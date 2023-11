Contraloría deja al descubierto el modus operandi del Alcalde de Concón: Millones de pesos gastados en compras por trato directo

Una auditoría y un examen de cuentas realizados por un equipo de la Contraloría Regional de Valparaíso a las compras efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, revelaron un escándalo de proporciones al interior de la Municipalidad de Concón, pues al descubierto quedó el modus operandi que tiene el alcalde Freddy Ramírez en su administración, relacionado al uso indiscriminado de los tratos directos.

La investigación de la entidad fiscalizadora de los órganos del Estado tuvo su origen en una serie de denuncias relacionadas al alto porcentaje de contrataciones vía tratos directos que existen en la casa edilicia conconina, entre otros aspectos.

Por ello, la revisión efectuada tuvo como propósito central el verificar si dichas adquisiciones denunciadas se ajustaron –o no– a la normativa que regula la materia, así como también el analizar si los pagos están acreditados, calculados, registrados y contabilizados por el Municipio. A su vez, se investigó si se implementaron acciones de control para resguardar la correcta ejecución de los recursos.

Es así como, en primer lugar, se detectó que la administración Ramírez desembolsó más de 6.600 millones de pesos ($6.607.781.095) en compras entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. De esta cifra, el muestreo realizado en base a criterios de riesgo y materialidad determinó que las partidas sujetas a revisión de la Contraloría superaron los 1.100 millones de pesos ($1.169.012.583), equivalentes a un 17,69% del universo. A ellas se sumaron otras 16 partidas, las cuales no fueron incluidas en la cifra general, correspondientes a casi 24 millones de pesos ($23.871.914).

1.170 TRATOS DIRECTOS

En la investigación efectuada al Municipio de Concón se advirtió que durante el año 2022 se realizaron 1.326 compras de bienes y/o servicios, por el cual se gastaron casi 9 mil millones de pesos ($8.849.215.146). De esta cifra, 1.170 se efectuaron mediante trato directo, por un monto superior a los 4.700 millones de pesos ($4.787.087.978).

Según establece Contraloría en su Informe Final Nº 509, de 2023, documento de 73 páginas al cual tuvo acceso Puranoticia.cl, esto "no se ajusta a los artículos 9° de la ley N° 18.575; 7° y 8° de la ley N° 19.886, y 10 de su reglamento", por lo que de ahora en adelante deberán ajustar sus procedimientos de compra a la normativa legal.

También se comprobó que durante el año analizado, se aprobaron 30 tratos directos con 16 personas, por 57 millones de pesos ($57.466.053), para contratar los servicios de jornal, capataz, soldador y bodeguero, en el marco de la iniciativa «Proyectos Menores de Ejecución Directa en Apoyo a la Comunidad». Esto incumplió la prohibición de fragmentar las contrataciones variando el procedimiento de compra.

Cabe señalar que, además, las causales para justificar los 30 tratos directos celebrados con estas 16 personas y seis empresas, para la presentación de distintos artistas, no se encontraban suficientemente acreditadas, por lo que se le ordenó a la casa edilicia que ajuste sus procesos de compra a la normativa legal.

CONTRATO CON FERRETERÍA

Una de las primeras conclusiones a las que arribaron los fiscalizadores de Contraloría dice relación con dos tratos directos con la empresa Ferretería Su Casa SpA, por $476.000 para comprar 200 metros de mallas rachel y por $228.787 para 22 enmarcados entre vidrios respectivamente, los cuales fueron autorizados durante el periodo en que Mariela Flores Campos se desempeñaba como Administradora Municipal.

Este dato cobra relevancia al detectar que la compañía tiene como único socio al abuelo de la pareja de la ex alta funcionaria y como administrador a su suegro. Vale mencionar que dicha acción vulnera el inciso 6º del artículo 4° de la ley N° 19.886.

En su respuesta, el alcalde Freddy Ramírez explica que en esta contratación se consideró la "poca distancia" entre el Municipio y el establecimiento, y porque "goza de una larga y comprobada trayectoria" en el rubro. Añade que la irregularidad advertida se produjo por la gran cantidad de compras e insumos que la casa edilicia debe realizar para el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales.

Pero eso no es todo, pues Contraloría también advirtió que la entonces Administradora Municipal participó en la recepción y pago de los bienes adquiridos a la ferretería ligada a la familia de su pareja, lo que se suma al hecho de haber participado en el pago de los arriendos de un inmueble de su suegro, situación que vuelve a infringir el deber de abstención que debía tener Mariela Flores.

POLÉMICAS CONCESIONES DE LA BASURA Y ÁREAS VERDES

El Informe Final Nº 509 también detectó que la casa edilicia de Freddy Ramírez otorgó a la empresa Cosemar S.A. la concesión de los servicios de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y a la compañía Plantas Chile Ltda. la concesión de los servicios de mantención de áreas verdes, también mediante trato directo.

A juicio de la Contraloría Regional de Valparaíso, esta acción no se ajusta a los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 8° de la ley N° 18.695, por lo que se le ordenó al Municipio de Concón que tome las medidas pertinentes para cumplir con la normativa.

