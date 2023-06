Cierre del Colegio SEK de Concón: Abren pequeña luz de esperanza en medio de una fuerte polarización entre los trabajadores

Completamente polarizadas están las posiciones tras el sorpresivo anuncio de cierre de funciones del Colegio Internacional SEK Pacífico, ubicado en la comuna de Concón, tanto por quienes respaldan el accionar del Sindicato de Trabajadores en la negociación colectiva que se llevó a cabo como por quienes lo condenan y responsabilizan por la decisión adoptada por Jorge Segovia, presidente de la junta directiva del plantel.

"Hemos acordado concluir la actividad educativa de nuestro centro, con fecha 31 de diciembre", informó el establecimiento a través de un comunicado.

El origen de la decisión está en la negociación colectiva que mantienen con el sindicato. Y es que el documento firmado por el empresario español indica que la Dirección Regional del Trabajo desconoció la oferta presentada, fijando un piso de negociación que "no refleja las condiciones reales del centro". Bajo este contexto, el sindicato se acogió a este piso, lo que –a juicio del colegio– los obliga a asumirlo, a pesar del aumento de costos y riesgos que esto implica.

Es este motivo el que "nos impide seguir realizando nuestra labor con la tranquilidad y seguridad de futuro necesarias, y contraviene nuestra planificación económica", según informó el establecimiento, argumentando su drástica decisión.

POSTURA DEL SINDICATO

El Sindicato de Trabajadores del Colegio Internacional SEK Pacífico de Concón explicó que durante la negociación colectiva con las autoridades del plantel solicitaron que les mantuvieran derechos que ya tenían, como seguro médico complementario, días libres, reajuste de los sueldos en base al IPC, bonos y descuentos en escolaridad, matrículas y talleres para hijos de profesores del establecimiento.

Por medio de un comunicado, los trabajadores sindicalizados señalaron que la decisión adoptada por la junta directiva "deja a la deriva a cientos de estudiantes y familias", agregando que durante la mediación obligatoria, "el colegio se limitó a entregarnos una propuesta de contrato que no cumplía con lo ordenado por la Dirección del Trabajo respecto al ‘piso de negociación’, ya que sólo contemplaba 3 de las 14 cláusulas constatadas como beneficios históricos por la Dirección del Trabajo".

Es bajo este contexto que la asamblea del sindicato decide acogerse al 'piso de negociación' y suspende la negociación colectiva por 18 meses, dando por terminado el proceso de disputa laboral y sin hacer efectiva la huelga.

Daniela Mujica, presidenta del sindicato, señaló que "el dueño de la institución envió un comunicado a las familias y trabajadores respecto al cierre, responsabilizando al proceso de negociación colectiva, respecto a lo cual rechazamos categóricamente la responsabilidad que busca atribuirnos. El proceso de negociación finaliza sin acuerdo, únicamente acogiéndonos al 'piso', que corresponde exclusivamente a los beneficios que hemos tenido históricamente. Por lo tanto, la afirmación de que hay incremento en el costo de operaciones del colegio por la negociación colectiva es manifiestamente falsa".

NO SINDICALIZADOS EN CONTRA

En un comunicado, los docentes, asistentes de la educación y funcionarios no sindicalizados del Colegio Internacional SEK Pacífico, los cuales representan al 70% de los trabajadores, rechazaron el actuar del sindicato indicando que su directiva, pero en especial su presidenta, Daniela Mujica, "ha buscado tensionar y desestabilizar al colegio, no importando la situación de quienes no son afiliados al sindicato, ni tampoco considerando los efectos en los demás estamentos del establecimiento".

Junto a recalcar que una parte importante de los beneficios solicitados en la propuesta de contrato colectivo ya son entregados a los trabajadores, afirmaron que "el accionar radical del sindicato no se trata de una demanda real de mayores beneficios, sino de una maniobra, por parte de una minoría, para obligar a una mayoría a integrarse forzadamente al sindicato, transgrediendo la libertad de cada de trabajador, de decidir sin presiones, la incorporación a una organización de este tipo".

Esta situación fue tildada de "inaceptable" por los no sindicalizados, quienes también condenaron que "por intereses individuales se llevó a nuestro colegio a la situación en la que se encuentra, haciendo experimentar a toda la comunidad un clima de tensión y desánimo, sometiéndolo a la presión de una posible paralización, para finalmente no lograr nada concreto y terminar el proceso sin mayores explicaciones".

Asimismo, expresaron su rechazo a la "polarización" introducida por el sindicato en la comunidad educativa, recordando que sólo representan al 30% de la plantilla laboral. "Esto ha tensionado innecesariamente la relación entre estamentos del colegio", dijeron, junto a mostrar su preocupación por el "intento de involucrar a menores de edad con fines sindicales por parte de la presidenta del sindicato". En ese sentido, informaron que Daniela Mujica es profesora tutora del Club de Alumnos, y que en ese marco han habido denuncias tanto en el colegio como en la Superintendencia de Educación.

Cabe recordar que frente a esta última situación, el diputado Hotuiti Teao señaló a Puranoticia.cl que presentó un oficio ante la Superintendencia de Educación para que investigue las denuncias en torno a un presunto uso de niños como "herramienta de negociación", afirmando también que "rechazamos una eventual vulneración de derechos de los estudiantes".

LUZ DE ESPERANZA

La problemática suscitada en el establecimiento conconino fue abordada por el diputado Andrés Celis, quien abrió una pequeña luz de esperanza para las familias de los 800 alumnos que quedarán sin matrícula para el año escolar 2024. "Este conflicto tiene solución y pasa por un entendimiento de las partes. Por mi parte, como Diputado, estoy disponible a ayudar a una pronta solución del tema", dijo.

En ese sentido, el parlamentario RN comentó que las razones del cierre del SEK de Concón "se deberían a que el sindicato, representado por un número muy menor del total de trabajadores, han realizado demandas incompatibles", agregando que lograron "imponer un 'piso' que no sería compatible con el proyecto de largo plazo, haciendo uso de beneficios que el colegio ha entregado a todos sus trabajadores".

Andrés Celis expuso también que "llegados a este punto, la solución inmediata que evitaría el traslado de todas las familias a otros centros educativos de la región para el próximo curso escolar podría ser, entre otras, la aceptación del sindicato de la última oferta presentada por el colegio".

Vale recordar que el diputado Tomás de Rementería (PS), junto a también ofrecer su mediación en el conflicto, analizó la problemática en cuestión indicando que "acá el señor Segovia –que tiene su historia– está anteponiendo el no cumplir las condiciones laborales que le exige la Dirección del Trabajo para funcionar. Entonces, yo creo que acá hay un poco de chantaje".

