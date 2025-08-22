Dan inicio al primer curso gratuito de arbitraje para mujeres en Valparaíso

Esta semana se dio inicio al curso de arbitraje exclusivo para mujeres de Valparaíso, el cual permitirá que 50 porteñas puedan capacitarse y certificarse como árbitras.

Con esto, se busca impulsar la equidad y la paridad en la cancha, además de abrir una nueva oportunidad de desarrollo laboral.

El programa contempla nueve clases teóricas, que se desarrollarán en el edificio de la Dirección de Género y Diversidad, y dos clases prácticas que se realizarán en distintos auditorios municipales de la ciudad.

Quienes logren calificar, podrán obtener su certificación otorgada por ARFA Quinta Región, lo que les permitirá ejercer como árbitras en distintos partidos y campeonatos del fútbol amateur.

El curso cuenta con la participación de mujeres con más de cinco años de trayectoria jugando fútbol en las canchas de Valparaíso, quienes conocen de primera fuente las dificultades y oportunidades que vive el deporte femenino.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que "este curso forma parte del compromiso de la Municipalidad de Valparaíso por saldar una deuda histórica con las mujeres futboleras, que han debido abrirse camino en el fútbol, a pesar de enfrentar muchas barreras. Con este curso queremos cambiar esa realidad, generando espacios más justos y equitativos. Además, para muchas, esta certificación no será únicamente un documento: será una herramienta concreta para generar una fuente de ingreso, un sueldo y así fortalecer su autonomía económica”.

Con esta iniciativa, Valparaíso se posiciona como una de las ciudades pioneras en abrir espacios formativos para mujeres en el ámbito arbitral, avanzando hacia un fútbol más inclusivo, justo y representativo.

El seremi de Deportes de Valparaíso, Leandro Torres, indicó que "estamos muy contentos que ARFA Quinta Región, junto a su comité de árbitros, puedan impartir este curso destinado exclusivamente a 50 mujeres de la comuna de Valparaíso, para transformarlas en árbitras de fútbol, quienes van a tener la difícil misión de impartir justicia en los distintos campos de juego, no solamente de la comuna de Valparaíso, sino también en la región de Valparaíso”.

A su vez, Neda Soto, jugadora de Guillermo Rivera, agregó que "este curso es una gran oportunidad, sobre todo porque es exclusivo para mujeres. En el arbitraje predominan los hombres con mucha antigüedad y, a veces, con miradas distintas. Creo que hace falta una visión más femenina dentro de la cancha. Yo ya había tenido un poco de experiencia, pero ahora quiero reforzar contenidos y aportar con otra perspectiva al fútbol que practicamos”.

Por su parte, el instructor Osvaldo Caballería, coordinador del arbitraje regional y presidente de la Asociación de Quilpué, comentó que "creemos que es muy importante porque el fútbol femenino necesita ser arbitrado también por mujeres. Durante mucho tiempo este rol ha estado en manos de hombres, pero hoy buscamos darles cabida a ellas, que se han ganado su espacio. Algunas ya han arbitrado en torneos profesionales y esperamos que, con este curso, más mujeres puedan crecer en este ámbito, rompiendo barreras históricas”.

