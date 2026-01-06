Click acá para ir directamente al contenido
Incendio forestal en la localidad de Laguna Verde en Valparaíso ha afectado al menos a tres viviendas

La superficie afectada por las llamas es de 13 hectáreas de vegetación, aproximadamente.

Martes 6 de enero de 2026 19:50
Bomberos informó que el incendio forestal en la localidad de Laguna Verde se mantiene activo, aunque contenido.

El fuego afectó a tres estructuras, dos que serían segundas viviendas y una tercera que resultó con daño parcial.

En el lugar se desplegaron 15 carros de Bomberos Valparaíso y tres vehículos de apoyo con más de 105 voluntarios que trabajaron en el control del fuego y la protección de sectores poblados, al mando del tercer comandante, Francisco Arévalo.

La superficie afectada por las llamas es de 13 hectáreas de vegetación, aproximadamente.

Cabe señalar que Bomberos continúan trabajando junto a personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Carabineros y Municipalidad de Valparaíso. 

