Escándalo en el ATP de Viña: Cores dicen que "aún no se sabe" en qué se gastarán los $250 millones y que petición de financiamiento solo pasó por Mundaca y no por ellos

Si bien, lo lógico es que en torno al ATP Challenger Viña del Mar 2023 se hable de lo deportivo y el impacto positivo para el comercio y el turismo local, lo cierto es que la previa a este torneo de tenis lo ha transformado en el principal tema político del año en la región de Valparaíso; esto, luego que a inicios de febrero se denunciara públicamente la presunta solicitud de un "incentivo" por el auspicio del evento.

"El señor Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, recibió el día lunes 30 de enero un llamado telefónico del señor Gianni Rivera, (...) quien le consultó textualmente si el incentivo por el auspicio del evento tenístico seguía en pie. Ante esta situación, Rodrigo Rozas le señaló que desconocía el incentivo al cual se refería (...)".

Este es un extracto de la carta firmada por Hans Gildemeister, director ejecutivo de HGA Group, productora a cargo del certamen deportivo; y por Gabriel Apey, producto del mismo; con la que le daban una identidad a la denuncia efectuada por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien sólo habló de la solicitud de un "incentivo" en torno al campeonato. Es así como se mencionó a Gianni Rivera Foo, vicepresidente de la Corporación Regional de Turismo y ex gobernador provincial de Marga Marga durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

FINANCIAMIENTO FALLIDO

En $250 millones fue avaluado el torneo, dinero que los organizadores solicitaron al gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien se comprometió a conseguir dichos recursos. Cabe hacer presente que la búsqueda del financiamiento se gestó en medio de una verdadera maquinación entre empresarios, políticos y lobbistas, quienes movieron sus hilos para conseguir a como dé lugar el dinero que permita realizar el torneo de tenis, del cual muchos dicen que con $80 millones bastaba para llevar a cabo.

Así es como la principal autoridad de la zona esperó que fuera a través del Gobierno Regional, previa aprobación del Consejo Regional, que se entregara el millonario aporte a HGA Group. Sin embargo este proceso nunca avanzó, según relataron a Puranoticia.cl fuentes al interior del Consejo Regional de Valparaíso.

"Nunca llegó un oficio al Gobierno Regional. Esto se trató más a nivel político porque lo financia el Gobierno, a través del Ministerio del Deporte. Por nosotros nunca pasó nada. De hecho no sabía que querían que lo financiara el Gobierno Regional porque nunca pasó por nosotros", aclaró el core Ricardo Aliaga (DC), quien además preside la Comisión de Deportes del Consejo Regional de Valparaíso.

Por su parte, el core Manuel Murillo (PPD) comentó frente a el tema que "la verdad es que nos enviaron hace un tiempo atrás la petición, pero nunca se ha discutido si va a ser financiado con fondos del Gobierno Regional de Valparaíso o si sería sometido a algún análisis o conversación".

Como el plan inicial no prosperó, Mundaca debió acudir a un tercer organismo –también presidido por él– como la es la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, que actuaría como una "caja pagadora" de los $250 millones según contaron fuentes del piso 19. La operación consistía en traspasar el millonario aporte para que la Corporación lo entregara a la productora HGA Group; no obstante, esta triangulación de dinero tampoco prosperó, pues fue rechazada en reunión de directorio realizada el 30 de enero, cuestión que ofuscó profundamente a la máxima autoridad regional.

LA TERCERA ES LA VENCIDA

Luego de este nuevo revés, se decidió recurrir al Ministerio del Deporte para que el financiamiento de los $250 millones para el Challenger de Viña del Mar saliera de sus arcas, a través del Instituto Nacional del Deporte (IND), bajo el compromiso que se añadiera la realización de clínicas deportivas en distintas ciudades de la región, tal como lo explicó a Puranoticia.cl el core John Byrne, militante del Partido Republicano.

