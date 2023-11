Informe de Contraloría por tratos directos le pasa la cuenta al Alcalde de Concón: Diputados creen que habría notable abandono de deberes

Inmediatas repercusiones trajo consigo el lapidario informe de la Contraloría Regional de Valparaíso a lo que han sido las indiscriminadas contrataciones vía trato directo que ha ejecutado la administración del alcalde Freddy Ramírez en el Municipio de Concón, develando el modus operandi que ha realizado desde que asumió el 2021, situación que incluso podría configurar un notable abandono de deberes.

Puranoticia.cl publicó detalles del Informe Final Nº 509, de 2023, que elaboró el órgano fiscalizador tras una auditoría y un examen de cuentas realizados a la casa edilicia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022; esto, a raíz de sendas denuncias llegadas a la entidad debido a los altos porcentajes de contrataciones directas.

En ese contexto, se detectó que la administración Ramírez realizó un total de 1.326 compras de bienes y/o servicios durante la fecha auditada, desembolsando casi 9 mil millones de pesos ($8.849.215.146). De esta cifra, 1.170 adquisiciones se efectuaron mediante trato directo, por un monto superior a los $4.700 millones, lo cual no se ajusta a artículos establecidos en las leyes N° 18.575 y N° 19.886.

De igual forma, el órgano contralor detectó dos tratos directos con la empresa Ferretería Su Casa SpA, autorizados durante el periodo en que la administradora municipal era Mariela Flores, cuyo abuelo de su pareja es el único socio de la compañía, además de ser su suegro el administrador del establecimiento beneficiado. También se hallaron reiteradas adjudicaciones directas en las concesiones de los servicios de recolección la basura y de mantención de áreas verdes, cuyas empresas –supuestamente beneficiadas– también se vieron perjudicadas debido a que la Municipalidad de Concón no les pagó en los 30 días establecidos.

Este verdadero modus operandi de la administración de Freddy Ramírez en Concón generó que la Contraloría Regional de Valparaíso exigiera sus respectivas rectificaciones al Municipio, que ajuste sus procedimientos de compra a la normativa legal y, además, la instrucción a realizar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en los hechos, situación que pone aún más en tela de juicio al jefe comunal y su gestión.

NOTABLE ABANDONO DE DEBERES

Tras conocer los detalles de lo investigado por Contraloría, expuestos por Puranoticia.cl este jueves 9 de noviembre, el diputado por la zona costera de la región de Valparaíso, Andrés Celis, se refirió a las lapidarias conclusiones, deslizando que –a su juicio– los antecedentes dan cuenta de un notable abandono de deberes.

"El Alcalde de Concón es el rey del trato directo. Así lo demuestra el uso indiscriminado que ha hecho de este mecanismo su administración, lo que ha derivado en que Contraloría le pida ajustar sus operaciones de compra a la normativa legal y también instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas", comenzó indicando el parlamentario RN.

Es por ello que sostuvo que "la administración de Ramírez no ha sido buena para la comuna de Concón y su modo de operar configura, a mi juicio, notable abandono de deberes, porque no ha sido capaz de asegurar el cumplimiento de normas de probidad administrativa del Municipio que malamente lidera".

De igual forma, adelantó que acudirá al Ministerio Público a presentar el Informe Final Nº 509 de Contraloría, pues el legislador del Distrito 7 considera que "podrían existir, eventualmente, figuras que revisten delito". Además, aseguró que hará lo propio en el Consejo de Defensa del Estado porque "observo que existiría detrimento al Fisco".

CONTRAVIENE SUS OBLIGACIONES

En la misma línea, el diputado Hotuiti Teao indicó a Puranoticia.cl que el resultado de la auditoría realizada en el Municipio, a raíz de las reiteradas compras vía trato directo de la administración del alcalde Freddy Ramírez, "contravienen de manera expresa las obligaciones que le impone la Constitución para el ejercicio de sus funciones".

En ese sentido recordó que en tres ocasiones acudieron a la Contraloría, junto a la concejala María José Aguirre, a solicitar que investigue las denuncias que les hicieron llegar desde la propia comunidad y que dio paso a otras dos auditorías paralelas que, según el parlamentario independiente pero cercano a Evópoli, "certifican que aquí existió un modus operandi de manera sostenida durante todo el 2022".

"Esto es extremadamente grave. Estamos hablando de más de $4.700 millones que se gastaron a través de un mecanismo que debiese ser excepcional, ya que justamente permite contratar a un proveedor sin la concurrencia de los requisitos de una licitación y, por lo mismo, resulta insólito que más del 88% de las adquisiciones realizadas durante ese año hayan sido por esta vía", agregó Teao.

