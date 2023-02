ATP de Viña: La punta del iceberg del modus operandi y el tráfico de influencias de políticos, empresarios y lobbistas en la Quinta Región

La siguiente historia que comenzaremos a relatar perfectamente puede servir para un guión de una serie de Netflix. Tiene todos los ingredientes dignos de una trama para no pararse del asiento: intriga, suspenso, mentiras, tráfico de influencias y, por supuesto, corrupción, coimas, denuncias; y donde no pueden faltar sus protagonistas; políticos, empresarios y los infaltables lobbistas.

También es cierto que muchas veces la realidad supera la ficción y, sin ir más lejos, en la propia región de Valparaíso hace un mes se comenzó a develar lo que puede ser tan solo la punta del iceberg del modus operandi que podrían tener muchos políticos, empresarios y lobbistas para relacionarse entre sí con un fin en común, que no es otra cosa que acceder privilegiadamente a fondos públicos sin mucha supervisión y obtener jugosas ganancias o al menos algún "incentivo".

LOS HECHOS

El pasado 1 de febrero Puranoticia.cl publicaba una declaración del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en cuyo titulo principal decía «Gobernador acusa a directivo de la Corporación de Turismo de solicitar "incentivo" para Challenger de tenis en Viña».

Para contextualizar los hechos, debemos mencionar que entre el 13 y 19 de marzo en Viña del Mar se realizará un torneo ATP, modalidad Challenger, muy alejado de la categoría de ATP del año 2014 que tuvo a la Ciudad Jardín como su sede, pero no por ello menos importante, ya que entrega 75 puntos al primer lugar. De hecho, se espera que vengan figuras tales como Marco Cecchinato, quien fuera semifinalista de Roland Garros.

Pero para realizar este torneo, la producción del mismo, tras un intenso lobby político, logró conseguir que el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, pudiera garantizar un aporte estatal de nada menos que 250 millones de pesos, eso sí hasta ahora sin entregar mayores detalles en que se ocuparán aquellos fondos.

LA PRIMERA TRIANGULACIÓN FALLIDA: CÓMO ENTREGAR LOS RECURSOS

El gobernador Mundaca, para poder hacer entrega de este millonario aporte a la producción del torneo, debía hacerlo por intermedio de un tercero, algo así como una “caja pagadora”, según dicen al interior del piso 19 fuentes de Puranoticia.cl que han entregado importantes datos de cómo se gestó aquel “aporte” y quiénes estuvieron detrás de aquella solicitud.

Para entender lo elevado del monto, para un torneo de tenis de cinco días, se debe conocer, por ejemplo, que el Consejo Regional de Valparaíso, presidido por Mundaca, entregó tan solo $143 millones para un proyecto de "Transferencia Desarrollo Modelo para Recuperación Biodiversidad, Suelo y Agua" del Centro Regional CERES, en diciembre pasado; o que sólo entregó 100 millones de pesos a Conaf para enfrentar incendios forestales. Es por ello que la cifra de 250 millones de pesos no es menor. De hecho, es más del doble del aporte que el año 2014 el mismo Gobierno Regional le entregó al torneo de Jaime Fillol, dineros que Contraloría ordenó devolver.

De hecho, en la misma web del gorevalparaiso.cl aparece el aporte que se le hará al torneo Challenger. Sin embargo, en toda la extensión de la nota no aparece el monto que se le entregó, equivalente a 250 millones de pesos, más del doble que se pudo destinar a los incendios, por ejemplo.

Por lo mismo, aquel aporte debía ser entregado por un tercero, vía transferencia, y esta vez el elegido fue la Corporación Regional de Turismo, órgano creado en la época del intendente Jorge Martínez.

Tal como aparece en su sitio web, la Corporación Regional de Turismo de la Región de Valparaíso es una entidad privada sin fines de lucro, siendo presentada y apoyada por distintos actores públicos y privados. Es presidida por el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y cuenta con ocho directores. Tiene como objetivo potenciar y posicionar a la región como uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional.

