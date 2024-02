Mauricio Viñambres busca sí o sí ir por la Gobernación Regional y contra Mundaca: Con o sin primarias quiere estar en la papeleta

Trabajando en evaluación de proyectos de inversión privada en el sector público, además de asesorías a municipios y apoyos a los diputados del Partido Socialista está el exalcalde Mauricio Viñambres. Al teléfono, y en espera de las definiciones de su partido y de su sector, está también, pues espera sí o sí ser parte de los nombres de la papeleta para la elección de gobernadores regionales de octubre próximo.

El ex jefe comunal de Quilpué, quien lideró la comuna del sol entre 2004 y 2021, dice en entrevista a puranoticia.cl que no está pensando en ir a competir con Valeria Melipillán, y que tampoco quiere un cupo en el Senado o en la Cámara de Diputados, aunque -asegura- nadie sabe lo que pasará en un futuro.

- El PS está fuertemente apoyando al oficialismo, a diferencia de otros partidos de la ex Nueva Mayoría.

- Claro. Una de las cosas que siempre me gustó del Partido Socialista es que es responsable con el poder. Si se involucra como institución, por decirlo así, a su militancia le hace exigencias. Siempre hay algunas ovejas negras que se arrancan, pero en general hay una responsabilidad, un debate, una discusión política. En la Quinta Región hay un equipo que ocupan cargos relevantes como seremis, jefes de servicio, que se juntan con su dirección en el partido y con sus parlamentarios. Entonces, hay un análisis y una mirara porque sentimos la responsabilidad porque hemos sido gobierno anteriormente y queremos hacer las cosas mejor. El 90% de los militantes socialistas en el gobierno lo han hecho bastante bien, han tenido un buen desempeño. Hay seriedad en el trabajo de la militancia del PS, más allá de ese respaldo al gobierno, porque más bien es un sentimiento bien profundo de que la política nosotros no la entendemos como una profesión sino como una transformación, cambio social, y poder desarrollar proyectos orientados a la gente. Si hacemos una revisión rápida los socialistas que están hacen eso. Hay una tremenda responsabilidad de los militantes del Partido Socialista con el Gobierno.

- Hace un par de meses hubo una polémica por quién sería el candidato a gobernador del sector oficialista, en desmedro de su opción.

- Sí, es que el PS tiene un mecanismo interno que lo aplica en todos los procesos eleccionarios desde que tengo conciencia. Los candidatos en un año en elección, en este caso gobernadores, cores, alcaldes y concejales, lo que hacen es estar pensando cuál es el proyecto que se requiere y en cada comuna se inscriben. Es una preinscripción y se arma una comisión, que es lo que se está armando regionalmente, que nos revisa, porque también hay una puerta abierta al independiente. En el proceso que estamos hoy es en eso, y como yo fui el único candidato a gobernador regional que se inscribió en toda la región, el PS sanciona rápidamente al decir éste es el único, no hay que ver más y entro en el chequeo de la región. Y en el caso de los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, también, excepto que haya un alcalde con un cuestionamiento. Pero en la región todo eso está confirmado también.

- Los diputados de su sector habían deslizado que el apoyo era para el actual gobernador Rodrigo Mundaca...

- En ese minuto, sí. No había una conversación conmigo y posteriormente a eso se dio. Se abrió el debate.

- ¿Le molestó?

- No, porque no había puesto a disposición mi nombre.

- Pero se hablaba de que usted estaba interesado...

