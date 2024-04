Administración Ripamonti se la juega por Mega: Comisión da luz verde a la estación para quedarse con el Festival de Viña hasta el 2028

Pese a las controvertidas situaciones advertidas por Puranoticia.cl en un reportaje donde se analizó exhaustivamente la oferta presentada por Mega, situación que luego ratificó Canal 13 a través de una carta en la que incluso pidió que se declarara desierta la licitación, finalmente la Municipalidad decidió dar luz verde al único oferente para que, en conjunto con la productora Bizarro, se queden con el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar entre 2025 y 2028. Sin embargo, esta decisión deberá ser analizada por los concejales en sesión de Comisiones y luego sometida a votación.

Vale recordar que los puntos de discordancia detectados por este medio apuntaban a las condiciones del término anticipado del contrato, la eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases y los cambios en las obras de desarrollo de la Quinta Vergara; a los que Canal 13 sumó posteriormente el uso del anfiteatro al menos tres veces durante cada año de la concesión del certamen; el uso del Canal Histórico del Festival de Viña del Mar en YouTube; y los impuestos relacionados a las obras a realizar en el terreno donde se realiza el máximo evento del verano.

Frente a esta situación, el concejal e integrante de la Comisión Festival, Sandro Puebla, señaló a Puranoticia.cl que la situación "es bien delicada", advirtiendo también que el reclamo de la estación televisiva de Inés Matte Urrejola "puede poner en riesgo el proceso de licitación en curso". El edil René Lues, en tanto, comentó que "es muy preocupante que tengamos sólo un oferente para la licitación del Festival Internacional de la Canción, pues basta que sólo falte un antecedente técnico en la propuesta de Megamedia o que los elementos esenciales que planteó puedan ser estimados por la comisión evaluadora como condiciones que están fuera de base, para que se caiga la licitación, una situación inédita en la historia del Festival".

Pero a pesar del panorama negativo que se advertía en el horizonte de la licitación festivalera, la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti, específicamente la Comisión Evaluadora del proceso de licitación del Festival –compuesta por su círculo de hierro en el Municipio de Viña del Mar– decidió emitir un informe favorable en torno a la oferta presentada por Mega y Bizarro, proponiendo su adjudicación.

Cabe hacer presente que la Comisión Evaluadora está conformada por el administrador municipal, Erick Layana Venenciano; por la directora de Asesoría Jurídica, Hiam Ayllach Díaz; por la directora de la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla), María Fernanda Olivares Castillo; y por el director de Concesiones, Mario Araya Cano.

"Que cumpliendo con los mínimos técnicos solicitados y con la oferta económica, la Municipalidad de Viña del Mar se encuentra válidamente habilitada para adjudicar la propuesta pública al único oferente que participó, pudiendo efectuar los trámites legales y pertinentes después de la emisión del presente informe", indica la administración Ripamonti en el documento que firman los cuatro funcionarios.

De igual forma, destacan que Mega "ha presentado todos los antecedentes administrativos y técnicos exigidos en el pliego de condiciones", incluido el acápite donde la unión temporal con la productora Bizarro afirma "conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas y demás documentos anexos".

La Comisión Evaluadora también adjuntó documentos "en el orden de prelación que se indica en caso de existir discrepancia entre ellos", tales como las bases administrativas generales y técnicas; y anexos. También agregan las aclaraciones a las bases y otros documentos de la propuesta que emita el Municipio previo a su apertura. Suman las preguntas y respuestas; las aclaraciones de ofertas solicitadas por el Municipio en el foro inverso; y la propuesta económica y técnica de Mega.

Respecto a estos archivos, explica el círculo de hierro de Ripamonti que tanto estos como los que se incorporen dentro del proceso de licitación y adjudicación, "formarán parte integrante del contrato derivado de la adjudicación de la propuesta".

Como se logra apreciar en el informe emanado por la Comisión Evaluadora de la licitación del Festival de Viña, hasta el momento no hay ni una sola palabra a la controversia planteada por Canal 13 respecto al presunto incumplimiento a las bases por parte de Mega. No obstante, casi al final del documento de siete páginas –al cual pudo acceder Puranoticia.cl– se refieren escasamente a la polémica.

"Las eventuales discrepancias entre las bases de licitación y la oferta se deberán interpretar a la luz de las normas de interpretación establecidas en el mismo pliego de condiciones", reza el informe emanado por Layana, Ayllach, Olivares y Araya.

Con todo, la evaluación de la comisión detalla en su informe que "la empresa Megamedia S.A, en UTP con Bizarro Servicios SpA, cumple con los requisitos establecidos en las Bases Administrativas de licitación", fijándose un monto de 95.017 UF ($3.534.402.458) que entregará el concesionario y 42.000 UF ($1.562.298.360) en desarrollo de obras, por lo que propone que la licitación sea adjudicada a Mega "por las consideraciones administrativas, técnicas y económicas" que fundamentaron.

Consultado por la decisión adoptada, el concejal René Lues comentó a Puranoticia.cl que "en el informe de evaluación no se consigna ninguna respuesta a los puntos planteados por Canal 13, entonces lo que se requiere es un informe jurídico que dé certezas sobre esta licitación. Y mejor aún sería consultar a la Contraloría para ver si el proceso está bien hecho y la oferta bien presentada, para no correr ningún riesgo de demanda futura y no arriesgar bajo ningún aspecto la marca Festival".

En tanto, el concejal y miembro de la Comisión Festival, Carlos Williams, planteó que "efectivamente, la comisión correspondiente evaluó positivamente la propuesta de la UTP (Unión Temporal de Proveedores) de Mega y Bizarro, lo que nos da la luz verde para comenzar cuanto antes el proceso del Festival 2025. Los concejales trataremos el tema en la sesión de Comisiones de este jueves para, si existe la voluntad, pasar a votación en Concejo el próximo martes".

