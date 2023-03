Nuevo traspié del ATP Challenger de Viña: Clausuran parte del casino del Club La Unión por problema de patentes

Con el alma en un hilo quedaron los organizadores del ATP Challenger Viña del Mar 2023 luego que personal del Municipio de la Ciudad Jardín, específicamente del Departamento de Patentes y Publicidad, clausurara parte de las dependencias concesionadas del Club Unión, el cual cobijará el certamen tenístico a desarrollarse entre el 13 y el 19 de marzo.

Si bien, se trató sólo de la clausura del sector donde se vende alcohol y no del recinto en su conjunto, la acción sí generó mucha preocupación debido a que la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) les advirtió que de no regularizar prontamente el problema, debían cancelar el desarrollo del torneo viñamarino de la próxima semana.

Gregorio Jusid, presidente del Club Unión de Viña del Mar, explicó a Puranoticia.cl que "hubo un tema de patentes profesionales, patente del concesionario, y había que regularizar algunos trámites. El martes en la tarde vinieron de la Municipalidad a ver los trámites y faltaban unos permisos de patente".

Debido a esta situación, los funcionarios municipales acudieron a las dependencias del casino del Club Unión y, al verificar que los problemas con la patente de alcohol aún no se regularizaban, procedieron a cerrar el espacio.

Así fue como rápidamente se organizaron este miércoles 8 de marzo al interior del recinto, para resolver el problema, el cual a las 10:00 horas ya estaba regularizado y a la espera de la firma del decreto de la alcaldesa Macarena Ripamonti para que el sector se reabriera al público que quisiera ingresar a consumir.

"No alcanzó a estar ni 24 horas cerrado. Ayer en la tarde y ahora a las 10:00 salió el decreto. Yo tengo que dejar tranquilo al ITF, que es la institución internacional que está a cargo y me lo solicitó para hoy día. Si no, debieron clausurar el torneo. Pero ya me llegó", explicó a este medio el titular del Club Unión.

El dirigente relató que la firma del documento tardó debido a que la alcaldesa Ripamonti se encontraba en actividades relacionadas al Día Internacional de la Mujer, pero que a eso de las 14:00 horas ya estaba firmado y a la espera que acudiera personal del Departamento de Patentes y Publicidad a levantar la clausura de manera oficial.

"Considerando que el local cuenta con patente de alcohol, y que conforme a la ley de alcoholes, este tipo de patentes puede funcionar siempre que tenga patente de restaurante. Por lo tanto este Departamento de Patentes y Publicidad estima que procede tramitar el decreto de alzamiento de clausura dictada a través de decreto", sostiene el documento firmado por Verónica Díaz Troncoso, directora del Departamento de Patentes y Publicidad.

Cabe hacer presente que el Club Unión nunca dejó de funcionar y, de hecho, se está desarrollando actualmente el torneo ITF Seniors, a la espera del comienzo del ATP Challenger Viña del Mar 2023, el cual regresa a la comuna luego de 11 años, aunque no exento de polémicas. Vale recordar que en el marco del proceso de búsqueda de financiamiento, se denunció la solicitud de un "soborno", presuntamente por parte de Gianni Rivera, vicepresidente de la Corporación de Turismo Regional de Valparaíso.

A esto se suma otro problema, esta vez relacionado al desconocimiento que existe sobre el uso de los $250 millones destinados –aún a la espera de aprobación– por parte del Instituto Nacional del Deporte (IND). De hecho, desde la institución informaron a Puranoticia.cl que la Federación de Tenis de Chile presentó un proyecto, el cual se encuentra en etapa de evaluación y que contempla dos líneas de financiamiento: "La primera, para la realización del Challenger ATP de Viña de Mar y; la segunda, para la ejecución de diversas clínicas deportivas que se impartirán dentro de la región de Valparaíso", comentó Israel Castro, director del IND, aunque sin precisar cuánto se destinará para el torneo y cuánto para las clínicas.

