Arenas, no participé en la negociación nacional, no la conozco, entonces nosotros no podemos buscar la explicación solamente aquí en la región.

CRÍTICA DE CONTRERAS TRAS SU BAJADA

-¿Qué pasó con Valparaíso? Hasta última hora estaba todavía Leonardo Contreras como candidato, y finalmente él, cuando decide el sector apoyar a Rafael González de Republicanos, dice en una entrevista que no va a votar por González.

Esta negociación, a diferencia de probablemente todas las anteriores negociaciones que han habido desde desde que comenzaron las elecciones, después del gobierno militar, es completamente distinta porque aparecen otros actores nuevos, de partida. No solamente como fue en un momento, en que era la negociación entre UDI y RN, hoy día es un pacto entre ambos y Evópoli, pero además de eso había que buscar espacio para algunos candidatos Demócratas, para algunos candidatos Amarillos, y por el otro lado, principalmente buscar qué se podía hacer con los candidatos Republicanos. Tenemos que entender, y en esto hay que ser súper claro, que el ideal para las elecciones unipersonales, estoy hablando de la gobernación y estoy hablando de los alcaldes, es que la centro derecha hubiera tenido un solo candidato en todas partes. No digo que no se pueda ganar, porque el mismo efecto también usted lo ve de repente hoy día en la coalición de gobierno, llamémoslo así, que también se han abierto en algunos lugares y también tienen dos candidatos, pero para nosotros el ideal hubiera sido que desde toda la centroderecha hasta la derecha haya un solo candidato. Y eso se buscó y eso se logró en algunos lugares. Y lo de Valparaíso, lo más importante es que recuperemos la ciudad de alguna forma. Y mire lo que digo, de alguna forma, porque no es posible que Valparaíso siga manejado por un alcalde de izquierda, cuando la ciudad está en una situación terrible. Yo soy porteño, yo soy nacido en Valparaíso, yo estudié en el colegio Alemán en Valparaíso, viví en Valparaíso todos mis años de cabro, y darse una vuelta por la ciudad, la verdad es que da pena. Yo no conozco al candidato del Partido Republicano, pero prefiero que haya un candidato del Partido Republicano antes que siga la izquierda, que ha ido destruyendo la ciudad día a día.

"PARA CHILE VAMOS LO RELEVANTE ES LA ELECCIÓN DEL PRÓXIMO AÑO"

-Leonardo Contreras advertía que este tipo de decisiones lo que hacía era dividir a Chile Vamos y a RN. ¿Coincide con él?

Mira, siempre hay un momento posterior a cuando uno está dando una entrevista, como ocurre ahora, en que uno piensa que lo podría haber dicho de otra forma. Pero yo lo voy a mirar de la siguiente manera: Leo está de candidato a concejal hoy día, y yo espero que sea un gran concejal. Y él es una persona joven, valiosa, y yo espero que ese sea su primer peldaño para ir haciendo una futura carrera política importante. Quedarse en lo que ya pasó, ya pasó. Uno tiene que mirar el camino hacia adelante, yo espero que en estas municipales la centro derecha tenga una muy buena performance porque hay que decirlo, si a nosotros nos va mal en la municipal, se nos pone también cuesta arriba la elección importante que es la del próximo año. Y para Chile Vamos lo relevante es la elección del próximo año.

-La elección presidencial…

La gente que vota por nosotros y que participa en muchas elecciones reclama la unidad del sector, pide a gritos que no peleemos. La gente común y corriente no entiende las rivalidades que había antes entre la UDI y RN, o las rivalidades que pueden haber hoy día entre la UDI, RN, Evópoli y Republicanos. La gente nuestra clama por la unidad, y nosotros solamente por unidad podemos lograr llegar a ganar el próximo año. Y lo que hay que hacer, por lo tanto, en esta elección, es dar una gran muestra de unidad. La gente no nos quiere ver peleando. Hay personas que dicen que este gobierno es tan malo que ya nuestra próxima campaña está ganada, y eso no es así. Las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto, y en un año pasan muchas cosas. Por lo tanto yo creo que el trabajo que nosotros podamos hacer desde ahora, desde estas elecciones municipales, es central y va a ser un paso muy importante para el futuro.

BAJADA DE WILLIAMS Y LA FAMOSA ENCUESTA

-En Viña del Mar también hubo una discusión intensa hace algunos meses, cuando en RN tenían la opción de ir con Carlos Williams o con Marcelo Catril, y finalmente el sector buscó apoyar a Iván Puduje, que va como independiente. El asunto fue zanjado en Santiago, pese a que el comité regional había votado por Carlos Williams. ¿Qué pasó ahí?

Gracias a Dios, en primer lugar, Carlos Williams y Marcelo Catril siguen en la carrera, van a estar en la papeleta como candidatos a concejal, eso es muy importante. Pero habría sido muy malo que hubiéramos tenido dos candidatos en Viña del Mar, qué bueno que finalmente tenemos uno solo, porque es esa la posibilidad de ganarle a la alcaldesa, a Ripamonti… No le íbamos a ganar por ningún motivo a Ripamonti como estábamos, y aquí tiene que primar la cordura y mirar esto con la mayor frialdad posible: uno no puede pensar que sí o sí tiene que ser uno de los nuestros. No, si aquí lo importante es que recuperemos Valparaíso, que recuperemos Viña del Mar, que se las arrebatemos a la actual coalición de gobierno. Obvio que a mí me hubiera gustado que fuera con uno de los nuestros, obvio que sí. Pero ¿qué queremos? Queremos que efectivamente Valparaíso y Viña del Mar no sigan siendo gobernados por la izquierda.

