24 jóvenes de la región de Valparaíso fueron seleccionados para iniciar su curso de formación en Carabineros de Chile

24 jóvenes de la región de Valparaíso fueron notificados por la Oficina de Postulaciones de Carabineros de Viña del Mar que quedaron seleccionados para iniciar el curso de formación de la institución policial, marcando de esta manera el comienzo de una nueva etapa de servicio y compromiso con el país.

Tras un exigente proceso de selección, que incluyó evaluaciones médicas, físicas, psicológicas y de antecedentes, 13 hombres y 11 mujeres lograron cumplir los requisitos necesarios para integrarse a la institución.

De esta manera, se informó que los hombres realizarán su formación en la Escuela de Formación Grupo en Los Andes; mientras que las mujeres harán lo propio en la Escuela de Formación de Carabineros en Santiago.

Los futuros carabineros provienen de distintas comunas de la región, como Viña del Mar, Concón, La Cruz, La Calera, Quillota, Limache, Quilpué, Villa Alemana y Puchuncaví, lo que refleja el interés de jóvenes de diversos territorios de la Quinta Región por aportar a la seguridad y bienestar de sus comunidades.

El próximo 2 de febrero ingresarán oficialmente a las escuelas de formación, donde comenzarán un proceso de preparación integral, basado en valores como la vocación de servicio, la disciplina y el respeto a la ciudadanía.

Desde la Oficina de Postulaciones de Viña del Mar destacaron "el esfuerzo, la perseverancia y la motivación demostrada por cada uno de los seleccionados, quienes hoy dan un paso decisivo para convertirse en Carabineros al servicio de Chile".

¿CÓMO POSTULAR?

Las personas interesadas pueden acceder a toda la información y realizar su postulación en https://postulaciones. carabineros.cl . Para mayor información, contactar al teléfono de contacto de la Oficina de Postulaciones Viña del Mar, vía WhatsApp: +56 9 5748 5166.

PURANOTICIA