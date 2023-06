Colegio SEK Pacífico de Concón continuaría educando a sus 800 alumnos tras alcanzar acuerdo que será firmado esta semana

Buenas noticias son las que han recibido durante las últimas horas la comunidad escolar del Colegio Internacional SEK Pacífico, ubicado en Concón, en el marco del anuncio de la semana pasada de Jorge Segovia, presidente de la junta directiva, respecto a concluir la actividad educativa del plantel el próximo 31 de diciembre.

"Hemos acordado concluir la actividad educativa de nuestro centro, con fecha 31 de diciembre", señaló el empresario español, dando inicio a largos días de incertidumbre por parte de los padres y apoderados acerca del futuro de sus hijos.

El origen de la decisión está en la negociación colectiva entre el colegio y el sindicato, instancia de la que indicaron que la Dirección del Trabajo desconoció la oferta presentada por el plantel, fijando un piso de negociación que "no refleja las condiciones reales del centro". El sindicato se acogió a dicho piso, lo que –a juicio del colegio– los obliga a asumirlo, pese al aumento de costos y riesgos que esto implica.

Es este motivo el que "nos impide seguir realizando nuestra labor con la tranquilidad y seguridad de futuro necesarias, y contraviene nuestra planificación económica", según consigna el documento firmado por Segovia.

POSTURAS ENFRENTADAS

Por un lado, el Sindicato de Trabajadores del Colegio Internacional SEK Pacífico de Concón explicó que durante la negociación colectiva solicitaron que les mantuvieran derechos que ya tenían, como seguro médico complementario, días libres, reajuste de los sueldos en base al IPC, bonos y descuentos en escolaridad, matrículas y talleres para hijos de profesores del establecimiento.

"El colegio se limitó a entregarnos una propuesta de contrato que no cumplía con lo ordenado por la Dirección del Trabajo respecto al ‘piso de negociación’, ya que sólo contemplaba 3 de las 14 cláusulas constatadas como beneficios históricos por la Dirección del Trabajo", señalaron desde la asociación de trabajadores.

En contraparte, docentes, asistentes de la educación y funcionarios no sindicalizados del establecimiento conconino, quienes representan al 70% de los trabajadores, rechazaron el actuar del sindicato, indicando que su directiva, pero en especial su presidenta, Daniela Mujica, "ha buscado tensionar y desestabilizar al colegio, no importando la situación de quienes no son afiliados al sindicato, ni tampoco considerando los efectos en los demás estamentos del establecimiento".

A ello agregaron en el documento que "el accionar radical del sindicato no se trata de una demanda real de mayores beneficios, sino de una maniobra, por parte de una minoría, para obligar a una mayoría a integrarse forzadamente al sindicato, transgrediendo la libertad de cada de trabajador, de decidir sin presiones, la incorporación a una organización de este tipo".

ACUERDO A LA VISTA

Si bien, la semana pasada, y con el anuncio aún causando impacto en la comunidad educativa, los diputados Andrés Celis (RN) y Tomás de Rementería (PS) ofrecieron su ayuda, participando como mediadores entre los trabajadores y la junta directiva, para buscarle una solución a este problema que deja sin matrícula a 800 alumnos.

No obstante a aquello, fue la misma comunidad la que avanzó en conversaciones con autoridades del colegio, logrando un avance tal que permitiría materializar entre este jueves 22 y viernes 23 un acuerdo que evitaría el cierre del establecimiento.

"Estimados padres, apoderados y alumnos, se han mantenido las conversaciones entre el colegio y miembros del sindicato y, a más tardar, se firmaría un acuerdo final entre el jueves y viernes de esta semana (recuerden que el miércoles es festivo). Con esta firma se pondría fin al conflicto y se aseguraría la continuidad del colegio", señala un documento del Centro de Padres, al cual Puranoticia.cl accedió.

Cabe hacer presente que en dichas conversaciones participaron la directora del Colegio SEK Pacífico, Paola Massa Vera; la presidenta del sindicato, Daniela Mujica; además de profesores y el administrador del establecimiento ubicado en Concón.

Fue justamente la directora del establecimiento quien informó a la comunidad educativa que "al momento presente, los procesos están bien encauzados y estamos trabajando para poder suscribir el acuerdo el próximo jueves o viernes y, de esta forma, podremos dar continuidad a nuestro proyecto educativo".

En tanto, el Centro de Padres instó a sus representados a "seguir con la misma tranquilidad y fuerza" mantenida hasta el momento y transmitir a los alumnos y apoderados que "piensen en los nuevos tiempos que queremos para esta institución, siempre desde la mirada del respeto y la participación".

SATISFACCIÓN

Con felicidad reaccionó la comunidad educativa del establecimiento luego de conocer el comunicado emanado tanto desde el Centro de Padres como de la misma directora del Colegio Internacional SEK Pacífico. Así lo constató Puranoticia.cl en conversación con Daniel Morales, vocero de los apoderados del plantel.

"Han sido días bien complejos, no ha sido fácil. Hemos tomado un rol de mediación, participado en mesas de negociación del conflicto entre empleados y sindicato, y hemos tenido la oportunidad de tender puentes cuando estos no existían y poder llevar la posibilidad de acercar las posiciones", comenzó indicando.

Junto a afirmar que "para nosotros, como apoderados, es una luz de esperanza y estamos observando con detención y esperanza el término del conflicto", Morales sostuvo que la solución "estaría a un paso de realizarse, así que lo miramos con satisfacción y esperamos que se concrete. Es importante que entre jueves y viernes tengamos la confirmación oficial de que el conflicto ya está superado".

Finalmente, el representante de los apoderados explicó que una vez conocida la decisión de cerrar el establecimiento, se reunieron y formaron un cuerpo delegado, con representantes de todos los cursos, dando forma posteriormente a una Comisión Mediadora, la cual tenía como único objetivo asegurar la continuidad del colegio. Al respecto, concluyó diciendo que "nos quedamos con lo que está siendo comunicado, que es lo que nosotros como apoderados nos fijamos como meta".