-¿Qué pasó con la encuesta que se mencionó pero no se dio a conocer públicamente, que mostraba mejor proyección electoral de Poduje? ¿La pudieron conocer?

Yo no la tengo, como para poder decirte "te la puedo mostrar", tengo que ser claro, pero efectivamente estuve al tanto de todas estas encuestas que se hicieron en Viña del Mar y en Valparaíso.

-¿Pero la pudo ver en su momento?

Sí, sí, sí, claro, la vi, la conversé con el presidente del partido y con la secretaría general.

-¿La diferencia les dio certeza?

No me haga esa pregunta porque yo no quiero seguir en eso. Si la diferencia puede haber sido más, menos, lo que sea... lo que hay hoy día es lo que hay… Yo soy de los que siempre miro el futuro, el pasado ya fue.

"A MANUEL MILLONES LO SIENTO DE LOS NUESTROS"

-En la Gobernación Regional hay un escenario distinto, porque pese a que van con tres candidatos, hay segunda vuelta. ¿Cómo lo toman ustedes en ese sentido? Porque en la izquierda también tenían hartas cartas, se bajaron para dejar a Rodrigo Mundaca como candidato único y al final se subieron otros a última hora.

Enbuenahora hay segunda vuelta. Yo hubiera preferido que nosotros -porque voy a decirlo, yo considero a Manuel Millones de los nuestros, no es de Renovación Nacional, pero lo encuentro, lo siento como uno de los nuestros- y me hubiera gustado que nosotros hubiéramos tenido un solo candidato. Sin embargo, dado que hay segunda vuelta, yo espero que María José esté en esa segunda vuelta, a lo menos. Me encantaría que ganara la primera vuelta, pero hay que entender que nosotros con dos candidatos, pasar el umbral es muy difícil.

-Si María José Hoffmann u otro de la derecha llega a la segunda vuelta con Rodrigo Mundaca, ¿ustedes realmente ven las posibilidades de poder aglutinar a toda la derecha y ganarle a Rodrigo Mundaca?

Es completamente posible. Yo espero que así sea. Y viéndolo con mucha detención y dejando las pasiones de lado, yo creo que eso es lo que generalmente ocurre con el grueso de las personas, no ocurre con todos los votantes, pero el grueso de los votantes se reagrupan, y yo creo que la Quinta Región es completamente ganable por nosotros.

-¿Cómo ven Quilpué?

Con Carolina Corti creo va a ser una linda campaña y yo estoy convencido de que ella va a ganar el municipio de Quilpué para nosotros. Estoy convencido de que a nosotros nos va a ir mucho mejor que la elección anterior. Alguien me podría decir que no es muy difícil que eso suceda, porque en la elección anterior, hay que entenderlo, nos fue bastante mal...pero yo creo que nos va a ir bastante mejor, nosotros vamos a recuperar, y acuérdense de mí, varios municipios y ganar varios municipios que en este momento no los tenemos.

-¿Está conforme con el candidato de Chile Vamos, Iván Puduje, en Viña del Mar, considerando el tono que ha tenido él durante el último tiempo? Ha sido más que crítico, burlesco por ejemplo, con la diputada de Republicanos Chiara Barchiesi. Hace poco también se descubrió que una exasesora de Virginia Reginato está trabajando con él en la campaña. ¿Qué le parece?

Mira, lo más importante es que estamos hablando de las dos comunas más grandes de la región, lo más importante es que tengan un buen gobierno comunal a partir del próximo periodo. Que a mí me digan que Poduje se relaciona más para allá, más para acá… a mí lo que me interesa es que, ojalá, don Iván Poduje le gane a la alcaldesa Ripamonti. Yo creo que ese es un triunfo, no para nosotros, no para Renovación Nacional, este es un triunfo para la gente de Viña del Mar y eso es lo que nos interesa.

-Lo pregunto porque como justamente el municipio de Virginia Reginato fue cuestionado duramente y ella fue destituida como concejala tras dejar la alcaldía tras una acusación por notable abandono de deberes, ¿como RN van a pedir que, si ganan Viña del Mar, las cosas se hagan correctamente para no perjudicar a los viñamarinos?

