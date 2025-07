La última vergüenza de Valparaíso: los errores no forzados de EPV y el Minvu que comprometen el futuro de «Parque Barón»

El pasado 21 de julio, autoridades nacionales y comunales destacaban que el esperado proyecto urbano «Parque Barón», que se construye en el borde costero de Valparaíso, presenta un 30% de avances y que incluso la primera parte de las obras se entregarán durante este año, proyectando el uso completo del espacio durante 2026.

El terreno intervenido tiene una superficie de 11,4 hectáreas, que contendrá equipamientos de recreo y deporte, paisajismo de árboles, sendas peatonales pavimentadas con accesibilidad universal, mobiliario urbano, iluminación y juegos infantiles. Su inversión es de $23 mil millones, con la cual se aporta mano de obra y reactivación económica, con la colocación de más de 200 puestos de trabajo diarios.

FINANCIAMIENTO EN PELIGRO

El espacio donde se materializa el proyecto fue cedido en comodato por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) durante el año 2018, tiempo en el que se comenzaron a trazar todas las características de la iniciativa, las mismas que hoy –a pesar del avance en sus obras– tienen un grave problema que podrían dejar sin financiamiento el esperado parque urbano.

Al igual que con todo el terreno, EPV entregó en comodato al Minvu la bodega Simón Bolívar, lugar donde –en el marco del proyecto– se establecerían cafeterías, centros de eventos y hasta la eventual sede del Acuerdo ONU sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina (BBNJ por sus siglas en inglés). De este modo, esta imponente estructura sería el gran sustento económico de «Parque Barón».

No obstante, a medio camino –y de manera totalmente inexplicable– el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se dio cuenta que habían dos graves problemas con la bodega Simón Bolívar, los cuales actualmente hacen imposible su funcionamiento comercial: primero, no cuenta con una vía troncal o expresa, tal como lo establece la Ordenanza General de Construcción; y, segundo, no cuenta con estacionamientos para la cantidad de público que espera recibir cuando la iniciativa vea la luz.

Esto ya lo deslizó el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, durante su participación en el programa «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl, donde dijo que "el gran problema que tenemos es de accesibilidad por la vía troncal y porque no hay estacionamientos, y habría que hacer estacionamientos subterráneos".

De esta manera, estos dos graves problemas sin detectar a la hora de diseñar el proyecto, dejarían a la bodega Simón Bolívar –el principal sustento económico del proyecto– sin financiamiento para poder mantener el «Parque Barón», originando que éste no pueda funcionar con el tiempo o, lo que sería peor, que se convierta en el gran «elefante blanco» para la comuna porteña y en pleno borde costero.

VÍA TRONCAL

Esta situación fue explicada por el ex consejero regional (core) y ex presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Manuel Millones, quien explicó a Puranoticia.cl que "la misma causal que echó abajo el Mall Barón es la traba que está impidiendo que este proyecto tenga vida. La bodega Simón Bolívar es un proyecto de equipamiento y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) señala que para dar el paso a este tipo de equipamientos tiene que enfrentar una vía troncal y expresa, y este espacio no lo cumple. Y ocurrirá lo mismo, como dijeron los tribunales con Mall Barón, que no tuvo permisos por no cumplir con los requisitos".

La solución a este problema pasaría porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo modifique la Ordenanza General de Construcción para eliminar dicho requisito y sortee esta importante dificultad porque –a juicio de Millones– es la bodega la que "permite financiar los gastos operacionales del parque. «Parque Barón» requiere mantención en sus gastos operacionales y por eso la bodega es determinante para que los ingresos que genere, permitan financiar el mantenimiento de este parque".

Según establece la OGUC, el objetivo principal de una vía troncal es establecer conexiones en zonas urbanas, con calzadas que permitan desplazamientos a grandes distancias, con una recomendable continuidad funcional en una distancia mayor de 6 kilómetros; con flujos mayores a 2 mil vehículos por hora, principalmente locomoción colectiva y automóviles; con paraderos distanciados a 500 metros; prohibición de estacionamiento; y calzadas pavimentadas con un ancho mínimo no inferior a 14 metros; entre otros requisitos que hoy el espacio porteño no cumple.

