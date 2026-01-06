Más de 8 mil especies han sido incautadas durante la última semana en operativos municipales de fiscalización en Viña del Mar

Más de 8.000 especies, 24 puestos de venta de alcohol y 14 de cocinería informal en la vía pública, ha retirado el Municipio de Viña del Mar a través de la intensa fiscalización y control del orden público desplegados durante la última semana, en el marco del Plan Estratégico de Refuerzo para la temporada estival 2025–2026.

Del total de especies decomisadas, el 56% correspondieron a bebidas alcohólicas, las cuales se encontraban destinadas a su venta informal en celebraciones de Año Nuevo y en sectores del borde costero y zonas de alta concentración de personas.

Estas acciones coordinadas con Carabineros y la Armada, responden a una estrategia operativa más focalizada y de alta precisión, orientada a intervenir puntos críticos de la comuna, especialmente aquellos asociados al consumo y venta de alcohol en espacios públicos, como también a situaciones que generan mayor riesgo para la seguridad y la convivencia urbana.

Desde los últimos días del 2025 y primeros días del 2026, se han ejecutado 29 operativos de control del comercio ambulante, y la magnitud de estos decomisos con intervenciones de alto impacto, concentradas en operativos planificados y dirigidos a focos específicos, control que permite anticiparse a situaciones de desorden, riñas, emergencias marítimas y hechos delictuales comúnmente asociados al consumo de alcohol en espacios no habilitados.

En materia de seguridad, sólo los inspectores municipales ejecutaron la detención en flagrancia de 98 personas, como resultado de una presencia activa, coordinada y focalizada en terreno, orientada a la prevención y contención de conductas delictuales, particularmente en zonas turísticas, sectores céntricos y el borde costero.

Asimismo, se han cursado 465 infracciones municipales, asociadas principalmente a tránsito, por vehículos mal estacionados en lugares no autorizados, (aceras, jardines y ciclovías), permisos y ordenanzas locales, evidenciando un trabajo sostenido de fiscalización orientado a asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Todos estos resultados reflejan una estrategia operativa basada en análisis territorial, planificación previa y despliegues precisos, que permite optimizar recursos y maximizar el impacto preventivo de cada intervención, especialmente durante el período estival.

Estas acciones de Seguridad Pública continúan desarrollándose de manera sostenida, reforzando la presencia municipal y el control del espacio público, con el objetivo de prevenir delitos, reducir incivilidades y resguardar la seguridad de vecinas, vecinos y visitantes en Viña del Mar.

