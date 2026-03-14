Municipio de Viña del Mar inicia esperada obra de reparación del puente Reñaca

La renovación completa de las barandas del puente Reñaca por Av. Borgoño, inició el Municipio de Viña del Mar, con el propósito de restaurar sus condiciones funcionales y de seguridad.

Los trabajos se iniciaron este viernes para no interferir con la alta afluencia de visitantes que se registró durante el verano.

Al respecto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, explicó que “lo que estamos haciendo es concretar obras muy esperadas por los vecinos en distintos barrios de la ciudad. En este caso, el Puente Reñaca está teniendo mucho más uso por parte de las personas, debido a los nuevos polos comerciales y de transporte que se han generado en el sector”.

La jefa comunal indicó que “por eso decidimos intervenir y mejorar su infraestructura, garantizando la seguridad vial y también el entorno, lo que es especialmente relevante considerando que se encuentra en un área de humedal urbano que como municipio estamos comprometidos en proteger y cuidar permanentemente.”

PROYECTO EN ETAPAS

La ejecución de las obras se realizará en dos etapas para permitir el normal flujo peatonal sobre el puente.

Para ello, los equipos mantienen cerrada al tránsito de personas el lado poniente (hacia el mar). Una vez finalizadas las obras por este lado, se procederá a realizar lo mismo por el sector oriente.

Las obras esperadas por años, debido a la corrosión que tiene la infraestructura, se desarrollarán durante las próximas semanas y se espera quede habilitado el paso de ambas aceras durante el mes de abril.

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