Long Beach de Reñaca cuestiona fiscalización municipal-policial, acusa operativo "agresivo" y asegura tener "funcionamiento normal"

La administración del local Long Beach de Reñaca emitió un comunicado público para cuestionar el actuar del Municipio de Viña del Mar y Carabineros, quienes el pasado lunes 5 de enero acudieron al establecimiento a realizar una fiscalización que derivó en su clausura temporal y en la difusión del caso a través de Puranoticia.cl.

En el texto, el recinto cuestionó duramente el actuar de los fiscalizadores, acusando un procedimiento “intimidatorio y agresivo”, negando incumplimientos normativos y asegurando que contaba con todas las patentes, autorizaciones sanitarias y planes de emergencia vigentes, atribuyendo el cierre a una interpretación arbitraria de la autoridad y anunciando, además, la eventual presentación de acciones legales.

Respecto a lo ocurrido, el recinto –que en sus redes sociales dice ser un "restaurante, bar y centro de eventos"– indicó que personal de Carabineros llegó a la calle Ignacio Carrera Pinto de Reñaca para llevar a cabo una fiscalización, instancia donde –aseguran– el encargado del operativo "ingresó sin presentarse ni realizar preguntas, llevando a cabo una invasión que, a nuestro juicio, resulta intimidatoria y agresiva".

Luego, les solicitaron acceso a documentación que permite el funcionamiento, ante lo cual el administrador y regente del Long Beach accedió sin problemas, indicando que tanto las patentes comerciales como las patentes de alcoholes está al día, al igual que el informe sanitario y la resolución sanitaria. Pero nuevamente indican que estas solicitudes se realizaron "de forma irrespetuosa y violenta". También señalaron que el personal –en su mayoría mujeres– se sintió intimidado por la "violencia y agresividad".

Asimismo, expresaron que se les requirió el plan de emergencia, el cual fue entregado por la vía digital, situación que levantó críticas hacia la policía uniformada. "Los tiempos así lo exigen e incluso esa es la forma de acompañarlo en los procesos de obtención de autorizaciones sanitarias pero, al parecer, Carabineros no ha capacitado a sus funcionarios en procesos de modernización del Estado, que les permitan comprender la naturaleza de los documentos digitales y su validez", indicaron.

Así es como apuntaron directamente contra un funcionario policial, de grado sargento primero, de quien dijeron que, a pesar de constatar físicamente la existencia de patentes y resoluciones, "no le resultó suficiente la presentación digital" del documento «Plan de Emergencias y Evacuaciones Long Beach», asegurando que éste está refrendado por un prevencionista de riesgos y que cuenta con todas las medidas.

Pero según expone la administración, el funcionario de Carabineros insistió en cerrar el local, "argumentando en la inexistencia del documento exhibido", para luego proceder a realizar un cercado calificado de "ilegal" y "no sujeto a la aplicación de protocolo alguno". Esto –según dijeron– "era una clara muestra de que el objetivo de las acciones del funcionario policial era perjudicar al local, terminando con el funcionamiento durante ese día y provocar la difusión de una información ajena a la realidad".

Así es como apuntaron a la nota publicada por Puranoticia.cl este jueves 8 de enero, la cual daba cuenta justamente de los detalles del procedimiento municipal - policial llevado a cabo en el establecimiento y que derivó en la clausura del mismo.

Sobre lo mismo, afirmaron que "el local funciona de acuerdo a las patentes otorgadas; en segundo lugar, los fiscalizadores municipales se apersonaron por una supuesta denuncia de ruidos molestos, sin contar con equipamiento necesario, dígase, sonómetro para la medicación. Es decir, no existe certeza respecto de si la norma de ruido fue vulnerada o no desde el punto de vista técnico; el fiscalizador no contaba con alguno sistema para ello, lo cual le resta seriedad al acto de control".

Junto a informar que el Long Beach "mantiene su funcionamiento normal", de acuerdo a las patentes pagadas y al día, expresaron que "sabemos que el éxito de algunos provoca la envidia en este tipo de emprendimientos, lo que no implica aceptar el mal funcionamiento de organismos estatales, por lo cual estamos evaluando el inicio de acciones legales que corrijan la falta de seriedad en los actos de fiscalización".

Finalmente, cerraron su comunicado indicando que en Reñaca, los meses de verano son esenciales para la actividad productiva, donde muchos inversionistas ponen su esfuerzo en un sector que durante el resto del año "no tiene actividades de fomento por parte de las autoridades", y que "nuestros emprendimientos permiten mantener un orden que, de no existir, tendríamos un desorden en la vía pública y playas".

