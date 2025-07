La última vergüenza de Valparaíso: Diputados temen que bodega pueda transformarse en el «elefante blanco» del Parque Barón

Es una verdadera vergüenza para Valparaíso que mientras las obras del esperado proyecto «Parque Barón» avanzan en un 30 %, aún no exista claridad respecto al financiamiento del lugar. ¿La razón? La bodega Simón Bolívar —espacio clave para la instalación de tiendas comerciales que sustentarán económicamente el parque— no puede ser operada para tales fines, ya que no posee estacionamientos ni vía troncal, situación que pone en suspenso el futuro de la obra en dicha estructura patrimonial.

La Empresa Portuaria de Valparaíso entregó en comodato al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (EPV) el terreno en el borde costero donde se emplazará la iniciativa –incluida la bodega Simón Bolívar– lugar donde se establecerían cafeterías, restaurantes, centros de eventos y hasta la eventual sede del Acuerdo ONU sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina (BBNJ por sus siglas en inglés). De este modo, esta estructura de 12.000 m2 sería el gran sustento económico de «Parque Barón».

No obstante, a medio camino –y de manera totalmente inexplicable– el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se dio cuenta que habían dos graves problemas con el lugar, los cuales actualmente hacen imposible su funcionamiento comercial: primero, no cuenta con una vía troncal o expresa, tal como lo establece la Ordenanza General de Construcción; y, segundo, no posee estacionamientos para la cantidad de público que se espera que recibia una vez que la iniciativa finalmente vea la luz en la Ciudad Puerto.

Estas dos graves falencias que no fueron detectadas a la hora de diseñar el megaproyecto, dejarían a la bodega Simón Bolívar –una vez más: el principal sustento económico del proyecto– sin financiamiento para poder mantener «Parque Barón», haciendo que éste no pueda funcionar con el tiempo o, lo que sería peor, que se convierta en el gran «elefante blanco» para el borde costero de Valparaíso.

Frente a esta nueva vergüenza para Valparaíso, Puranoticia.cl se contactó con gran parte de los parlamentarios de Valparaíso, sin embargo a nuestras interrogantes sólo respondieron los diputados Hotuiti Teao, Andrés Celis y Camila Flores, quienes anunciaron una serie de medidas para indagar en lo ocurrido en el «Parque Barón».

«ELEFANTE BLANCO»

Teao comentó que ingresó una solicitud formal para que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, comparezca ante la Comisión de Vivienda de la Cámara, con el fin de que informe cómo se abordará la situación de la bodega Simón Bolívar frente a esta traba normativa crítica. "Esta situación, que efectivamente se arrastra desde 2019, ha sido mantenida sin solución en administraciones sucesivas. A pesar de que el parque ya alcanza 30 % de ejecución física, aún no existe claridad sobre cómo se resolverá esta omisión estructural que compromete directamente la viabilidad económica del proyecto, considerando que la bodega fue anunciada como su eje financiero y operativo", sostuvo el parlamentario independiente, cercano a Evópoli.

Así es como recordó que la vía Bicentenario –presentada como alternativa de conexión– no cumple con los requisitos formales de una vía troncal, según la Ordenanza General de Construcción, y los estudios de estacionamientos aún no entregan una respuesta concreta a las exigencias normativas. A esto se suma la ausencia de un modelo de gestión aprobado y una estimación de costos de mantención que bordea los $1.200 millones anuales, sin una fuente clara de financiamiento.

"Desde el Congreso, asumimos nuestro rol fiscalizador con responsabilidad. Sabemos que este problema no se originó en la actual administración, pero también sabemos que hoy corresponde a quienes gobiernan ofrecer soluciones concretas, con plazos definidos, mecanismos normativos claros y recursos asignados. No podemos continuar avanzando en un proyecto emblemático sin resolver lo esencial: su operatividad legal, técnica y financiera", prosiguió expresando el diputado Teao a Puranoticia.cl.

