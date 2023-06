¿Publicidad ilegal en la vía pública de Concón? El silencio del Municipio a casi dos meses de solicitud de información de Concejala

Para nadie es un misterio que el negocio de la publicidad mueve millones en los municipios del país. Incluso en Viña del Mar se dispuso que la recién creada Corporación de Innovación y Desarrollo Sostenible se sustente –como una de sus cuatro líneas de financiamiento– con este ítem, lo que reportará millonarios recursos para fomentar obras de desarrollo comunal y productivo, así como la innovación y la promoción del desarrollo económico, medioambiental y social de la Ciudad Jardín.

Tomando en consideración la importancia que reviste el tema, y ante los incesantes cuestionamientos de parte de los vecinos de Concón debido a la gran cantidad de letreros publicitarios que hay en la comuna, la concejala María José Aguirre (Ind.- Evópoli) presentó una solicitud de información ante la Oficina de Partes del Municipio, con el objetivo de conocer el real estado de este negocio en la vía pública.

PLAN REGULADOR COMUNAL

Bajo este contexto, Puranoticia.cl conversó con la edil conconina para conocer las motivaciones y los objetivos detrás de esta solicitud ingresada vía correo electrónico el pasado 9 de mayo, de la cual aún no obtiene respuestas del Municipio que administra el alcalde Freddy Ramírez. En ese sentido, lo primero que mencionó fue su molestia por la filtración de este documento, culpando de ello directamente a la casa edilicia.

"Yo hice esto el 9 de mayo, a través de la Oficina de Partes, por el tema de la publicidad, que no deja de ser polémico y que es necesario fiscalizar", explicó Aguirre, quien agregó que "sabemos que la publicidad hace mucho ruido en la comunidad y yo quiero que tengan la certeza de que los recursos que se generan estén entrando debidamente a la Municipalidad. Este es el objetivo de esta solicitud de fiscalización".

De esta manera, la primera solicitud tiene que ver con los puntos exactos establecidos en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón para instalar publicidad en la vía pública, para lo cual pidió al Municipio del alcalde Freddy Ramírez que entregue todos los contratos asociados a cada uno de los lugares que indica el PRC; esto, básicamente para despejar cualquier duda que pudiera haber respecto a posible publicidad ilegal.

"Lo más importante es saber si se está respetando el Plan Regulador de Concón, ya que éste vino a regular el tema, estableciendo lugares específicos para la instalación de la publicidad. En mi solicitud quiero saber qué publicidad tiene los permisos y cuál no, y quién se está llevando estos recursos", comentó la concejala, quien espera poder dilucidar quiénes están respetando la norma y quiénes no; esto, como un primer paso a una posible eliminación masiva de la publicidad que no corresponda.

PUBLICIDAD LED

El segundo punto expresado por la autoridad comunal en su solicitud de información dice relación con la publicidad LED instalada en el área urbana de la comuna. En ese sentido, pregunta a la administración municipal si ésta cumple con la normativa de luminosidad establecida en el Decreto Nº 43 del año 2012.

Aguirre también solicita el método de verificación de cumplimiento de la norma y que ésta sea respaldada por un profesional competente en la materia. También pide un expediente que registre su estabilidad estructural e instalación eléctrica. De igual forma solicita las boletas de pago y los contratos asociados a la publicidad LED.

"Quiero saber si tienen estabilidad estructural y conocer su instalación eléctrica, especialmente de las pantallas LED, porque han habido dos caídas de estas pantallas en temporales hace algunos años: una en Blanca Estela con Reñaca y otra frente al Campo Dunar. Entonces quiero saber si esa publicidad tiene los permisos correspondientes, si tienen la estabilidad estructural y si alguien lo verificó", añadió.

María José Aguirre también pide un informe de la Dirección de Obras Municipales (DOM), en caso que corresponda. Respecto a posibles multas asociadas, pide información ante no pago y por publicidad instalada en lugar no permitido. A su vez, también solicitó conocer qué empresas están con cobro judicial por concepto de publicidad, si existe publicidad a través de canje y los contratos asociados a esta modalidad.

