Escándalo en el Core de Valparaíso: Micrófono abierto deja al descubierto "rosario" de insultos y críticas de Mundaca a Republicanos

En el ojo del huracán se encuentra el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, luego que un microfóno abierto le jugara una mala pasada al término de la sesión plenaria de este jueves 7 de agosto en el Consejo Regional (Core) de Valparaíso.

Tras la cita con los 28 cores, la máxima autoridad regional se levantó de su asiento, agradeció la presencia de las autoridades y comenzó a charlar de manera informal con el secretario ejecutivo del Core de Valparaíso, Enrique Astudillo.

Fue en este contexto en la que se generó la controversia donde, sin percatarse que los micrófonos seguían abiertos, se lanzó con todo contra los consejeros regionales del Partido Republicano, a quien acusó de –entre otras cosas– "tener maldad".

"Duro, cansado... siempre es dura esta hueá (sic). Larga, pesada. Tú cachai. Puros hueones mirándote y están conspirando para cagarte", comenzó diciendo Mundaca.

Junto a afirmar que "este pleno es mucho peor que el anterior", el Gobernador Regional le expresó al Secretario del Consejo de Valparaíso que "en el anterior (pleno del Core) los hueones te hueveaban, pero no tenían la maldad que tienen estos culiaos, que están pensando en cómo ir a la Contraloría, en cómo meterte juicio".

Luego, recalcó que "un weón nos dice: 'No, que tenemos que hablar con gente del piño Barchiesi, que el piño Barchiesi te quiere cagar...". Fue en este momento donde Astudillo se percata que el micrófono seguía abierto y procede a silenciarlo.

Cabe recordar que el Partido Republicano arrasó en la pasada Elección de Consejeros Regionales, obteniendo 10 escaños en la región de Valparaíso, número que los posiciona como la bancada más grande del órgano regional. Es justamente el trabajo de estas autoridades el que fue enjuiciado en duros términos por parte de la máxima autoridad.

PURANOTICIA