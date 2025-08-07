Cores del «piño Barchiesi» responden a Mundaca tras escándalo por micrófono abierto: "No nos intimidan sus groserías"

Un verdadero escándalo se desató la tarde de este jueves 7 de agosto en el seno del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso; esto, luego que al término de la sesión plenaria del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, el gobernador Rodrigo Mundaca se expresara en duros términos a los cores del Partido Republicano, palabras que pudieron ser percibidas debido a que la autoridad dejó los micrófono de la mesa abiertos.

Mientras los consejeros se retiraban del salón plenario, la máxima autoridad regional comenzó de pie una charla informal con el secretario ejecutivo del Core de Valparaíso, Enrique Astudillo, a quien le manifestó su parecer respecto a la gestión que están teniendo en el órgano regional estas autoridades que militan en el partido de derecha.

Mundaca comenzó diciéndole a Astudillo: "Duro, cansado... siempre es dura esta hueá (sic). Larga, pesada. Tú cachai. Puros hueones mirándote y están conspirando para cagarte". Luego, afirmó que "este pleno es mucho peor que el anterior".

Momento seguido, el Gobernador comentó que "en el anterior (pleno del Core) los hueones te hueveaban, pero no tenían la maldad que tienen estos culiaos, que están pensando en cómo ir a la Contraloría, en cómo meterte juicio".

Asimismo, planteó que "un hueón nos dice: 'No, que tenemos que hablar con gente del «piño Barchiesi», que el «piño Barchiesi» te quiere cagar...". En este punto de la relajada conversación es cuando el Secretario Ejecutivo del Core de Valparaíso se da cuenta que los micrófonos estaban abiertos, por lo que procedió a apagarlos.

MOLESTIA DEL «PIÑO BARCHIESI»

Frente a esta inusitada polémica, Puranoticia.cl tomó contacto con cuatro de los diez consejeros regionales del Partido Republicano para conocer sus reacciones frente a estos dichos. Cabe hacer presente, también, que el denominado «piño Barchiesi» del que hablaba Mundaca está compuesto por Paulina Yáñez, Felipe Córdoba, Fernando Astorga, Elsa Bueno y Cristián Pinilla, cuatro de los cuales conversaron con nuestro medio.

La core Yáñez indicó que "el gobernador Mundaca falta el respeto a quienes cumplimos con nuestro deber fiscalizador. Si cree que los consejeros republicanos seremos simples 'yes man', está profundamente equivocado. Vamos a fiscalizar todo lo que corresponda, porque cada acto que involucre recursos públicos debe ajustarse estrictamente a la ley. No nos intimidan ni sus groserías ni los micrófonos abiertos".

También planteó que "los republicanos estamos aquí para velar por los intereses de la región y asegurar que cada peso se entregue con total apego a la legalidad".

En tanto, el core Felipe Córdoba sostuvo que "lamentamos profundamente la actitud del gobernador Mundaca, que ve conspiraciones donde en realidad hay fiscalización legítima. Nuestra postura siempre ha sido de colaboración institucional y preocupación por el uso eficiente de los recursos públicos. No buscamos entorpecer su gestión, sino que se rija por estándares mínimos de probidad y control".

"Uno de los problemas más graves de su administración fue precisamente la ausencia, por más de tres años, de una jefatura en la Unidad de Control Interno, una omisión inaceptable, tratándose de un órgano clave para prevenir irregularidades. Desde el Consejo Regional insistimos una y otra vez en la necesidad de designar ese cargo, y no se nos escuchó", prosiguió la autoridad regional.

De igual forma, el representante de la provincia de Quillota señaló que "nuestro rol no es político, es profesional: fiscalizar, hacer seguimiento, exigir transparencia. Si al Gobernador le molesta ese control, entonces está equivocado de cargo".

El core Fernando Astorga comentó a Puranoticia.cl que lo ocurrido con el gobernador Mundaca "refleja una falta de respeto institucional y un desprecio por las reglas del juego democrático. Cuando no hay argumentos, algunos responden con insultos o garabatos. Esto solo confirma que estamos haciendo bien nuestro trabajo".

"La ciudadanía espera altura de miras, no descalificaciones personales. Como consejeros, tenemos el deber de fiscalizar y exigir transparencia, aunque a algunos les incomode. Nuestra labor es velar por el buen uso de los recursos públicos, no rendir pleitesía. Seguiré trabajando con seriedad, respeto y firmeza, como lo he hecho desde el primer día", sentenció el representante de la provincia de San Felipe.

Por último, la core Elsa Bueno sostuvo que "lamento profundamente la forma y los términos en que el gobernador Mundaca se ha referido a los Consejeros Regionales de la bancada Republicana. Rechazo sus acusaciones de maldad y ánimo de conspiración ya que nuestra labor se enmarca estrictamente en el ejercicio de una de nuestras principales atribuciones que es la fiscalización".

"Siempre hemos mantenido una actitud de respeto hacia su persona y su cargo, buscando colaborar de forma constructiva en favor del bienestar de los ciudadanos, el desarrollo regional y la eficiencia en el uso de los recursos públicos", cerró.

