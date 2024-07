Chiara y Antonio Barchiesi tras nuevas descalificaciones de Iván Poduje: "No comparto su forma ofensiva y violenta de hacer política"

El candidato a la Alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje, se ha referido en más de alguna ocasión en duros términos hacia algunos militantes del Partido Republicano, centrando sus críticas básicamente en los hermanos Chiara y Antonio Barchiesi, a quien ha llamado en reiteradas veces, y de manera despectiva, los "hermanos veneno".

La última vez fue la noche de este lunes 8 de julio, en el programa de streaming «Sin Filtros», donde el arquitecto de profesión volvió a la carga contra la Diputada por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso y el ex Consejero Constitucional y primera mayoría regional en dicha elección efectuada en mayo del año pasado.

"Los hermanitos veneno son los que tienen las malas prácticas allá", "los hermanitos veneno tienen prácticas propias de la vieja mafia gangsteril", "ellos están solos, tratan de generar una hegemonía y están peleados entre ellos", fueron sólo algunas de las palabras utilizadas por el candidato independiente.

Pero eso no es todo, pues estos epítetos los utilizó para emplazar a los Barchiesi a debatir ideas y propuestas con él, para lo cual volvió a utilizar el bullying político: "Los invito a que tengamos un debate de ideas, de propuestas, que hagan un esfuerzo intelectual, que les cruja el mate un poquito" y "quiero pedirles a estos señores cabeza de termo, que bajen las revoluciones y conversemos de propuestas".

Estas palabras que a todas luces reflejan el estilo que tiene Iván Poduje para hacer política, han generado molestia tanto en el Partido Republicano como entre los mismos hermanos aludidos quienes, a pesar de ello, optan por bajarle el tono a la polémica.

Consultada la diputada Chiara Barchiesi por lo expresado por el arquitecto que liderara el plan de reconstrucción que solicitó el ex Presidente Sebastián Piñera tan sólo días después del megaincendio en Viña y Quilpué, señaló que "no conozco a Iván Poduje, nunca he estado con él y no sé qué problema tiene conmigo".

De todas maneras, la legisladora que representa a las comunas del interior de la Región de Valparaíso (Distrito 6) aseguró a Puranoticia.cl que "no comparto su forma ofensiva y violenta de hacer política, está muy lejos de lo que necesita Viña del Mar".

Cabe hacer presente que el Partido Republicano tiene como candidata a Antonella Pecchenino con miras a la Alcaldía de Viña del Mar, siendo ella justamente uno de los motivos que podrían explicar esta ofensiva que Poduje ha iniciado tanto con la colectividad como con los hermanos Barchiesi, y por más que reitere que tiene militantes republicanos apoyándolo en su campaña, lo que se suma a una reciente publicación donde José Antonio Kast destaca al arquitecto. Lo que no dijo el candidato es que el video data del año 2021, cuando el líder de derecha hacía campaña presidencial.

Quien también se refirió a lo expresado últimamente por quien en su momento fuera la carta de Chile Vamos a las municipales fue el propio Antonio Barchiesi, quien ya antes había tenido palabras para describir a Poduje: "Me preocupa su nivel de virulencia", dijo, para luego detallar que "me escribió hace un par de días muy molesto, amenazando con estar dispuesto a todo, incluso con que gane la izquierda de cara a esta competencia electoral. No me parece que ese sea el camino".

Ahora, tras sus últimas descalificaciones, quien fuera uno de los fundadores del Partido Republicano a nivel país confesó en diálogo con Puranoticia.cl que "estoy un poco perdido con Iván Poduje. No lo conozco y no entiendo qué espera lograr ofendiéndome como lo hace".

De igual forma, el jefe de campaña de Antonella Pecchenino por la Alcaldía de la Ciudad Jardín concluyó sus palabras diciendo que "no puedo explicarle a cada turista que llega a Viña del Mar cómo funciona nuestra ciudad".

De esta manera, ambos líderes del Partido Republicano optaron por bajarle un tanto el tono a la polémica y no caer en las mismas descalificaciones de las que han sido parte las últimas semanas, todo esto mientras la única que saca cuentas alegres es la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien asoma como favorita en todas las encuestas y, además, ve como sus dos principales contendores se sacan uñas y dientes descalificándose.

