Cae red de lavado de activos en Temuco: Hay más de 20 detenidos, incluyendo un funcionario de un tribunal

Un amplio y coordinado operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) de La Araucanía culminó con la detención de un total de 24 personas por el presunto delito de lavado de activos. Las diligencias, que se extendieron por varias semanas, lograron desarticular una compleja red criminal que operaba en la ciudad de Temuco.

La investigación ha generado una profunda conmoción en la zona, especialmente tras revelarse que uno de los aprehendidos es un funcionario activo del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad. La red de lavado de dinero también estaría integrada por comerciantes locales y clanes familiares que habrían utilizado negocios formales para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades ilícitas.

Las diligencias investigativas fueron llevadas a cabo en conjunto por la PDI y la Fiscalía de Alta Complejidad regional, que está a cargo del caso. Los 24 detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y se espera que su audiencia de formalización se desarrolle el próximo jueves. En dicha instancia, la Fiscalía presentará los cargos formalmente ante un juez, quien definirá las medidas cautelares para cada uno de los imputados.

Fuentes de la investigación señalaron que el operativo es un golpe significativo a la estructura financiera del crimen organizado en la región, y que la indagatoria continúa para determinar el origen de los millonarios montos de dinero y si la red de lavado está vinculada a otros delitos en la zona.