Frente a todas estas consideraciones, el Diputado del Distrito 7 aseguró que "a todas luces aquí se configuran las causales de notable abandono deberes, toda vez que se infringieron de forma reiterada –como lo asegura la Contraloría– las normas que regulan la función municipal, afectando directamente a la comunidad conconina, que merece una autoridad que actúe con probidad y vele por el bienestar de todos los ciudadanos".

RESULTADO A SUS DENUNCIAS

Junto a recordar que el trato directo debe ser utilizado en casos excepcionales, es decir, en emergencia, urgencia o imprevisto, la aludida concejala María José Aguirre explicó a Puranoticia.cl que "el informe de Contraloría nos muestra la frecuencia con que el Alcalde avala esta herramienta, y que ha sido observada en todos los informes trimestrales de la dirección Control Municipal, pero además se lo he manifestado en reiteradas ocasiones a través de la Comisión de Control que presido. Sin embargo, no hemos sido escuchados".

También recordó que el espíritu de la ley de bases sobre contratos administrativos, de suministro y prestación de servicios, es la herramienta más transparente y justa con la que se cuenta y que, además, promueve y fortalece la sana competencia. En base a ello, indicó que "no permitiremos que se normalice el trato directo en Concón". Sin embargo, al no lograr un cambio, concurrió junto al diputado Hotuiti Teao y Susanne Spichiger, en octubre del 2022, a denunciar el hecho, que fue acogido por el Contralor, asegurando que "este informe es parte de los resultados de nuestras denuncias".

"De las 1.326 adquisiciones con orden de compra aceptada, y realizadas en el año 2022, 1170 fueron realizadas a través de trato directo. Estas cifras no son fake news, son las que entrega la auditoría", agregó la edil independiente pero cercana a Evópoli.

También manifestó que "esperamos que Contraloría tome las medidas correspondientes para que esta situación no se repita. Por nuestra parte, la fiscalización y denuncia la seguiremos realizando, queremos ser parte de la solución, y no ser cómplices de esta grave falta. Al no ser escuchados, sabemos que esta modalidad de trabajo es un aporte para que el Alcalde logre mejorar la administración de los recursos de la comuna y las oportunidades lleguen para todos, y no sólo para unos pocos".

CONTRARIA A TRATOS DIRECTOS

Quien también quiso compartir su visión respecto a las conclusiones a las que arribó la Contraloría tras la auditoría al Municipio, fue la concejala Gabriela Orfali, quien recordó en conversación con Puranoticia.cl que constantemente ha rechazado las compras directas que la administración Ramírez ha sometido a votación del Concejo.

"Nunca he estado de acuerdo con los tratos directos. De hecho, he rechazado casi el 98% de los tratos directos y fui denominada por el alcalde Ramírez como una persona que rechazaba este tipo de contratos y que no apoyaba los actos municipales, que era una concejala que vivía rechazando todas las iniciativas municipales", comentó.

La edil –que hace sólo unas semanas renunció a RN– señaló también que "me parece pésimo el tema de las concesiones, que hayan pasado todas por trato directo, lo cual también rechacé. Donde me abstuve fue en el trato directo de áreas verdes, porque la empresa que lo tenía a cargo era cercana a mí, por una amiga mía, así que me abstuve por transparencia. Lo demás yo lo rechazaba".

Consultada respecto a lo planteado por los diputados Celis y Teao en torno a un notable abandono de deberes por parte del alcalde Freddy Ramírez, la concejala Orfali indicó que "no podría denominarlo como tal, porque la verdad es que eso debe tener una nominación, en la cual puede tener implicancias mayores en relación al significado que define el notable abandono de deberes".

No obstante, sí criticó lo que ha sido la gestión municipal de Ramírez: "Tiene nota deficiente, ya que no ha sido capaz de solucionar las grandes concesiones y servicios que han tenido que llevar vía licitaciones, que es la vía que debe ser, y no a través de los tratos directos para mantener a las mismas empresas".

Los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría a la Municipalidad de Concón dejan en mal pie al alcalde Freddy Ramírez, que por más que desde su administración las emprendan de manera anónima contra Puranoticia.cl (calificándonos de "pasquín de derecha" que emite "fake news"), son precisamente autoridades y organismos oficiales, con denuncias e informes de investigación, los que revelan lo que ha sido esta criticada gestión que, recordemos, llegó al mando de la casa edilicia con sólo un 22% de apoyo en la pasada Elección Municipal de 2021 y que, por lo tanto, lo tienen en la cuerda floja de cara a su esperada reelección en los comicios a celebrarse en octubre de 2024.

PURANOTICIA