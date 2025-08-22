Bienes Nacionales entrega concesión de uso por 15 años para jardín infantil en Quintero

En su visita a la región de Valparaíso, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa; y la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, encabezaron la ceremonia de entrega de una concesión gratuita de uso por 15 años a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), para el funcionamiento de establecimiento educacional en la comuna de Quintero, con capacidad para 20 lactantes y 28 párvulos.

El secretario de Estado recalcó el valor del terreno en el que está emplazado el jardín infantil, mirando el mar: "Este es el mejor uso que se le puede dar a la propiedad fiscal, que es de todos y todas: trabajar en favor de la educación pública y el bienestar de los niños y niñas de la comuna es lo que está detrás de nuestro trabajo conjunto con Junji, una institución que ha sacado adelante este proyecto con celeridad y excelencia en beneficio de la comunidad”.

En tanto, la subsecretaria Lagos manifestó que “la entrega de la concesión de uso gratuito de largo plazo de este terreno hará posible concretar y consolidar una nueva sala cuna y jardín infantil para 48 niñas y niños de la comuna de Quintero. Por eso estamos contentos, porque cada vez que se avanza en educación inicial de calidad, damos un paso hacia un Chile más justo desde la primera infancia”.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, Daniela Triviño, señaló que “esta entrega de concesión es una tremenda noticia para la Junji, porque se amplía la cobertura de atención y es una oportunidad para que las familias de Quintero puedan acceder a una educación parvularia de calidad. Además, esta concesión consolida jurídicamente el uso del inmueble asegurando la continuidad del proyecto y continuar con el proceso para la obtención del Reconocimiento Oficial y aperturar en un breve plazo”.

El terreno destinado tiene una superficie de 1.210 m2 para un jardín infantil de 472 m2. La obra ya edificada tuvo una inversión de más de mil millones de pesos que ofrecerá atención en un nivel de sala cuna y un nivel medio. Asimismo, el municipio de Quintero comprometió una inversión de 60 millones de pesos para los trabajos de canalización de aguas lluvias del inmueble.

PURANOTICIA