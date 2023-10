Violencia, amenazas y malos tratos a ex Dideco de Concón: graves denuncias contra alcalde Freddy Ramírez derivan en millonaria condena

La Municipalidad de Concón fue condenada a pagar una indemnización de más de 22 millones de pesos ($22.240.000) a Carmen Gloria Martínez Cárdenas, ex jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), quien presentó una demanda laboral contra la entidad edilicia que administra el alcalde Freddy Ramírez Villalobos.

"Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo, se condena a la demandada al pago de una indemnización ascendente a 8 remuneraciones, lo que equivale a $22.240.000", reza el fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, que acogió la demanda en procedimiento de tutela laboral.

La ex alta funcionaria municipal interpuso una demanda, en procedimiento de tutela laboral, por vulneración de derechos fundamentales, particularmente en lo referido a las garantías de derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho al honor.

De igual forma, el abogado que representa a Martínez, Javier Ruiz Soto, presentó una demanda exigiendo el pago de las indemnizaciones legales por daño moral, acción que fue rechazada por el tribunal con sede en la calle Yungay de Valparaíso.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Luego de ser electo como Alcalde de Concón por el periodo 2021 - 2024, Freddy Ramírez Villalobos se contacta en junio de 2021, vía Zoom, con Carmen Gloria Martínez Cárdenas, a quien le propone hacerse cargo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) en razón de su currículum y experiencia en cargos públicos.

La demandante, que regresaba a la comuna de La Florida –donde residía– desde una maestría en España, decide aceptar el ofrecimiento laboral y se muda a Concón, no sin antes viajar por dos meses entre la región de Valparaíso y la Metropolitana, a la espera de conseguir una casa y colegio para sus tres hijos.

Si bien, reconoce que al principio no hubo mayores inconvenientes, Martínez da cuenta en su demanda –a la que tuvo acceso Puranoticia.cl– que luego justificó los "malos tratos" del alcalde Freddy Ramírez como una "actitud impetuosa" o "propia de una persona en un cargo importante y en proceso de adecuación". Así también, comenzó a normalizar las "extenuantes jornadas de trabajo" a las que fue sometida para poder sacar adelante su labor a cargo de 19 oficinas y más de 60 personas.

Pero eso no es todo, pues la ex funcionaria también señala que debió subrogar a otras tantas direcciones municipales cuando sus titulares no se encontraban. Esto, la llevó a una sobrecarga laboral que la obligó a pedir modificaciones en varias reuniones y también vía correo electrónico, como se aprecia aquí:

Tal era la sobrecarga, que en algunos meses sobrepasó las 40 horas extras, tanto diurnas como nocturnas, todas autorizadas a pago. De hecho, en diciembre de 2021 sumó casi 60 horas extra diurnas y 25 horas nocturnas; o en agosto hizo 42 horas extra diurnas y 45 nocturnas; pues muchas veces en pandemia debió trabajar en doble turno, incluso apuntando al alcalde Freddy Ramírez porque "le exigía estar en el Municipio".

También da cuenta que "lo peor y más humillante" fue que pese a cumplir con todas sus responsabilidades, quiso cobrar sus horas extras, sin embargo "el Alcalde negó el pago de estas, hecho que sumado a las arbitrariedades mencionadas anteriormente, termina provocando su colapso, debiendo ser hospitalizada y con licencia médica".

A pesar que la entonces jefa de la Dideco de Concón se encontraba en esta situación, fue notificada vía WhatsApp que había sido desvinculada del Municipio. Luego, a raíz de un decreto de abril de 2022, se entera que fue excluida de toda subrogancia, lo que representó otro revés en su relación laboral, pues sus colegas le comentaron que el alcalde Ramírez "la quería fuera del Municipio" por haber perdido la confianza en ella.

VIOLENCIA LABORAL

Martínez detalla en su acción judicial que el primer episodio de violencia ocurrió el 9 de septiembre de 2021, señalando que en una reunión para revisar una actividad cultural en la comuna, las palabras de Freddy Ramírez fueron "duras y con un grado de violencia", agregando que la jefa de Dideco "no entendía la actitud visceral del Alcalde y tanta falta de profesionalismo, puesto que uno de sus 'retos' era de por qué teníamos contemplados al grupo folclórico de Jorge Valdovinos (ex Alcalde de Concón) y también Ángeles de Concón, que 'por ningún motivo debían estar ahí'".

