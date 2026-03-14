Tres homicidios durante las últimas 48 horas en la Región de Valparaíso: Hombre es asesinado con arma de fuego en en

Una persona perdío la vida la tarde de este sábado en la comuna de Quillota, específicamente al interior de una parcelación de paltas ubicada en calle 21 de Mayo de dicha comuna, al ser herido por un arma de fuego.

De acuerdo a lo señalado por el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, el subprefecto Rodrigo Gallardo, “la víctima corresponde a un hombre, quien se encuentra en calidad de NN, de entre 30 y 35 años de edad”.

En esta misma línea, el subprefecto Rodrigo Gallardo señaló que, de acuerdo al relato de testigos, “una persona se encuentra detenida, quien sería el cuidador del predio, él que habría efectuado un disparo a esta persona, quien, de acuerdo a las primeras indagatorias, habría estado robando paltas al interior del predio”, antecedentes que serán entregados al Ministerio Público.

Cabe recordar que, con este homicidio con arma de fuego, se elevan a 3 las personas asesinadas en menos de 48 horas en la región de Valparaíso, tras lo ocurrido en Miraflores Alto en Viña del Mar y en Puchuncaví.

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