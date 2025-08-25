Detienen a menor de 16 años en liceo de Cañete por portar cuchillo, municiones y pasamontañas

Un estudiante de 16 años fue detenido al interior de un liceo en la comuna de Cañete tras ser sorprendido portando un cuchillo, una munición y un pasamontañas. La detención se produjo luego de que la preocupante confesión del joven sobre consumo de drogas llevara a los docentes a revisar sus pertenencias.

El hecho se descubrió cuando el adolescente se sintió mal y presentó mareos durante la jornada escolar. Fue trasladado a la oficina de inspectoría, donde confesó haber consumido clonazepam. Ante la situación, los docentes a cargo revisaron su mochila y se encontraron con una escena alarmante: un cuchillo carnicero de 30 centímetros, una munición calibre 7.62 milímetros y un gorro pasamontañas.

Tras el hallazgo, el personal del establecimiento dio aviso a la Policía de Investigaciones (PDI). El subprefecto Christian González, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Cañete, confirmó que el estudiante fue detenido por los delitos de porte de arma cortante y porte ilegal de municiones.

La evidencia balística fue remitida al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) para su peritaje, mientras que los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, el menor fue entregado a un adulto responsable. La PDI continúa con las diligencias para determinar la procedencia de la munición y el arma y si están vinculadas a algún otro hecho delictivo en la zona.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)