Aumenta tensión por futuro del Festival de Viña: Canal 13 presiona al Municipio para que licitación se declare desierta

Un fuerte golpe en la mesa en pleno escritorio de la alcaldesa Macarena Ripamonti pegó Canal 13 este lunes, con una dura carta - a la que accedió Puranoticia.cl- en la que presiona al municipio de Viña del Mar con tomar acciones "en sedes e instancias que corresponda" si es que la concesión del Festival de Viña del Mar es adjudicada a Mega, único oferente en la licitación que se cerró hace dos semanas, además de llamar a que la oferta del canal se declare inadmisible y la licitación, desierta.

El sábado 5 de abril se publicó la lista de oferentes para producir y transmitir el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Entre todos los interesados, sólo Mega -en unión temporal con la productora Bizarro- ofertó, pero la propuesta que hizo presentó varios requerimientos y cambios respecto de las bases del concurso.

Apenas 24 horas de conocida la única oferta para realizar el certamen, Puranoticia.cl dio a conocer al menos cuatro puntos en los que la propuesta de Mega no cumplía con las bases, motivo por el cual podría quedar declarara inadmisible y el concurso desierto: Una exigencia de indemnización en caso de término anticipado del contrato, condiciones especiales para ejecutar el monto de 42 mil UF en obras en la Quinta Vergara, facilidades para sublicenciar la transmisión internacional y una prórroga automática del contrato en caso de cualquier suspensión del evento.

La carta firmada por el director de Gestión y Tecnología de Canal 13, Cristián Núñez -que en la carta aparece firmando como director ejecutivo, dice que "vengo en hacer presente las consideraciones en cuya virtud, en definitiva, se debe declarar desierto el proceso de licitación en curso, proponiéndolo así en su informe técnico, por cuanto la propuesta recibida no da cumplimiento y transgrede las bases", y que "del análisis de los antecedentes, queda en evidencia que la única propuesta presentada no da cumplimiento a las bases, pues a lo menos en seis de sus puntos la transgrede, lo que fuerza a que la licitación sea declarara desierta".

Entre los seis puntos mencionados, se encuentran tres de los explicados por Puranoticia.cl en artículos anteriores, como por ejemplo las condiciones respecto del término anticipado del contrato, la eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases y los cambios en las obras de desarrollo de la Quinta Vergara,

Pero además, añade otros tres: Uso de la Quinta Vergara fuera del plazo establecido en las bases, que hace referencia a la solicitud del Mega, en su oferta, cuando dice que "con la finalidad de realizar ensayos del Festival y otros eventos a determinar por Megamedia, este último podrá utilizar el recinto de la Quinta Vergara con un mínimo de 3 veces durante cada año de concesión, previa coordinación con la I. Municipalidad". Pues bien, Canal 13 expresó sobre esto que "esta pretensión para reservarse un uso del recinto municipal, ajeno por completo a la realización y transmisión del evento que se concesiona, que cede en beneficio exclusivo de la proponente, no se condice con las reglas propias de un proceso licitatorio público, no encuentra asidero en las bases y derechamente atenta en contra de los intereses municipales".

El segundo punto que plantea Canal 13 es relacionado con la restricción del Canal Histórico, algo que ya habían mencionado en el comunicado de prensa que emitieron cuando explicaron por qué no habían presentado una oferta al concurso, pues consideraban que la Municipalidad restringía mucho el uso de plataformas online y prohibía la transmisión digital del certamen, pero a su vez tenía la exclusividad a través del Canal Histórico del Festival de Viña en YouTube, que generaba grandes ganancias para la casa consistorial.



"El oferente pretende modificar los términos de uso del Canal Histórico regulado en las bases, indicando en el punto 1.4 de su propuesta técnica que: "Transmitirá en exclusiva, en vivo, en directo y de forma íntegra el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con una cobertura a lo largo del territorio nacional. Sin perjuicio de las sublicencias o autorizaciones para que terceros internacionales puedan hacerlo en diversas plataformas mediales permitiendo la mayor difusión posible del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Por tanto, salvo autorización expresa, el canal de YouTube de la I. Municipalidad de Viña del Mar no podrá transmitir el Festival sino hasta seis meses después de terminada cada una de las respectivas versiones", además de hacer mención al uso de los derechos de VOD (Video on Demand) y SVOD ((Subscription Video on Demand) en plataformas digitales sobre las interpretaciones que los artistas hagan en el Festival, señalando que "no podrán ser utilizadas sin la autorización o licencia expresa de dichas empresas o del oferente si dispusiere de esos derechos", cuestiona Canal 13 sobre la propuesta de Mega.

En tanto, el tercer punto en discordia es relacionado a la responsabilidad por impuestos, tributos y derechos municipales. "La oferta presentada incluye dentro del monto ofrecido 'el Impuesto al Valor Agregado, y/o cualquier otro impuesto, tasa, patente, permiso y/o cualquier otro gravamen de cualquier especie o naturaleza que se cause o sea necesario pagar con motivo (...)", pero advierte Canal 13 que el punto 18 de las bases administrativas, en su letra f, señala otra cosa: "El concesionario deberá satisfacer los impuestos y tributos que graven las actividades que desarrollo, sin perjuicio de los que se establezca más adelante respecto a los derechos municipales", situación que fue confirmada posteriormente al momento de consultarse sobre este punto durante el periodo de preguntas y respuestas".

Finalmente, junto con recordar y "a fin de que se preserve el principio de estricta sujeción a las reglas del concurso", Canal 13 recordó los puntos del numeral 9 de las bases de la licitación que establecen las condiciones para que cualquier propuesta se declare inadmisible y el concurso desierto, que también fueron mencionadas por Puranoticia.cl en notas anteriores.

"Es relevante destacar que Canal 13 hizo responsablemente todas las evaluaciones económicas y decidió no ofertar, por considerar que es imposible mantener el estándar de calidad que nos caracteriza y que merece este evento, todo ello en consideración a los mínimos establecidos en las mencionadas bases de licitación, precisamente en aquellos puntos que han sido condicionados por el único oferente".

Recordó que el oferente ya no puede modificar su oferta y que, según las bases, "el órgano contratante declarará inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases" y que "se declarará desierta una licitación cuando las ofertas no resulten convenientes a los intereses del órgano contratante". Asimismo, mencionó lo establecido en el artículo 10 de la Ley N°19.886 que habla de que es requisito que el oferente cumpla con las bases respectivas, lo que -enfatizan- también está presente en el artículo 32 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.

Por todo lo anterior, Canal 13 expresa que "en el improbable evento en que la I. Municipalidad adjudique al único oferente la concesión que se licita, se consumará un vicio de ilegalidad subsanable sólo con la invalidación, por los perjuicios que se irrogarían al consentirse en una evidente ventaja anticompetitiva, a cuyo respecto mi representada ejercerá en las sedes e instancias que correspondan las acciones y derechos que le asisten, y respecto de las cuales desde ya se formula expresa reserva".

Al respecto, el concejal Sandro Puebla, parte de la comisión Festival, reconoció que "la situación es bien delicada, como Concejo estamos pidiendo a la alcaldesa que el departamento jurídico de la municipalidad haga un informe sobre este reclamo y que puede ponerse en riesgo el proceso de licitación en curso. También en los próximos días esperamos tener una reunión de los concejales con la alcaldesa para ver cuáles son los pasos a seguir y qué camino decidirá la alcaldesa en esto".

Acotó que "lo importante es que hay que revisar esta situación lo antes posible ya que los plazos para el próximo festival son muy cortos".

PURANOTICIA