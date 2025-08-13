Gobierno activa protocolo de seguridad por el funeral de la "Barbie narco chilena"

La Delegación Presidencial de Los Lagos ha calificado el funeral de Karen Soto Mansilla, conocida como "Barbie-narco chilena", como de "alto riesgo" para la seguridad y el orden público. La medida se adoptó luego de la trágica muerte de Soto Mansilla y sus dos hijos, de 4 y 18 años, en una violenta colisión en la ruta que conecta Frutillar con Fresia.

La calificación de "riesgo" se basa en un informe técnico elaborado por Carabineros, el cual fue complementado con información de otras instituciones. Esta acción está amparada por la Ley N°21.717, que entró en vigencia en mayo de este año y permite a las autoridades intervenir en funerales cuando existen circunstancias que sugieren un posible riesgo para la seguridad pública.

La resolución fue notificada personalmente a la familia de la fallecida por Carabineros, dejando claro el procedimiento a seguir.

La medida establece un plazo de 24 horas para completar todo el proceso funerario. Esto incluye la inscripción de la defunción en el Servicio de Registro Civil e Identificación y el traslado directo al lugar donde se realizará la sepultura o cremación.

El objetivo principal de esta medida es evitar concentraciones masivas, caravanas o cualquier otro tipo de manifestación que pueda derivar en incidentes, alterando la tranquilidad y la seguridad de la comunidad. Esta ley busca prevenir situaciones de violencia o desorden que se han asociado con funerales de personas vinculadas al crimen organizado.

