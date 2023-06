Colegio SEK de Concón anunció que cerrará sus puertas a finales del 2023

El Colegio Internacional SEK Pacífico anunció que determinó concluir la actividad educativa del establecimiento ubicado en Concón el 31 de diciembre de este año.

A través de una carta escrita a los apoderados, el recinto indicó que "como es de su conocimiento, durante los últimos meses el colegio ha padecido una persistente inestabilidad respecto a lo que consideramos debe ser el normal desempeño de la actividad educativa".

"Esto nos ha obligado a plantearnos si realmente es posible continuar con nuestro compromiso educativo con ustedes y sus hijos, de acuerdo con los niveles de dedicación, vocación y entrega con los que nuestro colegio está compromerido desde su fundación", agregaron.

En ese contexto, sostuvieron que "consideramos que el derecho a la educación es un derecho fundamental y prioritario, muy por encima de cualquier otro, cada dia de clase que se pierde nunca se recupera, porque la vida lamentablemente no tiene "marcha atrás". No obstante, parece que la legislación muchas veces no tiene eso en cuenta".

"Consideramos que nuestra Institucîón, con sus aciertos y errores, como toda obra humana, ha realizado un gran trabajo en los 28 años de existencia del colegio, primero en Viña del Mar y ahora en Concón. Hemos realizado importantes innovaciones educativas, construido edificios de vanguardia, implementado programas únicos de intercambios internacionales, entregado beneficios a nuestro personal muy por encima de to que obliga la legislación vigente, y todo ello cumpliendo siempre con total seriedad y puntualidad con nuestras obligaciones como insfitución educativa", complementaron.

A pesar de ello, sostuvieron, "la Dirección Regional del Trabajo de Viña del Mar, desconociendo los sólidos argumentos del colegio y la oferta presentada por nuestra parte, nos ha fijado un "piso de negociación" que no refleja las condíciones reales del centro, generándonos una situación de gran incertidumbre. El sindicato decidió acogerse a este piso impuesto, Io que nos obliga a asumirlo a pesar del aumento de costos y riesgos que esto implica. Esta situaciôn nos impide seguir realizando nuestra labor con la tranquilidad y seguridad de futuro necesarias, y contraviene nuestra planificación económica que promueve la modernización y mantenimiento de nuestro alto estándar educativo".

El establecimiento explicó que "por dicho motivo, en cumplimiento del Decreto 315 de 29 de junio de 2011, hemos acordado concluir la actividad educativa de nuestro centro con fecha 31 de diciembre de este año, por lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos y con la debida antelación para que dispongan del tiempo necesario para buscar un nuevo centro para sus hijos, entre los muchos colegios que existen en la zona".

Finalmente, expusieron que "pueden tener la certeza de que tomar esta decisión nos produce una enorme tristeza, acrecentada por el hecho de intuir claramente que quienes han provocado esta situación no buscan el bien común; ni de los alumnos, ni de nuestra comunidad educativa".

Cabe recordar que el Sindicato de Trabajadores del colegio tomó la decisión de iniciar una huelga a partir del 5 de junio.

Esto, en el marco de la negociación colectiva con las autoridades del recinto educacional, proceso del cual denunciaron "prácticas antisindicales".

"Lamentamos profundamente las prácticas antisindicales que sistemáticamente ha realizado el colegio, sin demostrar alguna voluntad de diálogo en el proceso de negociación colectiva", afirmaron los trabajadores por medio de un comunicado.

