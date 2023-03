Escándalo del ATP en Viña: Dirigente del tenis abre la caja de pandora y afirma que financiamiento para el torneo está "inflado"

Si el torneo ATP Challenger Viña del Mar 2023 fuera una serie, la trama estaría centrada en la maquinación que se ha generado en torno a su materialización, con un modus operandi que involucra a políticos, empresarios y lobbistas, que aplican el tráfico de influencias para conseguir a como dé lugar el objetivo de lograr los recursos necesarios para su realización, cifrados en $250 millones, y con el climax de esta historia puesto en la eventual solicitud de un incentivo para aprobar estos dineros.

Los protagonistas de esta historia, que de deportiva tiene poco, son Gianni Rivera, vicepresidente de la Corporación Regional del Turismo, apuntado como el hombre que efectuó la solicitud de incentivo; Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, sindicado como la persona que recibió el llamado; y Gabriel Apey, productor general del evento y personaje central de este nuevo capítulo que pasaremos a detallar en los párrafos venideros. Importante es tener en cuenta que en la trama también aparecen figuras políticas como el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; la consejera regional Tania Valenzuela y; deportivas, como Hans Gildemeister, ex tenista y director ejecutivo de la productora HGA Group, encargada de materializar el certamen deportivo a desarrollarse entre el 13 y el 19 de marzo.

La realización de un torneo de tenis con sello ATP siempre da prestigio a la ciudad que lo recibe, más aún considerando que con el certamen se extiende la temporada de verano, generando consigo un impacto en la economía local por concepto de alojamientos, llegada de turistas y todo lo que conlleva un evento de esta categoría en el comercio y el turismo de Viña del Mar. No obstante, todo esto quedó relegado a un segundo o tercer plano, luego que el pasado 1 de febrero el gobernador Rodrigo Mundaca denunciara que un directivo de la Corporación Regional de Turismo solicitó un "incentivo" para este Challenger, abriendo la caja de pandora de este tema que ahora es motivo de una investigación desarrollada por el Ministerio Público.

Así fue como surgió el nombre de Gianni Rivera Foo, vicepresidente de la Corporación Regional de Turismo y ex gobernador provincial de Marga Marga durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet; apuntado por la productora HGA Group como el responsable de esta situación irregular. Según la carta firmada por Hans Gildemeister y Gabriel Apey, enviada al gobernador Mundaca, en medio de la búsqueda de financiamiento para el Challenger, "el señor Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, recibió el día lunes 30 de enero un llamado telefónico del señor Gianni Rivera, (...) quien le consultó textualmente si el incentivo por el auspicio del evento tenístico seguía en pie. Ante esta situación, Rodrigo Rozas le señaló que desconocía el incentivo al cual se refería (...)".

TRIANGULACIÓN DE DINERO

Como era de esperar, la denuncia de un incentivo causó tal revuelo que comenzó a ser investigada por el Ministerio Público, dando paso a una serie de antecedentes que dan cuenta de cómo se han llevado a cabo las negociaciones para conseguir los $250 millones que costaría la realización del torneo. Es así como después de un intenso lobby político, se consiguió que fuera el Gobierno Regional de Valparaíso, por iniciativa de Rodrigo Mundaca, el que traspasara los dineros para el evento. Para hacer efectivo el millonario aporte, se necesitaba de un tercero que actuara como "caja pagadora", según relataron a Puranoticia.cl fuentes del piso 19, que alberga las oficinas del Gore.

Así se estableció que la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso sería el organismo que actuaría como "caja pagadora", vía transferencia, de los $250 millones para el ATP Challenger Viña del Mar 2023. Dicha entidad sin fines de lucro, que es presidida por el gobernador Mundaca y que cuenta con ocho directores, tiene como finalidad potenciar a la región como uno de los principales destinos turísticos del país.

La operación consistía en traspasar el millonario aporte desde el Gobierno Regional a la Corporación, para que ésta lo entregara a la productora HGA Group, liderada por el reconocido ex tenista Hans Gildemeister y Gabriel Apey, hombre ligado desde siempre al tenis, hijo del entrenador Patricio Apey, quien tuvo como pupilos a reconocidas figuras como Fernando González, Gabriela Sabatini y Guillermo Coria. Esta triangulación de dinero terminó siendo rechazada en reunión de directorio efectuada la tarde del 30 de enero, situación que –según relató una fuente de Puranoticia.cl presente en la cita– ofuscó profundamente a la máxima autoridad regional.

La trama de esta verdadera serie continuó con un correo electrónico enviado el miércoles 1 de febrero por la core Tania Valenzuela al gobernador Rodrigo Mundaca, en el cual le relata que dos días antes recibió los llamados de Hans Gildemeister y de Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar; quienes le manifestaron su "preocupación por hechos ocurridos durante la jornada, donde comentan que durante un almuerzo y posterior llamada de Gianni Rivera (vicepresidente de la Corporación de Turismo), se le habría indicado requerir de un “incentivo” para ordenar y cuadrar los votos de una posterior reunión donde se decidiría el apoyo financiero al evento de tenis de Viña del Mar”.

