Diputado Andrés Longton y sus deseos de llegar al Senado: "Voy a ser candidato y me da lo mismo a quién me pongan al frente"

Faltando más de un año para la Elección Parlamentaria de 2025, el diputado Andrés Longton Herrera reconoció en entrevista con Puranoticia TV que será sí o sí candidato al Senado por Valparaíso, en representación de Renovación Nacional (RN), y adelantó que espera que su compañero de lista no sólo sienta ganas de participar, sino que desee ganar los comicios; esto, junto a reconocer que a pesar de sus diferencias con Camila Flores, no ve con malos ojos que sea su dupla; aunque también incluyó a Andrés Celis.

Pero el parlamentario por el Distrito 6 no sólo tuvo palabras para referirse a su futuro político, sino que también abordó el golpe que sintió RN en el marco de las negociaciones para las elecciones de octubre, donde no sólo Luis Pardo debió ser bajado en su camino a la Gobernación Regional, sino que esta semana se sumó Leonardo Contreras por la Alcaldía de Valparaíso, ya que Chile Vamos decidió privilegiar la opción de Rafael González, la carta que presentó el Partido Republicano, tienda a la que también analizó a través de duras críticas sobre el rol que han cumplido este tiempo.

Ya en un plano más nacional, el legislador descartó –por el momento– que hacer una Primaria Presidencial en Chile Vamos sea buena idea, ya que a su juicio Evelyn Matthei "tiene un liderazgo descollante". Y es que Longton afirmó que someter a la militante de la UDI a un proceso de estas características "le haría mucho daño a la coalición", motivo por el cual cree que la aún Alcaldesa de Providencia debe llegar directamente a la papeleta, pues "me siento muy sintonizado con ella, desde el punto de vista político y humano. Su mirada me hace sentido y me identifica".

CON LA MIRADA EN EL SENADO

Pese a que debe permanecer como Diputado de la República hasta el 11 de marzo de 2026, Andrés Longton no tiene tapujos en reconocer abiertamente que su intención es el próximo año competir en la Elección Parlamentaria, pero por el Senado de la región Valparaíso; esto, con el argumento de que en sus dos periodos como legislador por el Distrito 6 ha obtenido la primera mayoría entre los candidatos de Chile Vamos, además de haber adquirido experiencia suficiente para dar el salto.

"Yo estoy absolutamente decidido en ser candidato. Voy a ser candidato, y lo digo así de claro: las ganas están, voy a ser candidato y me da lo mismo a quién me pongan al frente, porque tengo plena convicción en el trabajo realizado y, por lo tanto, en que nos va a ir bien el próximo año", manifestó a Puranoticia TV.

En ese sentido, subrayó que "uno tiene que competir siempre, sobre todo teniendo compañeros de lista que tengan esa capacidad para medirte como corresponde y que no pasen situaciones como las que pasó Andrea Molina (en la última parlamentaria de 2021), que no fue electa a pesar de haber tenido una alta votación. No podemos darnos el lujo de quedarnos afuera por tener un compañero que sólo tenga ganas de acompañarte y no con las ganas de ganar una elección".

En cuanto a su compañero de fórmula, expresó que "el que sea, pero un candidato que quiera competir y que tenga ganas de ganar, que compita en buena lid y que tenga arraigo en la región, elemento que no es menor, porque estamos en una región donde los liderazgos están siendo postergados y ahora en esta pasada tenemos liderazgos con todas las aptitudes para competir en lista de Chile Vamos".

Y es que a pesar de reconocer diferencias políticas con Camila Flores, dijo que "no tendría problemas" si fuera ella su compañera de dupla por el Senado, agregando que "yo creo que hay altas opciones de tener al menos un Senador, pero creo que con Andrés Celis también. En la costa, él representa un distrito distinto al que representamos con Camila. Además la paridad se hace a nivel nacional, así que puede haber dos candidatos hombres perfectamente", dijo Longton, para luego bromear con que ahora Celis usa corbata y que luce más como un Senador de la República.

¿CRISIS EN RN?