- Estaba... es que hace un tiempo atrás en una entrevista yo dije que estaba disponible, que yo era militante del Partido Socialista y estaba disponible a lo que determinara el partido. Y me preguntaron si iría a gobernador, y dije que sí; luego si iría a alcalde, y dije que también. Pero se orientó en ese minuto más por el tema de la alcaldía, y todo el mundo comenzó a decir que Viñambres iba a volver. A raíz de eso, quedó abierto el tema de las gobernaciones, cores y otras cosas, de hecho alguien escribió por ahí que estoy de candidato a todo, y es verdad, yo estoy disponible a lo que el partido diga. Y ahí hubo opiniones, salió el tema de la gobernación y en una reunión a la que fui invitado con los parlamentarios y el presidente regional me preguntaron si estaba disponible para gobernador porque el partido tiene dos diputados, un senador, tiene concejales, alcaldesa, y -lo sentí así- 'usted es un personaje en la región, si está disponible, ponemos su nombre'. Y ahí cambió el tema porque el partido dijo que nosotros en la región tenemos un candidato. Hicimos el proceso de inscripción, se hizo un ampliado en La Cruz donde se ratificó ese tema de la gobernación. Y de ahí no ha habido más. Hoy yo entro en un proceso -el Partido Socialista tiene el nombre en la región- de negociación colectiva a nivel nacional, entonces el otro día estaba en una reunión con la militancia en Casablanca y me decían '¿qué es lo que falta para que usted sea el candidato?'. Yo respondía que estamos en conversaciones, hay cosas que se van a definir. Nosotros queremos ir a primarias, si hay más candidatos a gobernadores, y si no, en la segunda vuelta nos juntamos todos. Están esas dos alternativas.

- ¿Y a usted qué le gustaría más?

-Yo estoy disponible en cualquiera de los dos formatos. Le he dicho a las militantes de las distintas comunas con las que me he reunido: Ésta no es la candidatura de Viñambres, es la candidatura del Partido Socialista. Por primera vez creo que estoy muy orgánico en este sentido porque se juega mucho. Aquí lo importante es el proyecto político con nuestros aliados y nuestros primeros aliados es el Socialismo Democrático. Quiero ser súper claro, ésa es la coalición que hoy existe, y en base a eso estamos conversando. Entonces, pasa a ser un proyecto desde esa perspectiva. Cualquiera de la coalición del Socialismo Democrático tendría la posibilidad también de presentar un candidato a gobernador, y ahí yo creo que se debería resolver con una primaria, y lo mismo para el Frente Amplio y lo mismo para el Partido Comunista. Eso se debería resolver con una primaria si surge uno del FA, uno del PC y uno del PS. El debate está ahí. El señor Mundaca no es parte de ninguna de esas tres coaliciones que yo planteo. Él es independiente con su movimiento y lo ha manifestado y me parece correctísimo desde su mirada. Que él converse con los partidos y vea que una de las coaliciones quiera llevarlo es otro tema, pero eso tiene que resolver él con esas coaliciones.

- Es independiente pero cercano al Frente Amplio, a Revolución Democrática. Llegó a la Gobernación Regional en un cupo de ellos...

- Es que yo, por opinión pública, porque nunca he conversado con él, no lo veo cercano ni al gobierno ni al Frente Amplio.

- ¿Por sus declaraciones?

- Sí, por lo que declara, lo que dice y hace. No me consta. Sé que fue por RD y puede ser que RD lo lleve, y digan que no quieren primarias, o que lo apoye todo el Frente Amplio y el Partido Comunista y digan que no quieren primarias, y el Partido Socialista diga bueno, ya entonces inscribamos a los dos candidatos. Ésa es la democracia. La derecha está en el mismo tema, está Manuel Millones, está Percy Marín, también un señor de Republicanos, todos en lo mismo. Y lo curioso es que también pasa en el tema de los alcaldes. En Santiago el PS levanta un candidato metropolitano, entonces ha empezado a haber un revuelo en otros partidos también, la derecha no se ha puesto de acuerdo. Creo que estamos en un proceso de transición de tomar definiciones de alianza, y esas decisiones tienen que ser con los proyectos en la mano, qué se quiere para la región en el caso de los gobernadores, y qué se quiere para las comunas en el caso de los alcaldes. Yo creo que falta el debate de proyectos concretos.

- ¿Cuál es su proyecto?