Cabe hacer presente que tras la fallida triangulación de dineros entre el Gobierno Regional de Valparaíso, la Corporación Regional de Turismo de Valparaíso y la producción del ATP Challenger Viña del Mar 2023, fue finalmente el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional del Deporte (IND), el organismo que traspasó los recursos para que se materialice el evento tenístico.

LOS "ANTAGONISTAS"

Todas estas acciones fueron relatadas en un artículo que Puranoticia.cl publicó este martes 28 de febrero, dando cuenta de que se trataría sólo de la punta del iceberg en torno a las relaciones entre empresarios, políticos y lobbistas que, a su vez, parecen esconder en sus respectivos cargos un tráfico de influencias para obtener recursos económicos desde organismos públicos. Bajo este contexto, este medio conversó con un hombre clave en el mundo del tenis, que no sólo reafirmó todos y cada uno de los hechos relatados en dicho reportaje, sino que también entregó nuevos antecedentes respecto al rol que jugaría Gabriel Apey en todo este entramado.

Se trata de Milovan Kegevic, presidente de la Asociación de Tenis de la Región de Valparaíso, la cual está afiliada a la Federación de Tenis de Chile, cargo que lo posiciona como miembro del Consejo de Presidentes del Tenis de Chile. Sus ribetes dirigenciales lo han mantenido en contacto con un número importante de personas, entre las que se incluyen Gabriel Apey, productor de HGA Group, a cargo del Challenger de Viña; y también Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña; unidos ambos en una íntima amistad que perdura a través de los años.

El dirigente del tenis regional comentó respecto a la información publicada el martes por este portal que "la noticia es súper acertada. Yo conozco a los personajes en cuestión. Con algunos tengo mayor afinidad y con otros estoy en completo desacuerdo. La nota es súper importante para dar a conocer lo de este torneo. De Hans Gildemeister no puedo hablar nada porque es una muy buena persona que lamentablemente a veces peca de juntarse con personas que no corresponde, como Gabriel Apey. Yo con Apey he tenido bastantes problemas, me ha dejado en vergüenza un par de veces", agregando que "hay detallitos con Gabriel que al final terminaron mi relación con él y, en definitivamente, donde esté él yo no voy a estar".

Kegevic también tuvo palabras para Rodrigo Rozas, a quien conoce como «Chamito»: "Yo le firmé cartas hace un año y medio atrás porque estaba con la idea de realizar un ATP Challenger y estaba buscando financiamiento. A mí no me gustaron las reuniones que sostuve con estos personajes. Derechamente no me gustaron, no quiero detallarlas, pero son netamente temas de probidad entre Rozas y Apey. Yo me estoy corriendo hace bastante tiempo. Ya tuve la experiencia con el Municipio de Viña del Mar, donde me tenía que entender con Javier Aravena (ex director de la Casa del Deporte) en su momento, entonces por eso es complicado para mí".

EL MODUS OPERANDI

Milovan Kegevic relata que el origen del modus operandi que involucra a empresarios, políticos y lobbistas en torno al tenis está en replicar el modelo de negocio aplicado por el destacado entrenador Horacio de la Peña, quien ha organizado una serie de torneos en toda Latinoamérica para potenciar a nuevos talentos, para lo cual ha contado con dineros de una reconocida empresa multinacional, pero que también lo ha tenido en contacto con diferentes Gobiernos Regionales en Chile. Este correo, que data del año 2021, da cuenta del vínculo entre Apey y De la Peña.

Según el presidente de la Asociación de Tenis de la Región de Valparaíso, Gabriel Apey convenció a Hans Gildemeister para replicar este modelo de negocios, comenzando con el ATP Challenger Viña del Mar 2023; aprovechando de esta manera los contactos que tenía el ex tenista en el circuito ATP, mientras que Apey activaba sus contactos políticos y empresariales para comenzar a gestionar la inyección de recursos necesarios para el torneo que finalmente se llevará a cabo entre el 13 y el 19 de marzo.

"El tema es que Gabriel Apey con Horacio de la Peña trabajaron juntos. Gabriel domina muy bien el modus operandi. Como trabajó con De la Peña sabe cómo son las pedidas, sabe cómo es el juego. Gabriel le propone todo este juego a una megafigura como Hans Gildemeister, le dice que sabe el patrón de trabajo, le dice que hagan lo mismo, y como Hans tiene un aura de santidad en el tenis, usó su figura para hacer este tema", indicó Kegevic respecto al brazo deportivo de este entramado.

