De día restaurantes, de noche discoteques: Municipio de Viña endurece fiscalización y anuncia tolerancia cero a locales irregulares

Con la clausura del restaurante Manda, el cual funcionaba de manera irregular en Reñaca con una patente comercial falsificada, correspondiente a un recinto con un giro distinto, el Municipio de Viña del Mar anunció un plan de "tolerancia cero" con aquellos establecimientos comerciales de la comuna que incumplan la normativa.

Fiscalizadores de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti acudieron al restaurante de Reñaca, constatando que operaba utilizando una patente comercial falsificada, correspondiente a otro recinto y para un giro distinto, motivo por el cual lo clausuraron una vez más, confirmando que no es primera vez que aplican esta medida.

De esta manera, la casa edilicia de la Ciudad Jardín respondió a los reclamos que efectuaron vecinos y locatarios del balneario, recordando que Manda ya había sido clausurado con anterioridad y que no cumplió los compromisos para regularizar su situación, motivo por el que se procedió a aplicar la misma medida.

A través de un comunicado, el Municipio de Viña del Mar señaló que "realiza una fiscalización permanente y rigurosa respecto a más de una quincena de locales y recintos de este tipo, aplicando una política de tolerancia cero a quienes vulneran la normativa, engañen a la autoridad o pongan en riesgo a la comunidad".

En ese sentido, desde la gestión Ripamonti hicieron un llamado a los propietarios de locales comerciales a "cumplir con las exigencias legales y contar con las autorizaciones correspondientes para el desarrollo de sus actividades" y no tener que lamentar clausuras en épocas donde la afluencia de turistas es la más importante.

CONCEJALES Y PLAN MUNICIPAL

La aplicación de la tolerancia cero a los comercios que incumplan la normativa fue analizada en profundidad por concejales contactados por Puranoticia.cl, quienes destacaron el plan de fiscalización llevado a cabo por la Municipalidad de Viña del Mar, aunque enfatizaron en la importancia de que el trabajo sea permanente y con todos.

La concejala Antonella Pecchenino (Partido Republicano) señaló que "la fiscalización tiene que ir en un plan de trabajo de abordar todas las irregularidades que puedan existir en la comuna. Entonces a mí me da la impresión que son medidas muy para la prensa en esta época. Yo conozco varios locales irregulares que ocupan espacios irregulares, hay problemas de vendedores que ocupan espacios irregulares en la calle, hay problemas de letreros publicitarios que ocupan espacios irregulares en la calle, hay construcciones irregulares de locales comerciales en la calle, y no se aborda".

Asimismo, la autoridad comunal de oposición a Ripamonti planteó que "a pesar de que todos sabemos cómo funcionan estos locales, esto no se aborda en una fiscalización que diga que se va a ordenar la ciudad y que no van a permitir que esto ocurra. Que haya ocurrido esto en Reñaca, y en esta fecha, a mí me da la impresión que es sólo una señal muy comunicacional de que están a cargo, de que los van a arreglar y cerrar, pero eso no ocurre en todos los lugares, ni en todos los sectores, ni en todo el año".

Por su parte, la concejala Nancy Díaz (Frente Amplio) sostuvo a Puranoticia.cl que "me parece pertinente, además de supervisar con la Seremi de Salud en conjunto, para hacer un trabajo que permita descubrir a quienes infringen la norma porque no corresponde que algunos tengan patente de rubros que no representan, entonces no deberían funcionar si no tienen las patentes correspondientes".

"Vamos a hacer un control, sobre todo para el resguardo de los turistas en Viña del Mar. En eso se puso bastante énfasis para poder clausurar a aquellos que no correspondan, y no sólo por la patente y los recursos que recauda Viña del Mar, sino que también para cuidar la seguridad y el entorno de todos los lugares, para que podamos tener un verano y una temporada estival exitosa", complementó.

En tanto, el concejal Carlos Williams (independiente) expresó que "esta es una labor muy importante porque estamos escuchando a la comunidad ante los requerimientos que ellos plantean a las autoridades, principalmente a la Alcaldesa, debido a las incivilidades que lamentablemente se siguen cometiendo".

Además, manifestó que "creo que esto es un buen ejemplo, que debe ser tomado en consideración por aquellas personas que tratan de funcionar de manera comercial, pero al margen de la ley. Estos operativos van a continuar y ante cualquier reclamo de la comunidad que se reciba en las distintas oficinas, o a través de la OIRS (Oficina de Atención, Reclamos y Sugerencias) del Municipio de Viña del Mar, serán atendidas y esperamos dar pronta solución a estos requerimientos".

HISTORIA DE LA CLAUSURA

La historia que derivó en la clausura del restaurante Manda comenzó con una fiscalización realizada el 12 de diciembre, donde se constató la exhibición de un rótulo comercial de patente de cabaret, sin que cuente con dicha autorización. Además había una actividad no permitida para su patente de restaurante de turismo, consistente en una fiesta bailable en el segundo piso, con iluminación, equipos de sonido y DJ.

Luego, se advirtió que el restaurante de la avenida Borgoño de Reñaca registra reiteradas faltas, siendo clausurado en otras oportunidades y posteriormente reabierto con el compromiso de los administradores de ajustarse a la patente comercial vigente, lo cual, a la luz de las fiscalizaciones realizadas este mes, no se han cumplido.

Además, se conoció que el Departamento de Fiscalización del Municipio de Viña realizó una inspección nocturna al local, constatando que el nombre asociado a la patente (Sociedad Gastronómica y Administradora Santa Lucia LTDA.) no coincide con el nombre indicado en la boleta exhibida: Inversiones y Servicios Reñaca SpA..

Al revisar sus dependencias, se verificó que en el segundo piso habían equipos como pantallas led, luces, parlantes montados en parrillas aéreas, barra expensa, equipos de DJ, amplificador o mezclador, entre otros, lo que daba cuenta de un eventual funcionamiento como discoteca o salón de baile. También recordaron que el decreto alcaldicio que autoriza el comodato de la patente de alcohol a restaurante de turismo establece que el inmueble debe destinarse sólo a dicha actividad, no al giro de cabaret.

Junto a ello, el personal del local Manda reconoció que se realizan "fiestas bailables" a partir de la 01:00 hora, aunque el Plan Regulador Comunal vigente no permite la actividad de discoteque, cabaret o salón de baile en dicho emplazamiento, por lo que el restaurante excede el giro permitido, vulnerando el congelamiento normativo del inmueble y opera sin patente habilitante para eventos masivos o discoteca. Así es como se solicitó dictar un decreto de clausura inmediato al establecimiento.

