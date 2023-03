Escándalo del ATP de Viña: Diputado Celis exige detalle de fondos por $250 millones y Director del IND reconoce que aporte aún no se aprueba

Toda una polémica ha rodeado a la realización del ATP Challenger Viña del Mar 2023, a realizarse entre el 13 y el 19 de marzo, luego que se denunciara la presunta solicitud de un incentivo por parte de un director de la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso, a lo que se sumó luego un entramado político-empresarial para conseguir los $250 millones que se necesitaban para cubrir el evento tenístico.

A través de una carta, firmada por Hans Gildemeister, director ejecutivo de HGA Group, productora a cargo del certamen; y por Gabriel Apey, productor del mismo; se denunció a Gianni Rivera Foo, vicepresidente de la Corporación de Turismo, como el autor de la controvertida solicitud, cuestión que previamente había sido denunciada por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, aunque sin revelar la identidad del aludido.

Otro de los problemas que ha generado el certamen deportivo dice relación con el uso de los dineros solicitados, información que ni siquiera posee el seremi del Deporte de la región de Valparaíso, Leandro Torres, quien sostuvo que "desconozco el desglose exacto, pero entiendo que hay una parte importante que va a ser usada en clínicas deportivas que se van a hacer en 12 o 13 comunas de la región, que van a estar a cargo de la Federación y de la organización del ATP de Viña. Van a ser clínicas permanentes de tenis, al menos durante este año".

CELIS PIDE "CERTEZAS"

Frente a este desconocimiento generalizado en torno al uso de los dineros para el torneo, el diputado Andrés Celis Montt (RN), solicitó en la Comisión de Deportes de la Cámara que el director del IND, Israel Castro, entregue una serie de antecedentes que permitan dar cuenta de estos aspectos. "Se me comunica que son platas que se sacan de los binacionales, con el compromiso que el Gobierno Regional los reintegre", dijo, antes de recordar que ha intentado pedir certezas ante el tema, pero que no ha sido posible.

Es por ello que, en primer lugar, solicitó "conocer en detalle la vía jurídica mediante la cual se traspasaron los $250 millones del IND al organismo que hace el ATP; el desglose; si existe algún convenio, porque involucra clínicas de tenis; quién autorizó dichos pagos; los fundamentos jurídicos; su necesidad; la fecha de transferencia de los montos involucrados; las actividades a desarrollar y cualquier otro antecedente. Quiero certeza jurídica y todo lo que legitime esto".

De igual forma, Celis manifestó que "lo intenté por las vías formales, también por comunicación informal, pero me fue absolutamente imposible, así que lo quiero dejar en acta y por escrito cuando termine esta comisión. Enviaré un oficio para que el Director del IND me dé respuesta, porque me parece que tiene que haber alguna resolución, fundamento o decreto que dé cuenta de dónde provienen estos $250 millones y la fuente de estos recursos, para la tranquilidad de los chilenos y de la gente de la región de Valparaíso".

RECURSOS SIN APROBAR

Si bien, el titular del Instituto Nacional del Deporte no alcanzó a responder las preguntas efectuadas por el diputado Celis debido a que el tiempo de la Comisión de Deportes había expirado y los parlamentarios debían cumplir con otras obligaciones, Israel Castro López quedó citado a la próxima sesión, a efectuarse el martes 14 de marzo. No obstante a aquello, Puranoticia.cl sí pudo conversar con la autoridad deportiva, quien reveló nuevos antecedentes sobre el tema.

En primer lugar, explicó que fue la Federación de Tenis de Chile la que presentó un proyecto, el cual se encuentra en etapa de evaluación en el Instituto Nacional del Deporte, equivalente a $250 millones y que contempla dos líneas de financiamiento: "La primera, para la realización del Challenger ATP de Viña de Mar y; la segunda, para la ejecución de diversas clínicas deportivas que se impartirán dentro de la región de Valparaíso", comentó el titular del IND a Puranoticia.cl, aunque sin precisar cuánto se destinará para el torneo y cuánto para las clínicas.

Una vez aprobado el proyecto, "éste deberá ser rendido por la Federación de Tenis de Chile, en virtud de los parámetros técnicos considerados y completar el proceso como cualquier otro organismo", añadió la autoridad, confirmando que los recursos aún no han sido aprobados; esto, a menos de una semana de iniciarse el torneo.

Consultado si será el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien deberá devolver este aporte, Castro sostuvo que "este es un proyecto que presenta la Federación de Tenis de Chile y son ellos los responsables de la entrega de una correcta rendición de cuentas. El trabajo que se realiza con los Gobiernos Regionales es de manera independiente a un proyecto presentado por una federación".

Es así como puso de ejemplo al Gobierno Regional del Biobío, el cual financiará la final de los Juegos Deportivos Escolares; al Gobierno Regional de Los Ríos, que financiará embarcaciones para un Club Deportivo; "y con el de Valparaíso sacaremos adelante los Juegos Binacionales Cristo Redentor, evento de gran importancia para la región que convoca a más de 1.000 deportistas de las regiones y provincias de Chile y Argentina".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl se comunicó con el gerente general de la Federación de Tenis de Chile, Andrés Otero, quien en su minuto fue Subsecretario de Deportes durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Otero no quiso dar cuenta del desglose de los montos solicitados ni tampoco la relación que puede haber con Hans Gildemaister y hasta el cierre de esta nota aún esperábamos ser contactados con su equipo comunicacional para conocer lo que sigue siendo un misterio: el destino del millonario e inaudito aporte estatal de $250 millones para un ATP Challenger.