"Se consiguió él (Rodrigo Mundaca) con la Ministra del Deporte (Alexandra Benado) que financiaran los $250 millones y que en el Gobierno Regional íbamos a estudiar un proyecto deportivo para niños, lo de las clínicas, que no tiene que ver con el ATP, sino que es una cosa distinta, que lo iba a financiar el IND y que esa obligación la veríamos en el Gobierno Regional", sostuvo el consejero regional.

Esto coincide con lo expresado por el propio gobernador Mundaca al anunciar el torneo el pasado 10 de febrero: "Lo más importante para mí y para nuestro Gobierno Regional que encabezo son las clínicas deportivas que vamos a hacer en comunas tan vulneradas y tan alejadas (...) donde actividades de esta naturaleza no llegan y donde el propósito que tiene la empresa que lidera Hans Gildemeister es dejar escuelas montadas, una clínica que sea el puntapié inicial para que el deporte y esta práctica se convierta no solamente en la piedra angular del desarrollo, sino también en una vía de oportunidades para una mejor vida y un buen vivir para todos los niños y adolescentes".

En tanto, la ministra Benado agregó en la actividad que "estamos muy contentos, sobre todo porque hoy día (el torneo) tiene un carácter también social. No solamente es un Challenger de alto rendimiento para el tenis internacional, sino que además vamos a tener el desarrollo de muchas clínicas deportivas en comunas de la región y eso nos pone muy contentos porque significa que, a través del deporte, podemos justamente hacer cohesión social llegar a niños, niñas y adolescentes que a lo mejor nunca han tocado una raqueta".

DESGLOSE DE LOS RECURSOS

"No nos ha llegado el detalle en qué se va a gastar esa plata", dijo tajante el core Murillo, sumándose a lo expresado un día antes por el propio seremi del Deporte de Valparaíso, Leandro Torres, quien sostuvo que "desconozco el desglose exacto, pero entiendo que hay una parte importante que va a ser usada en clínicas deportivas que se van a hacer en 12 o 13 comunas de la región, que van a estar a cargo de la Federación y de la organización del ATP de Viña. Van a ser clínicas permanentes de tenis, al menos durante este año".

Frente a esto, vale mencionar que entendidos en el mundo del tenis afirmaron a Puranoticia.cl que el costo de una clínica de tenis bordea el millón de pesos. A ello se suma lo expresado por Milovan Kegevic, presidente de la Asociación de Tenis de la Región de Valparaíso, quien aseguró que "están inflando los costos" del torneo. Teniendo esto como antecedente, surgió la interrogante de si es oportuno mantener el torneo aun cuando no se sabía en qué se destinarían los $250 millones traspasados.

El core Manuel Murillo precisó que "yo creo que no sólo en esta actividad, sino que en cualquiera. Uno no puede entregar plata sin saber en qué va a ser el gasto, y en especial en este caso tan bullado por la prensa y los tribunales de justicia. Entonces hay que tener mucho más cuidado en qué se gasta la plata del Estado".

El core Ricardo Aliaga recalcó que "es una actividad que tiene importancia para el turismo y para la economía de Viña del Mar. Además el mundo deportivo lo espera. Pero creo que se manejaron mal (...). Yo creo que se hicieron mal las cosas. Han salido por la prensa hechos más negativos que positivos, y creo que este tipo de situaciones ensombrecen la actividad y le hacen mal al deporte en general".

En tanto, el core John Byrne afirmó que "se debe hacer el campeonato, porque creo que es muy bueno para la región", aunque indicando que es la Ministra del Deporte la que debe hacerse cargo de saber en qué se va a gastar el dinero traspasado: "Transversalmente estamos de acuerdo y pensamos que el deporte es bueno; ahora, es su responsabilidad (de Benado) haber evaluado bien en qué se van a gastar los $250 millones en un campeonato que realmente no sé si vale eso".

LA GRAVE DENUNCIA

Fue entre el rechazo al financiamiento por parte de la Corporación Regional del Turismo de Valparaíso y las negociaciones para que el Ministerio del Deporte facilitara los $250 millones para el torneo, que se comenzó a gestar el entramado más político del asunto. El 1 de febrero, la core Tania Valenzuela (Frente Amplio) le envió un e-mail al gobernador Rodrigo Mundaca relatándole que dos días antes recibió los llamados de Hans Gildemeister, director ejecutivo de la productora; y de Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar.