Duros golpes ha sufrido Renovación Nacional durante las últimas semanas en el marco de las negociaciones de la oposición para las elecciones del 27 de octubre donde los chilenos deberán votar por sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, instancia donde el partido debió bajar a Luis Pardo en su camino a la Gobernación Regional de Valparaíso, y a pesar de la campaña que hace semanas desarrollaba en el territorio. Sin embargo el golpe se repitió esta semana, cuando hicieron lo mismo con Leonardo Contreras, ahora ex candidato a Alcalde de Valparaíso.

Andrés Longton analizó este escenario destacando que "igual nos quedamos con 21 candidaturas a Alcalde, que no es menor: de 38 comunas, quedarse con 21... y pudimos habernos quedado con más, pero esto de los equilibrios con la UDI y Evópoli nos hizo ceder en algunas comunas. Pero creo que igualmente fuimos castigados. Tenemos muchas autoridades en la región de Valparaíso: seis alcaldes, cinco parlamentarios y un trabajo consistente en el tiempo. Pero lo que no se entiende –y por eso muchas veces la diferencia con la directiva nacional, al menos en esta pasada de Gobernador Regional– es que el trabajo bien hecho no es premiado".

"Un trabajo a largo plazo debería tener como resultado la priorización de candidaturas, sobre todo de Gobernador Regional, como consecuencia de un trabajo bien hecho. Entonces termina desincentivando los trabajos a largo plazo y bien hechos por parte de quienes estamos liderando como autoridades. Pareciera que eso termina repercutiendo por los famosos equilibrios con los otro partidos de Chile Vamos y, por lo menos en la región, nos sentimos perjudicados respecto a ciertas candidaturas, que deberían haber sido definidas, pero que no lo fueron", añadió.

Acerca de los errores cometidos en las negociaciones para tener este resultado, el Diputado comentó que "tenemos muchos liderazgos, pero nos falta congeniar en una postura uniforme respecto a distintos temas. Tenemos muchas autoridades y en RN, como en una familia muy diversa, es difícil congeniar posturas políticas. Aventurándome, es difícil que en el corto plazo todas las autoridades se pongan detrás de una sola autoridad sin limar primero las diferencias políticas que hay respecto a candidaturas y visión de temas. Eso es lo primero a resolver".

Pero a pesar de las discrepancias con los otros partidos de Chile Vamos, Andrés Longton dijo ser disciplinado políticamente y que apoyará a todos los candidatos del bloque: "Yo voy a apoyar a María José Hoffmann porque soy disciplinado, soy militante de Chile Vamos, creo que las ideas de Chile Vamos son las que tenemos que tratar de que saquen una gran mayoría en octubre y creo que hay que fortalecer esa candidatura y por lo menos estoy en esa línea, independiente de las diferencias políticas –no personales– con Pepa. Creo que hay que dar vuelta la página, independientemente de dar señales de que ese tipo de situaciones, por cómo se dieron y cómo se resolvieron, no se pueden volver a repetir. Pero creo que es importante que como Chile Vamos nos pongamos detrás de la candidatura de Pepa Hoffmann".

CRÍTICAS A REPUBLICANOS

La irrupción hace algunos años del Partido Republicano en la escena política nacional también fue abordada por el diputado Longton, más aún luego que el candidato de RN en Valparaíso, Leonardo Contreras, fue bajado en favor de Rafael González, de la tienda que lidera José Antonio Kast. Al respecto, el legislador sostuvo que esta colectividad "tiene una mirada distinta a la de nosotros en algunos temas, pero es un partido que está constituido a lo largo de todo Chile, con una alta votación, con posicionamiento a nivel nacional y tiene una mirada que recoge parte del sentir nacional y me parece válido que representen a cierto sector de la derecha".

No obstante, agregó que "aquello que repercute en un proyecto en común en el corto plazo lo veo difícil, pero lo que no veo difícil es que nos unamos todos en pos de candidaturas únicas y en una eventual segunda vuelta, detrás de la candidatura que triunfe. Me parece que sería el único camino posible para lograr ser Gobierno el próximo año, dejando de lado muchas veces aspiraciones políticas personales o de los partidos que buscan en cierta elecciones tratar de sacar una tajada, me parece que sería una mala señal y nos podríamos farrear una próxima elección".