Estos ocho directores son Pier-Paolo Zacarelli, Gianni Rivera, Marco Brauchy, Verónica Castillo, Rafael Torres, Sandra Miranda, María Teresa Solis, Alejandro Bernales, Marcelo Vidal y Francisco Godoy, su gerente general.

UNA AGITADA TARDE DE LUNES

Puranoticia.cl tuvo acceso al acta de reunión del directorio de la Corporación de Turismo donde se debía dilucidar si se entregaba o no el millonario aporte, siendo una simple caja pagadora.

Siendo las 16:30 horas del día lunes 30 de enero, en el piso 19 de la Gobernación Regional, en la propia oficina de Rodrigo Mundaca, se reúne aquel directorio, donde según el acta asisten todos los aludidos anteriormente, además de la administradora del Gobierno Regional, Macarena Pereira.

En aquella presentación, la administradora regional explica el “modus operandi” para traspasar 250 millones de pesos desde el Gobierno Regional hasta las arcas de la Corporación de Turismo y para que desde ahí sean traspasados los fondos a la productora del evento del ATP dirigida por el reconocido tenista nacional Hans Gildemaister y el productor Gabriel Apey, hijo del entrenador de tenis Patricio Apey conocido por haber tenido de pupila a Gabriela Sabatini, Guillermo Coria y a Fernando González.

Lo que no se entregó en aquella reunión, según varios de los aludidos, fue el detalle de qué haría la productora del evento con aquel millonario aporte. Inclusive, uno de los directores le dijo al Gobernador que le parecía excesivo aquel monto y que por qué no mejor destinaban recursos a los lancheros de Valparaíso que aún no se recuperan del desastre de Año Nuevo.

Otro de los directores también recordó el episodio del año 2014, cuando bajo la administración de Raúl Celis se ocupó al Sernatur como "caja pagadora" de un aporte similar. Esa vez, a la Fundación Fillol y que finalmente Contraloría ordenó devolver los dineros tras detectarse una serie de irregularidades.

Finalmente, el directorio se niega a actuar como “caja pagadora” o intermediario del aporte y finalizó la reunión.

¿EL LLAMADO A LA INTERMEDIARIA?

La sesión se levantó a las 17:30 horas de aquel lunes 30 de enero. Según fuentes del piso 19, tras la negativa, Mundaca simplemente despidió al directorio de la Corporación e inicio una serie de llamados telefónicos, evidentemente ofuscado.

Un correo electrónico al que tuvo acceso Puranoticia.cl, enviado por la consejera regional Tania Valenzuela, del Frente Amplio, nos permite dar seguimiento a lo que pasó en los minutos siguientes a que Mundaca no lograra el objetivo de ocupar a la Corporación de Turismo para entregar el millonario aporte al ATP.

En aquel correo que Valenzuela envía al mismo Mundaca, relata que a las 19:11 horas de aquel lunes 30 de enero recibe un supuesto llamado de Hans Gildemaister y que luego, a las 20:52 horas del mismo lunes, un segundo llamado es recibido por la consejera regional, esta vez de Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar.

Según la Consejera Regional, y tal como lo redacta en aquel correo, “ambos señalaron su preocupación por hechos ocurridos durante la jornada donde comentan que durante un almuerzo y posterior llamada de Gianni Rivera Foo (vicepresidente de la Corporación de Turismo de Valparaíso), se le habría indicado requerir de un “incentivo” para ordenar y cuadrar los votos de una posterior reunión donde se decidiría el apoyo financiero al evento de tenis de Viña del Mar”.

El correo escrito por la core Valenzuela, al que tuvo acceso Puranoticia.cl, dice además que “quisiera señalar que el señor Rozas manifestó dejar en antecedente lo ocurrido al director de la Corporación, don Francisco Godoy”.

Lo que deja de manifiesto aquel correo, en primera instancia, es que el nexo entre la producción del torneo y el gobernador Rodrigo Mundaca pareciera ser justamente la consejera Tania Valenzuela, lo que es entendible debido a la cercana relación de ella con la alcaldesa Macarena Ripamonti y, a todas luces, la cercanía también con el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, Rodrigo Rozas.

