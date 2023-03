Escándalo del ATP de Viña: Habló Hans Gildemeister y sus respuestas agrandan manto de dudas sobre el verdadero destino de los 250 millones de pesos de fondos públicos

Un nuevo capítulo de esta verdadera trama que ha significado el millonario financiamiento con dineros públicos del ATP Challenger de Viña del Mar se comenzó a escribir este sábado cuando se dieron a conocer las declaraciones de Hans Gildemeister autodenominado como director ejecutivo de este torneo.

Cabe consignar que la empresa productora HGA Group ligada al ex tenista y al productor Gabriel Apey organizará el ATP Challenger en la ciudad jardín entre el 13 y 19 de marzo próximo, y para ello tras un intenso lobby político en donde también habría participado activamente el actual Presidente de la Cámara de Comercio de Viña del Mar Rodrigo Rozas, logró comprometer un aporte estatal de 250 millones de pesos, más los dineros que por auspicios recauda el torneo, sumado a esto el aporte de la propia municipal que maneja Macarena Ripamonti.

Hasta aquí la historia parece normal, sobre todo cuando se anunciaron una serie de clínicas de tenis para menores de toda la región en varias localidades, sin embargo una denuncia de una presunta solicitud de un incentivo o "coima" comenzó a dejar un manto de dudas que hasta ahora siguen sin respuesta como lo es el destino del millonario aporte público de 250 millones de pesos.

HABLA HANS GILDEMEISTER

Este sábado el ex tenista nacional en declaraciones al diario El Mercurio de Valparaíso entregó algunos datos que más que aclarar el destino del millonario aporte estatal aumentó sus dudas, cuando no fue capaz de ser explicito a la hora de decir en que se gastará aquel dinero y solo habló de conceptos generales sin ahondar en cada punto.

El ex tenista seguro que los 250 millones son para "todo lo que significa organizar un torneo ATP, esto está pormenorizado ítem por ítem, no es que lo hayamos hecho al voleo, está todo transparente, todo peso se va a rendir y lo bueno es que la Federación rinde todos los recursos, no nosotros".

Según Gildemeister para el torneo se requieren 400 habitaciones de Hotel por ejemplo, así comenzó a detallar algunos ítem de gasto, sin entregar ningún dato exacto, a excepción de los premios que entrega el torneo.

"Este es un torneo que entrega 80 millones en premios, más todos los anexos, son 400 habitaciones que hay que dar para los jugadores, y desayunos, más las personas que vienen de supervisores, dos árbitros de silla más la jefa de árbitros, todos vienen del extranjero, entonces la cantidad que se gasta en el torneo es muy alta, de hecho tuvimos que bajar el presupuesto".

Según el tenista a diferencia de lo que dijo el Seremi de Deportes esta semana, el IND sí tiene el presupuesto y precisó que "lo está viendo el IND, el IND le pasa la plata a la Federación, y la Federación le pasa los recursos a las empresas con las que se hicieron las cotizaciones, todo súper transparente, y una vez que termine el torneo van a estar todas las cifras, lo que es muy importante porque son cifras públicas".

El ex tenista también habló de las clínicas de tenis de carácter social que se enmarcan también tras el financiamiento estatal al evento, sin embargo nuevamente no fue explicito ni claro en los montos involucrados ni cuánto es el dinero que cuestan estas clínicas, ni tampoco cuando se realizarán.

Según Gildemeister habrán clínicas tenísticas para chicos vulnerables de comunas como Catemú, San Esteban, Llay-Llay y Limache entre otras, además dice que estas dispondrán de dos profesores quienes capacitarán a monitores a quienes van a emplear y los insertarán en el mundo laboral.

Sin embargo Puranoticia.cl se comunicó con al menos cuatro municipios de los 15 que aparecen como beneficiarios de estas clínicas y las autoridades de estas comunas desconocen las fechas, la cantidad de niños, ni menos los montos involucrados que estas supuestas clínicas tienen, ni cuando se realizarían.