LAS REDES POLÍTICAS

Acerca de los vínculos con autoridades, el dirigente del tenis regional indicó que "Gabriel Apey y Rodrigo Rozas son el brazo político, ellos tienen los contactos políticos, ya sea de derecha, de izquierda, de centro... ellos son los que hacen el tema", agregando que ambos "están muy bien conectados con el mundo político, entonces yo veo que en esta maraña hay favores, que Gabriel domina, y que están siguiendo el patrón de Horacio de la Peña, a lo cual nosotros estábamos tan en contra de lo que hacía, y que ahora lamentablemente se involucró Hans".

También comentó que "esto es un tema que netamente lo hizo Rozas con sus contactos políticos y Apey con sus conocimientos en el ATP, a través de los contactos de su tío, Patricio Apey, que son bastante grandes", añadiendo que "son datos que a mí me van marcando la pauta y me dicen cómo esto se está manejando. El tema no ha cambiado desde que tengo uso de razón. Conozco a Gabriel Apey y sé que hay comisiones" (ver imagen). A ello planteó que de acuerdo a conversaciones con Apey y Rozas, "en su minuto me plantearon lucas de por medio", motivo por el cual reconoció que esta denuncia de un incentivo no es sorpresa para él.

Consultado por el vínculo que tendrían Apey y Rozas con Gianni Rivera, el presidente de la Asociación de Tenis de la Región de Valparaíso señaló que "estos tienen un aparataje donde todos son amigos. Acá no hay ningún tema infortuito. Acá son todos amigos".

TORNEO "INFLADO"

Junto a los antecedentes aportados en torno al modus operandi y este verdadero tráfico de influencias entre empresarios y políticos, Milovan Kegevic también centró su crítica en los montos destinados para este ATP Challenger Viña del Mar 2023, para el cual el Instituto Nacional del Deporte destinó $250 millones. "Hoy veo que hay un despilfarro de dinero, el cual obviamente, a criterio mío (...) es un torneo que poco aporta".

Es más, el dirigente asegura que con esos $250 millones se podrían desarrollar perfectamente 17 torneos ITF (campeonatos nivel futuro) que den una mayor proyección al tenis regional y que, de igual forma, entregan puntaje ATP. "Con $250 millones, yo te desarrollo todas las actividades: hago torneos con puntaje ATP, desarrollo el tenis escolar... olvídate lo que se puede hacer con esa magnitud de plata".

Consultado respecto al traspaso de dinero desde el IND, Kegevic dijo que "es una aberración mayúscula lo que se está haciendo, el error que se está cometiendo. Uno como dirigente trabaja durante años, tengo niños que pasan hambre, uno que estaba en una gira y su papá me llamaba por si su hijo podía almorzar, entonces estoy totalmente indignado con esta situación".

El miembro del Consejo de Presidentes del Tenis de Chile también planteó que los dineros para el torneo están "inflados", pues "con $250 millones tú cubres el 100% del campeonato, y te quedan lucas... sin contar la prensa, el plan de medios, la publicidad y la televisión", asegurando de paso que a este torneo en la Ciudad Jardín "le van a sacar otros $150 o $200 millones más".

Y explicó de igual forma que con $160 millones alcanzaba para el Challenger de Viña: "Son $90 millones más lo que van a generar. Lo que pasa es que con esa plata financian todo, se quedan con plata, pero después vienen los auspiciadores, la venta del plan de medios, de los espacios publicitarios, la televisión y todo el cuento".

Milovan Kegevic concluyó diciendo que "al final del cuento van a salir pillados porque todo el mundo sabe que están inflando los costos y eso obviamente es un atentado contra los valores que queremos hacer. Esos recursos no caen en manos del desarrollo, sino que para fines particulares. No tengo nada contra una persona haga un buen negocio, pero no puedes ganar la mitad de lo que se hace. Creo que en ese desfase después marca la pauta para que no nos ayuden".

La versión de Kegevic es muy similar a la que entregó en redes sociales Rodrigo Apey, hermano del productor del evento en redes sociales, tal como lo señaló El Mercurio de Valparaíso, el publicó en relación al costo del ATP de Viña que "piden 250 millones para un torneo que no excede los 80 millones".

Puranoticia.cl contactó a Rodrigo Apey para consultarle más detalles sobre su publicación en redes sociales en donde además menciona que "uno de los involucrados ya es reiterativo en su modo de establecer lazos con el municipio", sin embargo Apey no quiso ahondar en la publicación hecha en sus redes sociales, dijo que esta era una publicación privada y tampoco fue capaz de fundamentar sus dichos.

Quien tampoco dijo conocer en que se gastarán los 250 millones del aporte de fondos públicos al privado evento fue el seremi del Deporte de la Región de Valparaíso Leandro Torres, que pese a reconocer que parte importante de esos recursos irían destinados a clínicas deportivas no fue claro en clarificar el monto afirmando que "desconozco el desglose exacto" en que se gastarán los recursos, lo que parece ser ahora el gran misterio de esta verdadera serie que estamos viviendo y donde cada vez quedan más preguntas sin responder.