Según consta en el correo, le manifestaron su "preocupación por hechos ocurridos durante la jornada, donde comentan que durante un almuerzo y posterior llamada de Gianni Rivera (vicepresidente de la Corporación de Turismo), se le habría indicado requerir de un “incentivo” para ordenar y cuadrar los votos de una posterior reunión donde se decidiría el apoyo financiero al evento de tenis de Viña del Mar”.

Esta situación también fue consultada a los consejeros regionales, considerando que Valenzuela tardó dos días en comunicarle lo ocurrido al gobernador Mundaca: "Nosotros lo hemos conversado al interior del Consejo Regional y creemos que lo que se hizo está bien, el denunciar. Yo creo que lo que faltó es haber conversado y haber expuesto esta situación en las jefaturas de bancada del Core, donde Tania también es miembro como jefa de bancada, y ahí podríamos haber tomado una decisión colegiada", dijo el consejero Murillo.

Y añadió que "creo que faltó algo de sutileza en la conversación previa. La verdad es que la razón no la tengo clara de por qué no dio el nombre de Gianni. Ahora, entiendo que no tenían antecedentes contra él. Hace mal ganarse una cuña de prensa sin tener todos los antecedentes".

Mientras el core Byrne comentó que "mi hipótesis es que yo hubiera puesto los antecedentes a cargo de la Fiscalía y yo no hubiera entregado ningún nombre tampoco porque eso es parte del procedimiento. Yo no comparto la visión política del Gobernador, pero creo que en ese caso sí hizo lo correcto"; el core Ricardo Aliaga planteó que "sé que tienen buenas intenciones en lo político, pero no sé si conocían el nombre, no sé cómo recibieron la información ni sé cómo la denunciaron, así que no quiero ser irresponsable al opinar sobre cómo actuaron ellos".

¿DEBIÓ VALENZUELA IR A FISCALÍA?

Finalmente, la última interrogante que queda es por qué la consejera Tania Valenzuela tardó dos días en comunicarle al gobernador esta grave denuncia y, además, por qué no acudió paralelamente a la Fiscalía. Esta pregunta nos hubiera gustado que la respondiera la propia aludida, sin embargo declinó a contestar.

Es por eso que acudimos a los cores entrevistados para esta nota, donde Ricardo Aliaga manifestó que "si ella tenía antecedentes, ella debió haber concurrido (a Fiscalía). Pero el tema es que ella no es funcionaria pública, el funcionario público es el gobernador, entonces creo que por eso le pasó los antecedentes que disponía. Desconozco si se enteró primero el gobernador o ella. Desconozco también si los hechos son verídicos o no son verídicos. Pero si uno tiene conocimiento de hechos que revisten carácter de delito, lo primero que uno debiera hacer es denunciarlo".

El core republicano sólo se declinó a decir que "no lo sé" y que "prefiero no emitir una opinión sobre ello"; mientras que el PPD Murillo dijo que "yo siento que la consejera tiene todo el derecho de haber ido o no haber ido a la Fiscalía. Yo entiendo que entregó la información al presidente del Core. Lo que yo no comparto con ella es que cuando hay una Consejera y el presidente del Core se involucra, lo que faltó fue haberse juntado con los cores, haber hecho algo colectivo en relación a lo que estaba pasando".

Más allá de las opiniones que unos u otros tengan, lo cierto es que el tema genera disgusto en las autoridades y empresarios aludidos. Así lo demuestra el hermetismo que se ha generado en toda esta controversia que, por cierto, está siendo investigada por el Ministerio Público. Una prueba de aquello es el silencio de autoridades que siempre tenían voz para opinar sobre una gran cantidad de temas de interés regional, como por ejemplo los históricos consejeros regionales de Valparaíso, Manuel Millones (Ind.-Chile Vamos), Roy Crichton (DC) y Percy Marín (RN), entre otros que han optado por no contestar ni el teléfono ni los mensajes de WhatsApp.