HERMETISMO POR CASO INCENTIVOS O COIMAS

Pese a que el propio Hans Gildemeister, según la consejera Tania Valenzuela, fue quien lo llamó para denunciar que el Vicepresidente de la Corporación de Turismo de Valparaíso, Gianni Rivera, habría solicitado un "incentivo" para aprobar los millonarios recursos y que el mismo luego ratifica aquella denuncia en una carta al Gobernador Rodrigo Mundaca, el ex tenista dice que este hecho no empaña la ejecución del torneo, aunque en la nota del diario porteño queda especificado que no quiso ahondar en el tema.

Gildemeister deja de manifiesto además que los 250 millones de pesos de dineros públicos no es el único ingreso que tendrá el torneo debido a que él dice que "ya hemos avanzado harto con los auspiciadores", que son marcas que pagan por ser parte del evento.

También descalificó las declaraciones del Presidente de las Asociación Milovan Kegevic quien aseguró a Puranoticia.cl que las cifras del torneo ATP de Viña estaban "infladas" y que estás no debieran sobrepasar en total los 160 millones de pesos, ante eso Gildemeister dijo que "ese señor nunca ha hecho un torneo, entonces no me preocupo de él".

MÁS DUDAS Y MENOS CLARIDAD: DE "DEPORTE BLANCO" A "DEPORTE GRIS"

Lo concreto que las declaraciones de Gildemeister al Mercurio de Valparaíso dejaron más dudas que claridades, partiendo por las 400 habitaciones de Hotel que dijo el ex tenista que se deberán ocupar para el torneo viñamarino, así lo piensa el consejero regional Manuel Millones.

"Las declaraciones de Hans Gildemeister no despejaron todas las interrogantes , no obstante tal como él lo dice , la institución financista es el Instituto del Deporte y por lo mismo es de ellos competencia y la municipalidad, por cuanto el Core no va a involucrar recursos en este evento deportivo", lo que no menciona el consejero Millones es del supuesto acuerdo que existiría entre Mundaca y el Ministerio del Deporte para sí o si sacar este millonario aporte de 250 millones de pesos del presupuesto de la región, ahora disfrazado con esta glosa.

Lo concreto es que entre el 13 y el 19 de marzo se realizará un torneo de Tenis ATP Challenger en Viña del Mar, que hasta ahora contaría con 250 millones de pesos de financiamiento público, el torneo es organizado por una productora privada del cuál la imagen de Hans Gildemeister parece ser lo único concreto tras ella, porque hasta el cierre de esta nota se sigue desconociendo el monto total del costo del torneo, cuántas, cómo y cuál será el monto destinado a las clínicas de tenis prometidas, otra interrogante es porque el estado de Chile independiente si con fondos del Ministerio del Deporte o el Gobierno Regional debe financiar este tipo de eventos sin una claridad del destino de los recursos públicos. ¿Se debe esperar hasta el final del torneo para saber en qué se gastó la plata pública como lo dice Hans Gildemeister?, ¿es normal aquello en el servicio púbico a la hora de pedir recursos?.

Todas estas interrogantes se suman a lo que sigue vigente, y fue lo que puso la luz de alerta tras este millonario aporte, nos referimos a la denuncia por literalmente pedir una "coima" o "incentivo" como se le ha dicho sutilmente al supuesto llamado que habría realizado Gianni Rivera, Vicepresidente de la Cámara Regional de Turismo para aprobar la triangulación de estos recursos, sin mencionar que al medio de cada negociación, llamado o denuncia aparece en lo que hasta ahora podemos sindicar como un verdadero lobbista, nos referimos a Rodrigo Rozas, alías "Chamito", quizás el verdadero protagonista de esta historia, que desde la Cámara de Comercio de Viña del Mar parece ser el hombre que maneja la "caja" del torneo, pero por sobre todo el destino de los aportes públicos, no podemos olvidar que fue él, según la consejera Tania Valenzuela y Hans Gildemeister quien recibió el llamado que pedía "el incentivo" para aquellos recursos públicos, llamado del cual el ex tenista guardo total y absoluto silencio y que fue la denuncia que puso los ojos en este torneo que lo que menos tiene es aquel color blanco con el cual se le reconoce al tenis, a estas alturas al menos en Viña del Mar el tenis no es un "deporte blanco", lo menos que podemos decir... que en la ciudad jardín el tenis está pasando a ser el "deporte gris" o bien el "deporte roza".

PURANOTICIA