Mira, no hay ninguna duda y nosotros estamos trabajando en este caso con el Instituto Libertad, haciéndole capacitación a todos nuestros candidatos. Hoy día el tema de la probidad es importantísimo, hoy día el tema de que los concejales sepan de verdad que ellos son los primeros grandes fiscalizadores del alcalde es importantísimo. Pero ¿qué tiene que ver Poduje con la Coty Reginato? No tiene nada que ver. Entonces empezar a pensar desde ya eso… que no tiene nada que ver. Yo voy a decirle la verdad, yo con don Iván Poduje he conversado por teléfono una sola vez y lo que espero es que él sea un buen alcalde para Viña del Mar y que obviamente se manejen de la forma más eficaz los temas anticorrupción, los temas de la probidad y los temas de transparencia. Si el día mañana un alcalde trabaja con una persona que sea más de la derecha o que sea más de la izquierda… lo importante es el resultado para la comuna, y si nos vamos a poner desde ahora a sacar cuentas antes de que ocurra… no, hay que juzgarlo cuando lo haga y ojalá espero que no lo haga.

CÓMO QUEDA RN EN LA REGIÓN TRAS LAS NEGOCIACIONES

-Con los resultados de las negociaciones regionales para las plazas más grandes, ¿reconoce que ha faltado fuerza para poder negociar o poder poner sus nombres en esta pasada? ¿Cree usted que a lo mejor falta que algunos líderes que antiguamente empujaban las decisiones regionales, como Francisco Chahuán u otros, retomen las riendas de un partido que tiene gran representatividad de autoridades en la Región de Valparaíso en general pero poca presencia en las candidaturas para este año del Gran Valparaíso?

A mí no me gusta hablar del pasado, pero si yo tengo que mirar un poco para atrás, porque también de repente hay que mirar para atrás para poder mirar para adelante, yo fui 16 años diputado y hacía collera con el senador Romero, y en ese tiempo te puedo decir que en mi distrito las cosas eran súper distintas, porque teníamos la mayoría de los alcaldes, éramos el partido más grande, etcétera, teníamos sede en casi todas partes, y ahora, voy a decirlo, estamos recuperando. Una de las razones por las cuales yo estoy en este cargo es por eso, y hemos ido recuperando y anoche estaba en una actividad en la comuna de La Cruz… nosotros somos un partido que gracias a Dios está presente en todas partes, esa es la gran ventaja que tiene Renovación Nacional. Si uno lo mira así, con lo que yo le estoy diciendo, que nosotros tenemos mayoría parlamentaria, que tenemos igual mayoría en las municipales, dentro del, voy a decir, del pacto, bueno, tal vez no fue una buena negociación, ok, pero habría que ver qué resultados dio eso en otras regiones, porque el pacto no es regional, ni provincial ni nada, el pacto es a nivel nacional.

-¿Se están buscando nuevos liderazgos? ¿Cómo se está abordando ese desafío en la región, de recuperación, como dice usted?

Eso siempre es el ideal. El ideal es que siempre vayan surgiendo nuevos liderazgos y yo creo que en RN están surgiendo.

-¿Quiénes, por ejemplo?

Mire, usted tiene por ejemplo el actual alcalde de Limache, Daniel Morales, no me cabe duda que él va a ser el candidato a diputado el próximo año. No me cabe duda que Carolina Corti va a ser alcaldesa en Quilpué y va a iniciar un nuevo liderazgo que ya curiosamente ha ido asumiendo. Entonces eso lo vamos a ir viendo en todas partes. Esto no es como en un equipo de fútbol en que uno tiene que tener un titular y un suplente para salir a la cancha. Va surgiendo naturalmente y yo estoy convencido que en esta oportunidad van a surgir nuevos liderazgos.

ROL DEL SENADOR FRANCISCO CHAHUÁN

-¿Qué rol ha tenido el senador Chahuán en este recambio, ha liderado el proceso como en otras ocasiones? ¿Qué postura o en qué “parada” está él respecto a todo esto?

Para saber en qué parada está el senador Chahuán mejor pregúntele a él, no puedo decirlo yo, claramente, pero sí le puedo decir que en los días previos a que se cerraran las listas de inscripción estuvimos muy activamente junto al senador Chahuán. De hecho, la última conversación fue en la casa del senador Chahuán con la directiva, con mi directiva regional, prácticamente un día entero viendo los últimos detalles. No es fácil, son cerca de 300 candidatos de RN.

-¿Qué otras comunas, además de las que me mencionó, están ustedes empujando como RN? Hay intereses desde ahora en diputaciones y en senaturías que ya han salido a la luz pública...

En el tema parlamentario, obvio que estamos a más de un año de distancia, pero es sabido que Andrés Longton tiene interés, y también la diputada Camila Flores, de ser candidatos al Senado. Eso no significa que como falta tanto tiempo no se pueden agregar otros nombres y ahí va a venir otro dolor de cabeza para ver quiénes van a ser los verdaderos candidatos. Pero está claro que ellos ya lo han expresado públicamente.

-¿Y los candidatos a alcalde?

En cuanto a candidatos a alcalde, tenemos en Algarrobo, San Felipe, Papudo, Santo Domingo, Petorca, Zapallar, Rinconada, Juan Fernández, Limache, Panquehüe, Isla de Pascua, Puchuncaví, Quilpué, Llay Llay, Quintero, Putaendo, Villa Alemana, Hijuelas, y Casablanca. Por eso te digo yo que estoy convencido que nosotros en la municipal, finalmente, si dejamos de lado lo que nos ha sucedido en Valparaíso y en Viña, estoy seguro que vamos a recuperar.