- Vamos a hablar de transporte, del tema del agua, del tema medioambiente, del desarrollo en los barrios.





LA "GOBERNANZA"

- Yo quiero ser súper preciso. Yo estoy disponible en el Partido Socialista y esoAsí que me pongo a disposición del partido y así lo manifesté también en el comité regional. Siento que soy una carta que puede jugar y aportar, pero mi idea no tiene que ver con el poder, sino con lo que uno puede desarrollar. Si tú me preguntas, creo que tengo una experiencia vasta en temas locales, y si me preguntas qué me gustaría, la respuesta es abrir ese espectro, porque creo que puedo aportar en lo regional porque fui presidente de la Asociación de Municipalidades en dos ocasiones, conozco la realidad de las comunas y lo que se requiere y lo que no, fundamentalmente en los municipios.. Eso tiene que ver con sentarse en la mesa con los que piensan distinto a ti y poder avanzar, sentarse con el mundo privado y poder avanzar, y aquí hay un tema súper importante en la región: Tenemos a la Armada, que juega un rol muy importante, como los puertos. Aquí nadie puede pensar en ser gobernador sin sentarse en una mesa con el mundo privado -hay una Cámara de Comercio fuerte en la región, Avisa , de empresarios, y no es una cosa menor y tienen hasta una fundación-, entonces son actores importantes. Yo lo viví como alcalde y presidente de la asociación, y son actores fundamentales con los que también hay que hacer gobierno.

- ¿No lo ha hecho así el gobernador?

- No me atrevería a hacer un juicio tan tajante, pero creo que ha faltado gobernanza. Hay que ponerse de acuerdo para poder avanzar. El ejemplo más claro que puedo dar es la comuna de Quilpué. Yo me senté con el sector privado, con las organizaciones, los ciudadanos, y sacamos proyectos adelante. El proyecto Carozzi, por decir uno emblemático, donde está el edificio municipal, era un inmueble privado y pasó a ser público y patrimonial, pero para eso me tuve que sentar con gente del entorno del barrio que me decía que era importante recuperarlo. Entonces lo recuperamos, también el teatro, entonces muchas cosas que eran privadas las pasamos a públicas. En la región falta lo mismo. Un ejemplo, del cual estoy obsesionado, el metrotrén, como le llamo, y ver el tema de la carga y pasajeros. Y hay que meterse con todo, están las líneas, son públicas. Yo tuve una conversación extensa y larga con el subsecretario de Transportes actual sobre este tema, y me decía que era cierto... entonces, ¿cuál es el problema del Gran Valparaíso ahora en marzo? La movilidad, los tacos en el Troncal Sur, todos lo hemos vivido, en el Troncal Urbano, que la micro va llena, un lío en Valparaíso, Limache e incluso Quillota, entonces ¿cuál es una solución viable? Medios de transporte distintos. Tenemos hoy las líneas y no estoy hablando hasta Quillota, sino que hasta Los Andes, Puchuncaví - Quintero, San Antonio. Los más viejitos hicimos un viaje desde Santiago a San Antonio o a Quintero y Puchuncaví, y eso debe tomarlo la región y debe ser, pelearlo y trabajar para que el metro-trén, por eso hablo así, no es solo metro, sea de la región, que sea administrado por la región.

SINTONÍA DE GOBERNADOR CON EL PRESIDENTE

- Si tú me preguntas, en ese tema estoy absolutamente en sintonía con el Presidente, porque lo que él está planteando es para el país.

- ¿No ocurre con el actual gobernador?

