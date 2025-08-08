Jefe de Bancada Republicana desclasifica otro arrebato de Mundaca: se retiró golpeando la mesa en plena conversación con cores

Habiendo transcurrido un día del escándalo protagonizado por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, donde un micrófono abierto tras la sesión plenaria del Consejo Regional (Core) permitió escuchar duros insultos a estas autoridades, Puranoticia.cl conversó con el jefe de la Bancada del Partido Republicano en el Core de Valparaíso, Cristian Fuentes Duque, representante de la provincia de Marga Marga.

En el marco de una charla informal con el secretario ejecutivo del órgano colegiado, Enrique Astudillo, se le escucha a Mundaca decir –a través del micrófono aún abierto– que los cores de la colectividad de derecha "están conspirando para cagarte (sic)", que el antiguo Consejo "no tenía la maldad que tienen estos culiaos", que "están pensando en cómo ir a la Contraloría" y que "el «piño Barchiesi» te quiere cagar".

El Gobernador Regional de Valparaíso salió este viernes a explicar lo dicho este jueves, aunque no mostró arrepentimiento ni ofreció disculpas: "El micrófono abierto de este jueves es una conversación privada que se da en un marco de una conversación privada y, por tanto, fue un exceso lingüístico, sin duda", sostuvo Mundaca.

BANCADA REPUBLICANA

Toda esta controversia fue analizada en detalle por el core Cristian Fuentes, jefe de la Bancada del Partido Republicano en el Core de Valparaíso, quien en conversación con Puranoticia.cl se refirió a las declaraciones de la autoridad y también desclasificó otro arrebato que tuvo recientemente Mundaca con los consejeros regionales.

"Es lamentable y desilusiona, porque el Core no es una trinchera política, es un órgano colegiado que representa a las 38 comunas de la región y su misión es cuidar cada peso del presupuesto regional que se invierte. Entonces, si el Gobernador interpreta ese trabajo como una amenaza o como una conspiración, claramente está desvirtuando el corazón del sistema de peso y contrapeso que define cualquier democracia regional sólida", comenzó indicando el core de Marga Marga.

A ello sumó que "es tremendamente lamentable que la máxima autoridad del Gobierno Regional tenga esa forma de relacionarse con los funcionarios, a quienes expone claramente en estas situaciones, pero por otro lado también desmotiva y descentraliza el foco del rol como autoridad máxima del Gobierno Regional".

OTRA POLÉMICA

Consultado si ve que a Rodrigo Mundaca le falta capacidad de diálogo, el líder de los Cores Republicanos indicó que "es muy complejo", para luego revelar una situación vivida hace menos de dos semanas: "En el intertanto de un plano a otro, solicitamos una reunión con los jefes de bancada, y mientras estábamos conversando una situación particular del SLEP, él golpea la mesa, se para, se va y nos deja hablando solos. Esas no son acciones, no son formas de trabajar", desclasificó.

A juicio del ingeniero agrónomo de profesión, "al romper el diálogo constructivo y de carácter técnico, lo que está haciendo es desmembrar el aparato colaborativo que nosotros tenemos que desarrollar desde el Gobierno Regional de Valparaíso".

Por último, enfatizó en que "hoy se está hablando mucho de la descentralización, de empoderar a los Gobiernos Regionales, pero descentralizar no es solo transferir los recursos, sino que también es construir un nuevo tipo de liderazgo, que se tiene que basar en la colaboración entre los poderes regionales, en el respeto y en el profesionalismo que debe estar a la altura del gobernador, que es el máximo cargo regional. Entonces cuando un Gobernador no respeta a sus consejeros, lo que está haciendo es obstaculizar los avances de la propia región de Valparaíso".

