Leonardo Contreras bajó su candidatura por Valparaíso en favor del republicano Rafael González y adelantó que "no voy a votar por él"

Y finalmente se cumplió lo que todos esperaban. El RN Leonardo Contreras confirmó que bajó su candidatura por la Alcaldía de Valparaíso, por lo que el camino ahora quedó libre para que Rafael González, del Partido Republicano, sea la carta única de la derecha.

Era un secreto a voces esta decisión, la cual tomó mucha más fuerza luego que Antonella Pecchenino declinara su candidatura por Viña del Mar en favor de Iván Poduje, movimiento que todos esperaban tuviera repercusiones en la vecina ciudad porteña.

Y así fue, pues a 48 horas de la bajada de la candidata del Partido Republicano en favor del arquitecto independiente, pero respaldado por todos los partidos de Chile Vamos; ahora fue el turno del militante de Renovación Nacional, quien hizo lo propio, "en pos de la unidad", según dijo, aunque con una serie de críticas al favorecido González.

"Lamentando el estado presente y el incierto futuro de nuestra ciudad de Valparaíso, la falta de definición y estando ad portas de la inscripción de las candidaturas para las elecciones municipales de octubre, hemos decidido poner a disposición nuestra opción a la Alcaldía de Valparaíso", señaló Contreras en una declaración pública.

Luego, recordó que inicialmente fue su candidatura por la Alcaldía porteña la que solicitó elecciones primarias y mediciones objetivas, pero "sin tener eco en otras opciones que falsamente se han planteado desde Santiago, como las más competitivas. Sin embargo, el paso que damos lo damos en pos de la unidad".

Y es que no es un misterio que a Leonardo Contreras no le entra en gracia Rafael González. Muestra de aquello fueron las palabras entregadas a Puranoticia.cl en entrevista de este jueves 25 de julio, donde dijo si RN cediera en Valparaíso ante el Partido Republicano "sería dejar abierta la posibilidad para que las candidaturas de izquierda, particulamente del Frente Amplio, se quede con el sillón edilicio porteño. Eso es lo que representa la candidatura de Rafael González, porque no tendrá el apoyo... y yo en lo personal, no lo apoyaría".

Puranoticia.cl volvió a tomar contacto con Contreras para conocer sus sensaciones tras esta decisión, de la que dijo que "se va a generar una crisis interna en Renovación Nacional y en Chile Vamos, y no voy a votar por Rafael González".

También explicó que "me pidieron hacer el gesto, en contra de toda lógica, porque RN ya había renunciado a todo, obviamente se mandó a hacer una encuesta, que era muy positiva para nosotros, pero me pidieron el gesto de unidad".

Y es que fue el propio presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, quien lo llamó para contarle que estaban haciendo esfuerzos en todo Chile y que "dejaba en mis manos esta decisión, para no desangrarnos en comunas como Recoleta y Santiado, donde Republicanos está amenazando, lo que ha sido la lógica de las negociaciones de Republicanos con Chile Vamos, con ese liderazgo agresivo y que pone el interés en el poder por sobre todo como el de Arturo Squella, que finalmente se impuso".

De igual forma, dijo que "la ciudadanía, y especialmente Valparaíso, una ciudad golpeada por malas decisiones y una pésima gestión, no quiere más extremos, que en los últimos años le han hecho mal a la política, metiéndonos en procesos constitucionales que sólo fueron un gasto y motivo de gastos innecesarios, la extrema izquierda y la extrema derecha intentaron secuestras a la ciudadanía, pero los porteños somos personas decentes, con altos estándares morales que no están disponibles para las transas de ningún tipo".

"Esta decisión no se basa en números ni encuestas, porque de ser así la decisión sería seguir hasta el mes de octubre, nuestra base popular de apoyo es importante y seguirá a disposición de Valparaíso", añadió, junto a afirmar a Puranoticia.cl que "fue una decisión difícil y que costó mucho tomarla porque hay un equipo detrás, que se ha consolidado estos meses y donde la ciudadanía ha sido testigo de haber levantado una candidatura sin apoyos formales. porque los parlamentarios de mi partido, como Chahuán, Celis y Flores trataron de minar nuestras opciones, y aún así logramos posicionarnos bien en las encuestas y en la opinión pública".

En ese sentido, en su comunicado expuso que "senadores y diputados son quienes restan fuerza al trabajo permanente y latente en los cerros de nuestra ciudad, trabajo llevado a cabo por militantes, adherentes, simpatizantes e incluso personas que se encuentran en otra vereda política pero que han creído en nuestro proyecto, el cual no ha sido respetado".

No obstante, destacó al diputado Andrés Longton, de quien dijo que "ha entregado un apoyo incondicional a nuestra causa de levantar Valparaíso de la miseria en que se encuentra y que ha nadado contra corriente de posiciones egoístas, clasistas y personalistas, como las de Chahuán, Flores y otros, que esperamos no tenga oportunidad de seguir mal representando a la ciudadanía".

Luego, precisó que en los próximos días convocará a las bases políticas y sociales de Valparaíso, que han sido parte de la construcción de su propuesta a una asamblea donde se decidirán los pasos a seguir en el futuro cercano, "confiando siempre en que las ideas de la sociedad libre son las que hacen grandes a las naciones y Valparaíso merece volver a ser grande otra vez y en esto de cederemos ni un centímetro".

Por último, agradeció a su equipo de trabajo, a los militantes de los partidos de Chile Vamos, especialmente a los de RN y a los dirigentes a regionales y nacionales, y finalmente a su esposa e hijos por su sacrificio durante estos meses: "Sé que ha sido duro y les pido perdón por robarles su tiempo e incluso repartir esos abrazos que son de su propiedad con otras personas", sentenció.

PURANOTICIA