"Habiendo tantas lumbreras en esas direcciones, ¿me traen esto?", habría dicho el jefe comunal, según consigna la demanda. Ante ello, la ahora ex funcionaria se retiró de la oficina, con la instrucción de presentarle al día siguiente "algo mejor" y que no incluyera a la familia del ex alcalde Jorge Valdovinos. Tras estos hechos, la demandante asegura que luego recibió una llamada del Alcalde, "excusándose de lo ocurrido, de su mal comportamiento, pidiéndole disculpas 'tal marido maltratador'".

En la demanda también se informa que entre noviembre y diciembre de 2021, la ex titular de Dideco comenzó a sufrir síntomas que primero asimiló a estrés laboral, lo que luego se convirtió en movimientos involuntarios de extremidades, sudoración nocturna, problemas para conciliar el sueño, fatiga, entre otros problemas que incluso le provocaron tres desmayos en su oficina durante el último mes de ese año.

Pese a conocer lo ocurrido, Martínez denuncia que ahí comenzó un "verdadero calvario", con situaciones de "acoso, maltrato y hostigamiento por parte del Alcalde". De hecho, relata en la demanda que Freddy Ramírez "bromeaba" haciendo comentarios como "dejen la silla que está más cerca del enchufe para Carmen" o " Carmen, en la cocina te dejé una roca de sal para que no te desmayes", en alusión a que la trabajadora utilizaba una pequeña piedra de sal como parte de su tratamiento.

Otro hecho relatado se registró el 2 de febrero de 2022, cuando en una reunión tras sus vacaciones les indica a todos los directores municipales que les "iba a exigir el mil por ciento" y que, si bien, le preocupaba la salud de Carmen Gloria, él "debía velar por su gestión y su reelección", preguntándole si salud le era compatible con el cargo. "Yo me quedé helada. Ya sabía que lo que seguía era mi despido", dijo la trabajadora, quien agrega que Ramírez le ofreció una subdirección y rebajarle 2 o 3 grados, para quitarle responsabilidad administrativa, pero sin dejar la Dideco debido a su buen trabajo.

CUESTIONADA "JEFA DE GABINETE"

El conflicto que desencadenó su desvinculación del Municipio se originó a raíz de cuestionamientos emanados por la Contraloría sobre la calidad contractual de la funcionaria Dayana Romero, quien tenía un cargo que "no existe por planta municipal" y con un sueldo "muy elevado para el nivel de sueldos del Municipio", además de no acreditar experiencia en administración pública. Así es como se crea el cargo de Jefe de Gabinete, el cual le fue otorgado a la aludida y bajo responsabilidad de Dideco.

Esta situación generó problemas entre Dayana Romero y Carmen Gloria Martínez, pues esta última aseguró que la primera "jamás respetó su autoridad" y que cuando se quejaba ante el alcalde Freddy Ramírez, éste "se descontrolaba". Cabe hacer presente que Romero y Ramírez se conocieron trabajando juntos en una Consultora.

En este sentido, expone en la demanda que la Directora de Dideco era "pasada a llevar frecuentemente por el Alcalde", al punto que la demandante desconocía las contrataciones que el jefe comunal efectuaba u ordenaba, y que se pagaban con fondos del presupuesto de la unidad municipal que ella dirigía. Esto la llevó a hablar de "actuaciones dudosas legalmente" y decisiones unilaterales de Freddy Ramírez.

En la acción judicial se expone que no existía un "problema personal" con la nueva Jefa de Gabinete con la titular de Dideco, pues la relación entre ambas era más bien escasa, toda vez que Dayana Romero nunca reconoció a Carmen Gloria Martínez como su jefatura, "todo ello con conocimiento y aval del alcalde", según dijo.

Fue en este contexto en que Dayana Romero presenta licencia médica debido a una enfermedad, cuestión que fue advertida por su jefa directa, la titular de Dideco, quien le pide la documentación para cumplir con los pasos administrativos. Sin embargo, ésta nunca llega, pese a que incluso elevó un reclamo hasta el propio alcalde Ramírez.