A la Dirección de Finanzas pidió un informe y consultó si existe algún programa de limpieza de publicidad, tanto de instalaciones mayores sin permisos, como de publicidad menor que se instala en árboles, postes y cualquier soporte que les sea útil.

A CONTRALORÍA POR LENTITUD

Junto a explicar que sus solicitudes buscan fiscalizar este negocio en Concón, la concejala insiste en que "no tengo ninguna respuesta porque no me la han dado".

Consultada respecto a si es común este tipo de demoras en las respuestas del Municipio de Freddy Ramírez, la edil Aguirre precisó que "no han sido fáciles las respuestas, sin embargo dependiendo el tema es la rapidez con que responden".

"A veces tenemos la oportunidad de plantear los temas en la «Hora de Incidentes» del Concejo, y en la última sesión le dije al Alcalde que en seis meses, vale decir 18 concejos, en ni una sola vez llegamos a «Hora de Incidentes». Eso no corresponde. Se debe cumplir la tabla y dentro de la «Hora de Incidentes» se pueden exponer temas como éste u otros problemas que los vecinos nos hacen llegar, pero que no hemos tenido posibilidad de exponer en el Concejo", dijo molesta la autoridad.

A ello agregó que su solicitud "abarca varios departamentos, entonces la respuesta ha sido más compleja de entregar porque involucra a Inspección, Renta, a la DOM, al Plan Regulador, me imagino que el asesor urbanista también se tendrá que pronunciar. Son varios departamentos involucrados y pienso que por eso demora".

La solicitud fue ingresada el 9 de mayo, sin embargo, al no tener respuesta de la casa edilicia cumplidos 40 días, la concejala decidió efectuar una solicitud ante la Contraloría Regional de Valparaíso, quienes le respondieron la semana pasada diciéndole que le daban plazo de 20 días a la Municipalidad para responder a su solicitud.

LIMPIEZA DE PUBLICIDAD ILEGAL

Tras reiterar que lo que busca es saber si los recursos que deja la publicidad en la vía pública está llegando al Municipio de Concón para que éste los invierta en la comunidad, la edil comentó que cree que efectivamente hay publicidad ilegal en la comuna.

"Por supuesto que creo que hay publicidad que no corresponde. Me parece que son tres o cuatro los lugares donde el Plan Regulador permite la instalación de publicidad, y es cosa de salir afuera y nos vamos a encontrar con muchos más puntos. Por eso es necesario saber cuáles puntos están con permiso y cuáles no", dijo.

Además, expuso que "es necesario un programa de limpieza de publicidad que no tenga los permisos y cursar las multas necesarias. Desconozco la ley, si aplica multa a los que están generando recursos por publicidad en lugares no permitidos".

Acerca del mencionado plan de limpieza de la publicidad ilegal sostuvo que "eso es lo que tenemos que hacer, sacar toda la publicidad y limpiar nuestra comuna. Es un tema que constantemente recibo de los vecinos, de por qué la comuna tiene tanta publicidad. Y es que el tema cada día genera más recursos y en la medida que no fiscalicemos, los recursos pueden ir a cualquier lado y obviamente debe ser la Municipalidad la que debe recibir los recursos para que llegue a los vecinos".

Cabe recordar que en junio de 2021, el Municipio administrado entonces por el ex alcalde Jorge Valdovinos ejecutó un plan de limpieza de la publicidad sin autorización, específicamente en los sectores de Bosques y Costa de Borde Mar. En aquel momento se indicó que la ciudad perdía entre $90 y $100 millones al año por concepto de pagos de publicidad que no ingresaba a la casa edilicia.

Ahora, la última palabra la tiene la administración del alcalde Freddy Ramírez, que tampoco respondió a la solicitud efectuada por Puranoticia.cl con el objetivo de conocer su versión de los hechos expuestos por la concejala Aguirre.

PURANOTICIA