El detalle del modus operandi del alcalde Freddy Ramírez en Concón da cuenta que por decreto alcaldicio N° 1.838, de 2022, el ente comunal autorizó la contratación directa con Cosemar por un año, desde el 24 de julio, por $78 millones mensuales. Luego, mediante decreto alcaldicio N° 2.298, de 2023, el Municipio de Concón volvió a aprobar un segundo trato directo con dicha firma, por otros 10 meses a contar del 24 de julio de 2023, esta vez por 98 millones de pesos ($98.663.907).

Sobre Plantas Chile Ltda., se detectó que el 2021 vio prorrogado su contrato directo por tres meses, entre octubre y enero de 2022, por $234 millones. El trato volvió a ser extendido, esta vez entre enero y mayo de 2022, por otros $315 millones. La tercera prórroga por trato directo, entre mayo y agosto de 2022, fue por otros $234 millones. Si bien, luego se realizó un proceso de licitación, las ofertas se declararon inadmisibles, por lo que nuevamente se realizó un trato directo, entre agosto y diciembre de 2022, por $66 millones. El hecho se repitió entre diciembre y abril de 2023, por otros $378 millones.

Por todos estos hechos, la Municipalidad de Concón deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas en los hechos descritos, debiendo remitir dicho acto administrativo a la Contraloría Regional de Valparaíso.

De igual forma, la Municipalidad no remitió a la entidad fiscalizadora el trámite de toma de razón de los decretos alcaldicios que aprobaron la contratación directa de Cosemar, situación que vulnera el artículo 6° de la ley N°19.886, y no se ajusta al dictamen N°E370767, de 2023, por lo que se les ordenó remitirlos a la brevedad.

PAGOS SUPERIORES A 30 DÍAS

Y aunque se piense que tanto Cosemar como Plantas Chile fueron beneficiadas con estos tratos directos, lo cierto es que también se vieron perjudicadas por el Municipio de Concón, pues la investigación de Contraloría detectó que los pagos efectuados por la casa edilicia se materializaron con un retraso superior a 30 días desde que se emitieron las facturas, llegando incluso un caso a los 165 días de atraso.

El ente contralor estableció que lo anterior no se aviene con lo ordenado en el artículo 79 bis, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886, que previene que, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto, los pagos a los proveedores por los bienes y servicios adquiridos por las entidades deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos por tratos directos, sustentado en motivos fundados, lo que no ocurre en la especie.

En su respuesta, el alcalde Ramírez señaló que la Dirección de Control Interno, a objeto de disminuir los plazos de pago y ante la imposibilidad de incurrir en gastos asociados a cobranzas, pago de intereses o multas, ha enviado una serie de oficios informando y reiterando a las direcciones pertinentes dicha situación. De igual forma, sostuvo que se han realizado reuniones de coordinación con las unidades vinculadas a la realización de pagos, para instruir el cumplimiento de la normativa.

CAJAS DE ALIMENTO

Entre el 16 de mayo y el 12 de julio de 2022, el Municipio de Concón realizó tres compras a la empresa Aceitera San Fernando SpA; y entre el 2 y el 12 de diciembre del mismo año, efectuó otras dos a la Sociedad Comercial Nacional SpA; todas bajo la modalidad de convenio marco, por 1.298,38 UTM ($73.677.076) y 1.234 UTM ($75.467.738), respectivamente, para adquirir 6.850 cajas de alimentos.

No obstante, se estableció que la casa edilicia no dio cumplimiento al artículo 14 bis, inciso primero, del decreto N° 250, de 2004 y, además, incumplió la prohibición de fragmentar las contrataciones, motivo por el cual la Municipalidad de Concón fue instruida a ajustar sus procedimientos de compra a la normativa legal.

Por último, también se advirtieron una serie de irregularidades e inconsistencias en torno a la entrega de 4.950 cajas de mercadería a vecinos, por lo que se le ordenó a la administración Ramírez a dar cumplimiento al Reglamento de Ayudas Sociales aprobado por decreto alcaldicio N° 2.916, de 2023, en orden a implementar un “sistema computacional o un módulo automatizado” que permita controlar eficientemente las ayudas sociales que se les entrega a los vecinos conconinos.

La última irregularidad detectada por la Contraloría dice relación con que no se ajustó a derecho el gasto de 3 millones de pesos ($3.075.265), en el evento del 10 de mayo de 2023 para conmemorar el Día de la Madre, por cuanto dicha actividad fue dirigida solo a un grupo en particular y específico, y no a toda la comunidad local. Por este motivo, se le ordenó a la casa edilicia dar estricto cumplimiento a la normativa legal, recordando que su incumplimiento puede derivar incluso en eventuales responsabilidades administrativas por parte del personal involucrado.

La suma de hechos detectados por la Contraloría revela el modus operandi que ejecuta el alcalde Freddy Ramírez en lo que ha sido su criticada administración municipal en Concón, con denuncias laborales en su contra, acusaciones de malos tratos de funcionarios, los ya expuestos indiscriminados tratos directos, la constante rotación en los puestos de confianza, la falta de respuesta a solicitudes de información, lo que se suma a los habituales problemas que enfrenta esta comuna.

