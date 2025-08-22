Conaf abre postulaciones para conformar brigadas de combate de incendios forestales en la región de Valparaíso

En la antesala del período de mayor ocurrencia de incendios forestales 2025-2026, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) inició un nuevo proceso de postulación para integrar las brigadas que combatirán este tipo de emergencias en el territorio continental e insular de la región de Valparaíso.

Las personas interesadas pueden acceder a los formularios de inscripción, además de conocer los perfiles de los cargos y los procedimientos de selección, a través de un banner dispuesto en el sitio web www.conaf.cl.

“Tenemos alrededor de 350 cupos laborales disponibles en la región, para actividades de combate, prevención, logística, vigilancia o comunicaciones, dependiendo del cargo”, explicó el director regional de Conaf, Mauricio Núñez.

Asimismo, subrayó que “las y los brigadistas desarrollan una labor de alta exigencia física en sectores rurales y de interfaz urbano-forestal, que es fundamental para la protección de la población, sus bienes, la flora y la fauna, especialmente ante el actual escenario de cambio climático. Por ello buscamos a los mejores elementos, hombres y mujeres con compromiso por el cuidado de la comunidad y el medioambiente, a quienes supervisaremos y capacitaremos en el marco de un proceso de mejora continua que se extenderá por todo el período”.

OFERTAS LABORALES

La corporación mantiene ofertas laborales en la zona para los cargos de jefe de brigada, jefe de cuadrilla, brigadista combatiente, brigadista conductor-maquinista PC CODE (vehículo de primera intervención), despachador de central, operador de torre de observación, cuidador de base brigada y/o torre de observación y manipulador de alimentos.

Los principales requisitos para postular son contar con más de 18 años de edad, documentar la nacionalidad chilena o extranjera con situación al día para trabajar, saber leer y escribir, no tener antecedentes penales de ningún tipo, y certificar una salud física y sicológica compatible con las funciones asignadas.

En la región de Valparaíso, de acuerdo al programa de operaciones establecido, Conaf proyecta constituir sus primeras 11 brigadas forestales a partir del próximo sábado 13 de septiembre.