Lo que no queda claro y lo que la consejera Valenzuela no quiso responder a Puranoticia.cl es por qué demoró dos días en comunicar aquella grave denuncia de solicitud de una "coima" o "incentivo" al gobernador Mundaca. Tampoco la consejera, que es muy cercana a los medios de comunicación, no denunció el hecho públicamente y no se ha querido referir al tema, pese a la gravedad de la denuncia recibida.

Cabe consignar que la misma consejera relata que ambos llamados lo recibió el lunes 30 de enero y ella, el miércoles 1 de febrero recién informó por correo al Gobernador, pudiendo también, en su calidad de consejera regional por sí sola, haber realizado la denuncia respectiva a la Fiscalía.

Aquel 1 de febrero, una segunda carta le llega al gobernador Rodrigo Mundaca, esta vez firmada por Hans Gildemaister y Gabriel Apey, los mismos que debían recibir los frustrados 250 millones de pesos.

En aquella misiva se deja en claro explícitamente que Gianni Rivera habría llamado a Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio de Viña y le dijo "(...) si el incentivo por el auspicio del evento tenístico seguía en pie (...)".

Puranoticia.cl contactó a Rodrigo Rozas para que pudiera rectificar o desmentir sus dichos. Sin embargo, el actual Presidente de la Cámara de Comercio de Viña del Mar, al enterarse de una investigación periodística que hace nuestro medio a sus otros negocios ligados al Municipio y a empresarios gastronómicos de la región, no contestó más los llamados.

Lo mismo hizo Hans Gildemaister, a quien se le contactó vía WhatsApp primeramente, y luego telefónicamente, negándose a hablar con este medio.

Quien sí contestó el teléfono fue Gabriel Apey, productor del evento. Sin embargo, se negó a decir sí había escuchado realmente o no a Gianni Rivera solicitar aquel "incentivo". Tampoco Apey fue capaz de entregar a Puranoticia.cl el detalle en que se gastarán los 250 millones de pesos que, según él, cuesta el torneo y sólo se remitió a darnos el número de su abogado, quien no contestó el llamado de Puranoticia.cl.

UN TORNEO POCO CLARO

Lo cierto es que esto podría ser solo la punta del iceberg respecto a cómo se relacionarían empresarios, políticos y el rol de lobbistas, que parecen esconder en cargos de instituciones público-privadas un verdadero tráfico de influencias para obtener recursos de estamentos públicos.

Falta saber cuál era realmente la relación de Gianni Rivera, vicepresidente de la Corporación de Turismo, con Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio de Viña del Mar, y qué vínculos tiene este último con el Municipio de Viña del Mar y una serie de otros negocios, tratos directos y concesiones que no solamente lo podrían beneficiar, sino que además a importantes empresarios del rubro gastronómico que han explorado, por ejemplo, en el millonario negocio de la publicidad en la vía pública de la Ciudad Jardín, ocupando el tráfico de influencias como su principal arma negociadora.

Las relaciones de los mismos consejeros regionales con importantes figuras del directorio de la Corporación de Turismo; cómo se relacionan esas mismas personas con empresarios que buscan captar estos recursos y podrían estar dispuestos, quizás, a entregar los denominados "incentivos" para lograr el objetivo de quedarse con la millonaria tajada del recurso estatal.

Hubiésemos querido, como medio, poder contar con las versiones directas de Gildemeister, Apey o Rozas, o también poder informarle a nuestros lectores en qué se gastarán 250 millones de pesos del presupuesto regional, pero el silencio fue el mayor protagonista de esta nota. No obstante a aquello, será éste el puntapié inicial de una historia que, así como las series de Netflix, tendrá un nuevo capítulo, una historia que sin duda se encuentra en pleno desarrollo y que irá avanzando, tanto con su investigación penal como con la entrega de nuevos antecedentes que permitan responder a éstas y otras preguntas que quedan abiertas y que los habitantes de la región de Valparaíso esperan conocer para ver cómo es que se desenvuelve su zona en este tipo de temas que dejan una verdadera nebulosa de cómo se gestionan estos millonarios aportes públicos.

