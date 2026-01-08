Municipio de Viña aumenta fiscalizaciones en Reñaca y clausura segundo local por hacer fiestas: ahora fue el tradicional Long Beach

Terminando el 2025, el Municipio de Viña del Mar endureció su política de fiscalizaciones a establecimientos comerciales de la comuna, procediendo a la clausura del restaurante Manda, ubicado en el balneario de Reñaca.

Los motivos tenidos en cuenta eran que el recinto operaba utilizando una patente comercial falsificada, correspondiente a otro recinto y para un giro distinto, motivo por el que suspendieron una vez más su funcionamiento.

Y a pesar de que el local acusó que la información publicada por este medio no era tal, lo cierto –y según consignan los documentos oficiales a los que accedió Puranoticia.cl– es que se detectó que de día eran restaurante y de noche discoteque.

Así es como la Municipalidad de Viña del Mar prometió llevar a cabo una política de "tolerancia cero con quienes vulneran la normativa, engañen a la autoridad o pongan en riesgo a la comunidad", según indicaron en un comunicado.

Bajo este contexto, personal municipal, en compañía de Carabineros, procedieron a fiscalizar otro local de Reñaca, el tradicional Long Beach, tras recibir denuncias vecinales asociadas a ruidos molestos debido a las fiestas que allí se realizan.

Fue a través de esta denuncia recibida en la central de Seguridad Municipal la que permitió acudir al establecimiento comercial y detectar una serie de irregularidades que derivaron –al igual que el restaurante Manda– en la clausura del espacio.

Fuentes contaron a Puranoticia.cl que en este tradicional lugar del verano viñamarino se cursaron infracciones, de acuerdo a Ley de Rentas, detectándose que no mantenían patente para pista de baile y eventos, procediendo a su cierre y clausura.

Desde la administración Ripamonti reiteraron que estos operativos de fiscalización continuarán durante la temporada estival, especialmente en sectores con alta afluencia de público, como es el caso de Reñaca, para resguardar la seguridad de vecinos y visitantes, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar que establecimientos comerciales operen fuera de los permisos otorgados por la autoridad.