- Yo no sé las conversaciones internas, pero en lo público no pasa. El tema del agua... me reuní con tres ingenieros hídricos en el sector de Quillota, en San Pedro. Me explicaron todo, cuáles son las posibles soluciones para el tema del agua, porque hay una población muy importante como Petorca, Los Andes, pero ojo, un problema grande hídrico también lo tienen en otros lados. El problema no es sólo allí. Y como candidato lo voy a plantear como una propuesta, lo estoy elaborando, al igual que para el tema de transportes y ahí estoy trabajando con el que sabe más en esta región y el país como es Gabriel Aldoney, también con Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso. Aldoney tiene una propuesta muy buena que la hizo cuando era intendente y nadie las ha tomado en cuenta. Las universidades tienen que ser el aliado estratégico regional, pues tienes toda la sabiduría tanto de sus académicos como estudiantes. Lo primero que haría si soy gobernador sería sumar a las universidades a un equipo técnico asesor. También estoy conversando con Ricardo Bravo, como ingeniero también estuvimos conversando. Acá falta tomar decisiones políticas pero en el formato que tiene el gobernador regional, tienen que ser con el Presidente. Cuando hablo sobre el metrotrén para la región, hay que sentarse con él, más un Presidente que está pensando en eso, lo encuentro buenísimo... sería como 'pongámonos de acuerdo, compadre'.

- Mencionó transportes, sequía, medioambiente. ¿Qué otro aspecto está trabajando?

- El tema de los puertos: San Antonio, Valparaíso, y tomar Quintero-Puchuncaví. San Antonio está bastante avanzado, y en algunas conversaciones de café que he tenido con el alcalde Sharp, es otro alcalde, tiene una visión distinta del puerto. Siento que en su primera experiencia se enmarcó mucho en la política y yo le dije que tenía que meterse en la comuna, y la impresión que tengo de las conversaciones con él es que está pensando en cómo desarrollar Valparaíso, darle impulso. Lo veo muy entusiasmado por ese lado. Ese tema es importante porque quiere hacer un desarrollo de puerto Valparaíso, y por otro lado San Antonio está definido de la mano del alcalde Omar Vera. Además, tengo un capítulo que no voy a anunciar aún para los municipios, porque sé lo que viven los alcaldes y alcaldesas, de andar mendigando unas luquitas al Gobierno Regional es desastroso. Lo viví por años con gente de mi gobierno y del contrario. Uno termina peleándose para lograr un proyecto, dando espadazos.

- Habló del alcalde Jorge Sharp, que va a la reelección, pero su partido tiene un candidato para Valparaíso, Boris Kúleba. ¿Lo va a apoyar?

- Sí, se inscribió y está en el mismo proceso de todos los candidatos. Yo voy a apoyar al que apoye el Partido Socialista. Yo ando conversando con el que quiera conversar conmigo, retomando y replanteando cosas que yo vi desde el mundo municipal.

- ¿Cuándo se definirá el mecanismo para elegir a los gobernadores que irán por su sector? ¿Primarias?

- Si hay primarias tienen que inscribirse en abril. Y si no hay primarias se inscriben en julio. Ahí vamos a saber.

- Hablando de alcaldías, ¿cómo ha visto la Municipalidad de Quilpué?

- Me cuesta ser objetivo, la verdad. Tengo la impresión como ex alcalde que la alcaldesa ha hecho un esfuerzo, ha tenido una serie de dificultades y problemas que se han dicho públicamente, pero por el plano en el que estoy hoy no sé, daré mis opiniones cuando la candidatura sea oficial. No solo Quilpué, sino que ha faltado impulsar otras comunas. Sé que no le va a gustar a algunos que son adversarios de la alcaldesa, pero no es fácil gobernar un municipio, es difícil, y más en esta región. El juicio que tendrá la alcaldesa es el 27 de octubre. Le escribí a la alcaldesa ahora por el incendio, que me ponía a disposición de ella para cualquier ayuda que necesitara, le envié algunas cosas que se podían hacer y las acogió bastante bien.

- ¿Cómo prevé los resultados de este año, considerando esta característica "pendular" del electorado y lo que pasó en los dos plebiscitos anteriores?