LA GOTA QUE REBASÓ EL VASO

Toda esta serie de hechos le hizo llegar en junio de 2022 a la unidad de Emergencias del hospital en un estado deplorable, con vómitos, diarrea con sangrado y dolor abdominal, siendo diagnosticada con Panrectocolitis. De igual forma, el parte médico da cuenta de síntomas digestivos que podrían estar asociados en contexto de colopatía funcional digestiva asociada a estrés laboral. El 27 de junio de 202 presenta una licencia médica de cuatro días, lo que fue informado al Alcalde, quien no respondió. Luego, el 1 de julio de 2022, la licencia se extendió por otros 15 días, ya que su salud empeoraba.

La demandante acusa que su afección psíquica por estrés laboral, maltrato, acoso y hostigamiento la hicieron colapsar el 7 de julio de 2022, fecha en que es ingresada a urgencias a la Clínica Ciudad del Mar y hospitalizada por antecedentes de depresión y colitis aguda, de las cuales a la fecha no ha podido recuperarse, ya que con fecha 5 de julio el alcalde de Concón, Freddy Ramírez Villalobos, a través de WhatsApp, le informa que le solicitará su renuncia.

Es así como el 5 de julio de 2022, el jefe comunal le solicita a la Secretaria Municipal que vaya personalmente al domicilio de Carmen Gloria Martínez a notificarle que debe presentar su renuncia a más tardar el 11 de julio, haciendo caso omiso a la licencia médica que tenía. Después, el 12 de julio, Ramírez vuelve a enviar a otro trabajador a notificarle a su casa del decreto donde quedaba cesada de sus funciones.

El abogado Javier Ruiz redacta en la demanda presentada ante el Juzgado del Trabajo que su representada "dice quedarse con la tranquilidad de haberse entregado al 100 en su trabajo y también a las personas que trabajaron con ella, pero quien no estuvo a su altura fue el propio Alcalde, quien quizá por ello buscó herramientas como el acoso, la humillación, denigración y hacerla sentir como la basura discapacitada que ya no le era rentable para su 'imaginaria reelección'".

CONDENA

Tras analizar todos estos antecedentes, el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso resolvió que "se acogerá la denuncia, toda vez que los hechos señalados por la de la integridad física o psíquica, por lo que se condenará a la denunciada el pago de ocho remuneraciones por concepto de indemnización de conformidad a lo previsto en el artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo".

Para la determinación del monto de la condena, se tuvo en cuenta la extensión del contrato, la gravedad e intensidad de la vulneración constatada. "Que, en cuanto a la cuantía de la remuneración de la actora, en la demanda se señala que esta ascendía a la suma de $2.780.000 monto respecto del cual la denunciada nada señalo, entendiéndose en consecuencia que los acepta de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 453N°1 del Código del Trabajo", dijo el tribunal.

Respecto a la demanda por daño moral vinculada a vulneraciones de derechos fundamentales, el Juzgado porteño indicó que "deberá desestimarse", ya que estimaron que "no existe prueba suficiente y específica para tales efectos".

Acerca de las horas extraordinarias reclamadas, y sin perjuicio de la pertinencia o no de tal alegación, el Juzgado señaló que "nuevamente nada rindió la demandante al respecto, en cuanto a la cantidad de horas supuestamente trabajadas en exceso, la circunstancia en que estas se generan y la cuantía de las misma, razón por la cual también será rechaza tal solicitud".

De esta manera, se acogió la demanda de tutela de la ex titular de Dideco en contra del Municipio de Concón, pues "vulneró, con ocasión del término de su relación estatutaria, el derecho a su integridad física y psíquica, garantizado en el artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República".

Por ello, se condenó a la casa edilicia que administra el alcalde Freddy Ramírez a pagar una indemnización correspondiente a ocho remuneraciones, correspondientes a más de 22 millones de pesos ($22.240.000).

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl se contactó con el equipo de comunicaciones del Municipio de Concón, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, aún no llegó la respuesta comprometida, algo que coincide plenamente con lo expuesto tanto por la ex jefa de Dideco como también por parte de la concejala María José Aguirre, quien ha denunciado constantemente que la administración Ramírez no da respuesta a diversos requerimientos que como autoridad ha solicitado a sus equipos.

PURANOTICIA