Y recalcó que "Valparaíso ha esperado demasiado. Esta no puede ser otra promesa inconclusa ni un nuevo «elefante blanco». Necesitamos planificación seria, voluntad política y transparencia. Solicitaremos todos los antecedentes técnicos, urbanísticos y administrativos asociados a la bodega Simón Bolívar, para asegurar que lo construido tenga sentido, y no se transforme en una carga para la ciudad".

VIABILIDAD EN ENTREDICHO

Luego, Puranoticia.cl conversó con el diputado Andrés Celis, quien también abordó estas dos graves falencias que dejan en suspenso el financiamiento de un proyecto tan esperado, tanto por la comunidad de Valparaíso como los turistas que la visitan.

"Este es un proyecto que prometía ser un motor de desarrollo para Valparaíso y hoy está tambaleando por falta de planificación. La bodega Simón Bolívar era el eje económico del Parque Barón y hoy corre el riesgo de transformarse en una estructura inútil porque no cumple con lo más básico, que es una vía troncal que permita su funcionamiento", señaló el parlamentario de Renovación Nacional (RN).

De igual forma, se preguntó: "¿Quién se hará cargo de este despropósito si no se corrige a tiempo?", agregando posteriormente que "esto no puede transformarse en otro símbolo del abandono que ha sufrido la ciudad de Valparaíso".

"Además, la falta de estacionamientos no es un detalle menor, sino otro obstáculo estructural que pone en entredicho la viabilidad del proyecto. Si realmente el objetivo es reactivar Valparaíso y atraer inversión, no podemos seguir improvisando con obras que, en vez de generar desarrollo, terminan generando frustración y dudas legítimas sobre su sustentabilidad", sentenció el congresista del Distrito 7.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Quien también abordó la situación que enfrenta el proyecto «Parque Barón» fue la diputada Camila Flores, quien compartió una propuesta de solución a este tema, imitando lo ocurrido en Santiago con la administración del Parque Metropolitano.

"Aquí lo que hay que hacer en este tipo de obras, y también para el mejoramiento y la reparación de los ascensores, es como en la región Metropolitana con el Parque Metropolitano, donde se creó una unidad dependiente del Ministerio de Vivienda que se hace cargo de la mantención y son custodios de este tipo de parques de tal envergadura, de estos parques que son nacionales", indicó la legisladora.

Asimismo, la militante de Renovación Nacional y representante del Distrito 6 de la región planteó que "en en el caso de Valparaíso, el proyecto tendrá las características de parque nacional, entonces ¿por qué no entregarles a ellos que –además, son conocedores en estas materias– la mantención, el cuidado y la responsabilidad de la administración? Yo haría lo mismo con los ascensores. Así como esta misma unidad se hace cargo de los teleféricos en la región Metropolitana, con caracteristicas turísticas, no iguales a los ascensores que es un medio de transporte (...). Entonces creo que ahí debiera estar radicada la responsabilidad de mantener estos lugares".

También analizó el problema diciendo que "este es el drama que tienen este tipo de proyectos, donde se hacen parques, grandes estadios, pero quedan abandonados. Yo tengo la experiencia cercana del estadio fiscal de San Felipe, que en algun minuto estuvo en custodia de la Municipalidad de San Felipe. Ese estadio estaba botado, abandonado, en las peores condiciones. Pero logramos que el Ministerio del Deporte le entregara el mantenimiento al IND. Tú no sabes la resistencia que hubo de parte del alcalde de la época, Freire, que no tenía los recursos, pero ahora las cosas son distintas".

"Lo que hay que buscar –y lo digo con mucha responsabilidad– en el tema de los parques de esta envergadura y en el tema de lo ascensores, es que tiene que existir algún organismo que administre, mantenga y custodie el financiamiento y la inversión para estos espacios, porque al final uno no sabe si debe hacerse responsable el Municipio, el Gobierno Regional, el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda. Y al final, cuando todos intervienen, nadie hace nada", cerró.

PURANOTICIA