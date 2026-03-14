Homicidio en Puchuncaví: hombre es asesinado de una puñalada en la vía pública

La mañana de este sábado se solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, hasta el pasaje Punta Gruesa, en la localidad de Ventana de la comuna de Puchuncaví por un homicidio con arma cortante.

Al constituirse los detectives, lograron establecer que la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 59 años de edad, sin antecedentes policiales.

El sujeto presentaba una herida cortopenetrante torácica, lo que finalmente lo llevó a la muerte.

Gracias a los análisis en el sitio del suceso, el empadronamiento de testigos, el análisis de las cámaras de seguridad se logró dar con la identidad de quien sería el autor del homicidio, siendo detenido en flagrancia.

El aprehendido corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 47 años de edad, sin antecedentes policiales, el que fue puesto s disposición del juzgado de garantía correspondiente.

PURANOTICIA