Fiscalía investiga a candidato republicano por supuesto plan para obtener fondos del GORE en La Araucanía

La Fiscalía de Alta Complejidad ha iniciado una investigación contra el exconsejero regional republicano y actual candidato a diputado, Cristian Neira, por una grave acusación de corrupción.

Según una denuncia, Neira habría propuesto un esquema para desviar fondos del Gobierno Regional de La Araucanía (GORE) a través de una fundación, con el objetivo de financiar su campaña política.

La indagación se activó a raíz de un documento presentado en agosto por el ingeniero y también militante del Partido Republicano, Pablo Morales Killinger. La denuncia acusa a Neira de posibles delitos como cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y financiamiento irregular de campañas.

El hecho se remonta a octubre de 2024, cuando, según la denuncia a la que accedió Radio Bío Bío, Neira citó a Morales para presentarle una idea: crear una fundación que se encargaría de "presentar proyectos de financiamiento" al GORE. En la reunión, el acusado habría asegurado que, en su calidad de consejero regional, podía "asegurar la aprobación de dichos proyectos gracias a la influencia que tenía dentro del Consejo Regional".

La investigación del caso quedó en manos del fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, quien también indaga las diversas aristas del denominado "Caso Fundaciones" en la región, lo que vincula esta nueva indagación a la controversia de malversación de fondos públicos que afecta al país.

PURANOTICIA

(Imagen sacada del perfil del candidato)