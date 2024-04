Concejales y polémica por licitación del Festival de Viña: "Estamos siendo el jamón del sándwich de una guerra comercial entre canales"

Si bien, reconocen que les sorprendió la carta de Canal 13 a la Municipalidad, los concejales de Viña del Mar desdramatizaron con el contenido de las palabras emitidas por la estación televisiva, la cual reprochó algunos puntos de la oferta presentada por Mega, en unión con la productora Bizarro, para adjudicarse la transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar entre los años 2025 y 2028.

Cabe recordar que este lunes 15 de abril, la señal de Andrónico Luksic planteó a través de una misiva firmada por el director de Gestión y Tecnología de Canal 13, Cristián Núñez, que "queda en evidencia que la única propuesta presentada (la de Mega y Bizarro) no da cumplimiento a las bases, pues a lo menos en seis de sus puntos la transgrede, lo que fuerza a que la licitación sea declarada desierta".

En específico, apuntan a las condiciones del término anticipado del contrato, la eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases y los cambios en las obras de desarrollo de la Quinta Vergara, tal como ya lo había adelantado este medio a tan sólo 24 horas de cerrado el proceso de licitación, el 5 de abril pasado.

Los otros tres puntos que habrían transgredido las bases –según Canal 13– son el uso de la Quinta Vergara al menos tres veces durante cada año de la concesión; el uso del Canal Histórico del Festival de Viña del Mar en la plataforma de YouTube; y los impuestos relacionados a las obras a realizar en la Quinta Vergara.

En base a estos puntos, que ponen contra las cuerdas a la alcaldesa Ripamonti, vale recordar que el concejal y miembro de la Comisión Festival, Sandro Puebla, dijo a Puranoticia.cl que "la situación es bien delicada. Como Concejo, estamos pidiendo a la Alcaldesa que el Departamento Jurídico del Municipio haga un informe sobre este reclamo, que puede poner en riesgo el proceso de licitación en curso. También en los próximos días esperamos tener una reunión de los concejales con la Alcaldesa para ver cuáles son los pasos a seguir y qué camino decidirá la Alcaldesa en esto".

El tema también fue abordado por el concejal Carlos Williams, también integrante de la Comisión Festival: "Canal 13 está en su legítimo derecho a reclamar lo que considere no se ajusta al proceso de licitación. Lo que me parece llamativo es que haga esta impugnación sin haber participado del proceso de licitación. Está como el perro del hortelano". (N. de la R.: esto último en relación a que no come ni deja comer, según se consigna en la comedia de Lope de Vega, del año 1618).

Williams, de Renovación Nacional (RN), también sostuvo a Puranoticia.cl que "tendremos el informe que emitirá la Comisión Evaluadora de Bases y este miércoles 17 de abril lo analizaremos en la sesión de Comisiones. La oferta presentada por Mega es satisfactoria para los intereses económicos de la Municipalidad de Viña del Mar, por lo tanto espero que se solucionen los supuestos incumplimientos a las bases para, en el más breve plazo, iniciar el trabajo con miras al próximo Festival 2025".

Luego, este medio conversó con la concejala Nancy Díaz, quien confesó que "nos sorprendieron un poco los reclamos que está haciendo Canal 13. Sin embargo, entendemos que la licitación está avanzando y está cumpliendo con todos los requisitos que ha puesto la comisión y la Municipalidad. Este miércoles habrá sesión de Comisiones y sabremos lo que está sucediendo, pero hasta el momento, según lo que entiendo, está avanzando de buena forma el proceso de licitación, sin contratiempos, y esperando que estas últimas semanas de abril se adjudique según lo planificado".

Consultada frente a la posibilidad que se declare desierta la licitación, la edil independiente, pero cercana a Revolución Democrática (RD), planteó que "no creo que eso pase. Esta licitación es importante para la ciudad y también estamos en un año donde Viña del Mar ha sufrido mucho. Creo que esto viene a hacer un poco de ruido y a meter presión para que Canal 13 se quede con la licitación antes que Mega, pero en ningún caso va a pasar aquello que quede desierta".

Ante esta misma pregunta, el concejal Pablo González expuso que "yo tengo la plena confianza en las unidades técnicas, por lo tanto no he dibujado el escenario que esto se declare desierto. Hasta ahora sólo hemos leído lo que ha expuesto Canal 13", agregando que "no ha habido el espacio, que es la única oportunidad que tienen los equipos municipales para hablar del tema, que es en sesión de Comisiones. Por lo tanto, el que ha tenido mayores oportunidades ha sido justamente el ex partner del Festival".

El edil comunista cerró diciendo que "la carta de Canal 13 yo no me la esperaba porque, en síntesis, lo que piden es que se declare desierto. Y esa situación ningún canal que ha tenido el contrato del Festival y que no se ha presentado o que no ha ofertado, lo ha hecho. Yo creo que hoy –y no tengo problema en decirlo– estamos siendo el jamón del sándwich de una guerra comercial entre canales, y nosotros lo que debemos hacer, ante todo, es resguardar la marca del Festival de Viña".

Cabe recordar que la administración Ripamonti también se pronunció ante el tema, señalando mediante una declaración que "nos encontramos en pleno proceso y la Comisión Evaluadora está avanzando de muy buena forma y sin contratiempos en la elaboración de los informes finales para ponerlos a disposición del Concejo Municipal. Esperamos concretar la adjudicación durante las últimas semanas del mes de abril, según el tiempo y la forma que se había planificado".

Por último, el autodenominado «Municipio de Cuidados» sentenció diciendo respecto a la controversia que "los oferentes nos han realizado una gran propuesta, con beneficios inéditos para la promoción turística y el desarrollo económico de la ciudad, contemplando la modernización del evento, la que además tiene en consideración el cuidado de la marca Festival, que es patrimonio de todo un país".

PURANOTICIA