- No sé. El gobernador me dijo que yo era neoliberal, entonces no sé dónde me ubican a mí... y yo no soy neoliberal por ningún motivo. Nosotros pasamos por momentos, un tiempo atrás éramos todos izquierdistas, la revolución llegó a Chile, y ahora somos extrema derecha. Como que pasamos de un lado a otro. Y yo creo que hoy va a volver a la centro izquierda, tengo esa impresión. A este país no le gustan los extremos. La primera constitución reflejaba esta izquierda revolucionaria, y la gente la rechazó. Después nos fuimos para el otro lado y ni la propia derecha quería esa constitución, la centro derecha no se sentía cómoda con esa constitución y rechazó. Entonces creo que el panorama nacional va a ir desde la centro izquierda a la centro derecha, por ahí va a estar la cosa.

- ¿Y usted dónde se ubica?

- Yo soy un social demócrata. Trabajo con el mundo privado y el público, con reglas claras para el sector privado.

- ¿Por qué cree que el gobernador hablaba de que usted era neoliberal?

- Yo nunca he conversado con él. No le he dado ni la mano, nunca, no lo conozco. Creo que alguien le fue a decir que como estuve con la restricción horaria a menores, es amigo de gente de la derecha, se junta con ellos, entonces es derechista. Seguramente fue por eso, porque esta región es chica, pero yo llamo a eso gobernanza. Es lo que ha hecho el Presidente Boric. ¿Cómo entró y cómo está hoy? Está aplicando gobernanza. Lo que habló de Piñera... creo que exageró un poquito, pero es lo que hace un Presidente que quiere gobernar.





"NO" A SER SENADOR

- Eso es una conversación que tengo que tener con el Partido Socialista.

- ¿Ha analizado competir la alcaldía o una senaturía?

- No. Senaturía no, no me gusta. La verdad me complica el tema parlamentario porque es muy politizado. Y yo siento que no soy muy político, veo que hay mucho chuchoqueo, no hay un debate a la altura de lo que requieren las regiones y el país.

-¿No están a la altura los parlamentarios?

- Yo siento que tienen mejor opinión los alcaldes que los parlamentarios. Es una visión mía desde lo local. Siento que el Parlamento se da muchas vueltas. No puedo entender que salgan leyes y después haya que corregirlas. Hay mucho chuchoqueo de política interna. Se pasan en los matinales discutiendo, y me pregunto, ¿no deberían estar en la Cámara viendo los proyectos que necesitamos? Frente a esta emergencia todos dijeron que era muy grave, pero el presidente de la Cámara debió haber dicho 'señores, desde donde estén convoco al Parlamento para sacar leyes rápidas y ayudar'. Pero están esperando las vacaciones, volver en marzo, tomarse el café primero y después discutir el tema. Yo soy más de 'vamos, vamos, rápido'. No sé qué haría en esas cuatro paredes. La verdad es que me complica.

- ¿No, entonces, al Parlamento?

- No me gustaría, no es mi opción política, pero vuelvo a decir, porque las palabras lo condenan a uno: Estoy en una lógica de colaborar en una coalición que hoy existe y en la que está el PS. Desde donde pueda colaborar mejor, ahí estaré. Hoy planteo la gobernación regional y estoy trabajando en eso. ¿Qué va a suceder de aquí a mayo o julio? No lo tengo claro.

- ¿Qué prefiere usted, primarias, encuesta o ir sin primarias?

- Primarias, y si no, ir a la primera vuelta y vamos a la segunda vuelta después. Cualquiera de las dos.

- ¿Cómo sería competir con Mundaca?

- Entretenido. Él tiene opinión, tiene visión de la región, ha estado tres años de gobernador, ya está más a caballo frente a la región, y hay que ir a un debate de ideas, no de si hizo o no hizo esto o lo otro. Sería interesante que los gobernadores se inscribieran con una propuesta para la región para después discutirla al público y debatir. Sería entretenido un debate con Percy Marín, Manuel Millones, se pueden discutir temas, los conozco.

- ¿La alcaldía la deja stand by?

- Para ser honesto, creo que la alcaldía cada día se aleja más.