ESTACIONAMIENTOS

El segundo grave problema que podría dejar sin financiamiento el «Parque Barón» tiene que ver con los estacionamientos. Todo proyecto de equipamiento mayor o comercial requiere una cantidad determinada de estacionamientos, sin embargo, el Plano Regulador Comunal de Valparaíso no lo tiene contemplado en su norma.

"Cuando se presente la bodega Simón Bolívar debe tener asociada varios permisos, entre esos de la Dirección de Obras Municipales (DOM), que tienen que ver con estacionamientos. Pero lo que ocurre es que el Plan Regulador no permite estacionamientos", planteó el ex core Manuel Millones a Puranoticia.cl.

Asimismo, la ex autoridad cuestionó: "¿Cómo vas a cumplir con la exigencia de la DOM, de que tienes que tener una cantidad de estaamientos por la cantidad de público que tú estás justificando ingresar, si el regulador no los permite?".

De esta manera se estaría incumpliendo un segundo requisito para que finalmente sea aprobado el uso de la bodega Simón Bolívar como un espacio que albergue cafeterías, restaurantes, centro de eventos, espacios para hacer conciertos y hasta un centro de convenciones, lo que refuerza la idea de que «Parque Barón» no tendrá asegurado su financiamiento para poder mantenerse a lo largo del tiempo.

POSIBLES SOLUCIONES

Frente a estos graves problemas que enfrenta «Parque Barón» en relación con la bodega Simón Bolívar, Manuel Millones afirma que hay dos soluciones que se podrían presentar desde una línea administrativa, pero que generarían un nuevo retraso.

Respecto a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, específicamente en lo que tiene que ver con la vía troncal, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tendría que presentar una modificación que elimine ese requisito y pueda autorizarse el uso de la bodega Simón Bolívar sin la necesidad de tener que contar esta vía troncal.

"El único camino es que el Minvu modifique la ordenzanza para eliminar ese requisito y pueda sortear esta dificultad", sostuvo el ex core Manuel Millones, quien explicó que el tema de los estacionamientos también se podría resolver de una situación similar, vale decir, se requiere una modificación del Municipio de Valparaíso al Plan Regulador Comunal, para que la DOM autorice el uso de la estructura a pesar de no tener la cantidad de estacionamientos que requiere la normativa del Ministerio de Transportes.

Junto con aclarar que estas dos falencias relacionadas a la bodega Simón Bolívar provienen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero tambén de EPV, Millones sostuvo que "ahí la competencia es del Serviu, que es quien tiene la mayor responsabilidad porque es quien administra el parque, y ahí hay una corresponsabilidad entre EPV y Serviu, porque la bodega es de EPV, pero está entregada en comodato al Serviu".

Otra solución planteada sería crear una entidad que administre el «Parque Barón», tal como ocurre en Santiago con el Parque Metropolitano."Es el Serviu quien debiera administrar, tal como en el Parque Metropolitano y debe ser esa instancia quien lo administra, quizás creando una nueva figura en la Ley de Presupuestos que permitia financiarlo hasta que se encuentre una entidad que lo sostenga".

Actualmente el tema está siendo tratado en un comité administrativo que integran representantes de la Empresa Portuaria de Valparaíso, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Municipio de Valparaíso, que tendrán que trabajar a toda máquina para publicar una buena licitación del plan de gestión de la bodega Simón Bolívar, tanto para generar interés como para superar los problemas administrativos que hoy amenazan con dejar sin financiamiento una de las obras más esperadas por los porteños.

"La preocupación es que no se logre zafar la norma y no pueda funcionar, independientemente del modelo de gestión que se determine porque es un equipamiento mayor. Por lo tanto, primero hay que resolver esta cláusula de la ordenanza, que dice que para un equipamiento mayor tiene que enfrentar una vía troncal y expresa, que en este caso no la tiene porque ahí está la línea del tren, y ahí es la mayor dificultad de carácter normativo. Si el Minvu no resuelve ese tema, independiente del uso que le demos a la bodega, tendremos un tropiezo mucho más compelejo. Además del Plan Regulador respecto de los estacionamientos por esta prohibición. Entonces esto lo tiene que resolver finalmente esta instancia que agrupa a la Municipalidad, a Vivienda y a EPV", cerró Millones.

PURANOTICIA