Consultado acerca de si fue justamente una "tajada" la que el Partido Republicano sacó por la Gobernación en Valparaíso, Andrés Longton indicó que "creo que es un error y que es un escenario que, si evalúas objetivamente, en algunas regiones podría ser factible, pero me parece que acá no, porque es una región donde el gobernador Mundaca ganó en primera vuelta, por lo tanto hay un riesgo alto de que eso pueda ocurrir si es producto de una división, y me parece que se debió haber hecho el esfuerzo para lograr consensuar una candidatura única. Y me parece que el resultado de eso tiene que ver con tratar de posicionar a Republicanos en algunas regiones para pensar más en la próxima Elección parlamentaria".

"No hubo la generosidad suficiente para lograr una sola candidatura en las regiones. Me parece que faltó un esfuerzo de todos, pero principalmente del Partido Republicano que se obsecó mucho en llevar candidaturas en todas las Gobernaciones Regionales, aprovechando el posicionamiento del partido y la marca, que generaba una adhesión natural al candidato", sentenció.

ELECCIONES LOCALES

Por último, el parlamentario RN se refirió a los comicios que tendrán lugar este 27 de octubre en todo el país para elegir a nuevos alcaldes y concejales, instancia en la que apuesta parte importante de sus fichas en Quilpué y Limache, donde sus candidatos ganaron las primarias: "Es importante porque nos permitiría ganarle un espacio a la izquierda más radicalizada en la región y es un buen puntapié para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. Es difícil sacar a alcaldes en ejercicio, por lo tanto sería una proeza bien importante, a propósito de un trabajo importante al menos en Quilpué y Limache mantener Alcaldía considerando que hay candidaturas por fuera".

Además, precisó que "un buen resultado en las municipales es el reflejo de un trabajo bien hecho, no sólo mío, sino que de RN y su directiva, lo que te va posicionando con un liderazgo en la región, a propósito de las próximas elecciones".

En Valparaíso, pese a que se bajó al candidato de RN, su amigo Leonardo Contreras, el Diputado aseguró que apoyará a Rafael González, de quien dijo no saber si realmente identifica al porteño. "Esa identificación tiene que darse a medida que avance la campaña, pero una candidatura única es lo único posible para sacar a Valparaíso de ese deterioro que da mucha pena verlo porque conocí el Valparaíso de antes. Es una ciudad en ruinas en muchos aspectos", indicó el congresista a Puranoticia TV.

En Viña del Mar respaldará a Iván Poduje, de quien dijo que "es un gran candidato y cumple con los elementos, al menos profesional muy necesarios, sobre todo del punto de vista urbanístico, de limpieza y orden, muy necesario en Viña del Mar".

Si bien, en la comuna de Quillota la coalición Chile Vamos no llevará candidatos, afirmó que apoyará a Gustavo Bertelsen, del Partido Republicano, aunque reconoció que "Luis Pardo habría sido un gran candidato, pero creo que no quiso por aspiraciones personales. No creo que quiera ser Senador, por lo menos no me ha manifestado su intención, quizás en el próximo Gobierno sí".

"Yo me voy a poner detrás de todas las candidaturas únicas del sector, sea de Chile Vamos o de Republicanos. Creo que es el único camino para sacar a la izquierda de las administradoras municipales. En San Antonio me voy a poner detrás del candidato Omar Vera, ex militante del Partido Radical, hoy independiente, pero más cercano a Amarillos o Demócratas. Creo que es una comuna donde a la derecha en la historia le ha ido mal y creo que estratégicamente es una persona que tiene un liderazgo arraigado y es mucho más cercano a nuestras ideas que una candidata (Constanza Lizana) que yo creo que está en una izquierda que tiene pocos precedentes en nuestra región", cerró.

PURANOTICIA