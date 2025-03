Gobernador Rodrigo Mundaca en contra del Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso: "Me habría gustado que me preguntaran"

Este martes 1 de abril, desde Santiago se dará inicio oficial a la implementación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que será encabezado por el ministro Luis Cordero, quien tendrá el objetivo principal de colaborar con el Presidente de la República, Gabriel Boric, en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad y orden público, prevención del delito y protección de las personas.

La Secretaría de Estado tendrá que formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales para prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y los actos terroristas; debiendo coordinarse con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad, y los demás organismos en la materia. También tendrán que proponer iniciativas legales, reglamentarias y administrativas, junto a una Política Nacional de Seguridad Pública.

Pero mientras las funciones y nombres ya están establecidos y claros a nivel central, aún resulta desconocido el nombre del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Seguridad Pública en Valparaíso, a pesar de que los rumores apuntan al ex seremi de Bienes Nacional, Tomás Covacich, como la principal carta para quedarse con el cupo, y que de manera interina asumiría la actual seremi de Justicia, Paula Gutiérrez.

LA MOLESTIA DE MUNDACA

Pero mientras el nombre de la nueva autoridad se mantiene sólo bajo un manto de rumores y trascendidos, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, entró de lleno a la discusión, con fuertes críticas al Gobierno central por no haberle consultado nada respecto a la designación que se efectuara durante estos días, en el entendido que la entrada en funciones del Seremi de Seguridad no será este martes 1.

"A mí en lo particular, a este Gobernador en ejercicio, no me han preguntado nada. Yo no conozco el perfil de la persona y no me han preguntado tampoco si tengo algún criterio con respecto a eso, en circunstancias de que colocamos muchísimos recursos en materia seguridad y en circunstancias de que hoy somos probablemente la institución en la cual las policías confían y confían permanentemente, a propósito de los proyectos que financia este cuerpo colegiado, de estos cores que están acá y del conocimiento que tenemos del territorio", sostuvo Mundaca.

Y es que tal como fue uno de sus caballitos de batalla durante la campaña por la Gobernación Regional de Valparaíso, Mundaca recordó lo hecho durante su primera administración, en la que destinó millonarios recursos en materia de equipamiento e infraestructura policial. Así es como este 8 de abril se va a inaugurar el cuartel policial de Los Andes, que albergará a 240 efectivos; mientras que en la segunda quincena del mes se hará lo propio con el primer Centro Regional de Investigación del Delito Ambiental y Contra el Patrimonio Cultural de la PDI, ubicado camino a Reñaca. Además, se realizará la tercera entrega de vehículos a Carabineros, con 41 unidades.

Bajo este contexto, la autoridad regional sostuvo que "lo quiero decir sin soberbia: yo creo ser de los gobernadores regionales del país que más sabe de seguridad, por razones obvias, también por mi propia vida y mis propios antecedentes y, por tanto, me habría gustado que me preguntaran, pero no me preguntaron y, por tanto, tendré que esperar para ver quién va a ser el encargado de seguridad".

UNA PERSONA QUE SEPA

En ese sentido, expuso que desea que el nuevo Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso "no sea uno que responda a los cuoteos, sino que tiene que ser una persona que sepa, que tenga la suficiente autoridad y el suficiente conocimiento para coordinar a las policías, que sepa cuándo utilizar fuerza disuasiva de fuerza ofensiva o fuerza de contragolpe, por ejemplo, y que pueda dialogar con las policías. Necesitamos personas que conozcan de esto y nosotros sabemos de esto y, por tanto, estoy atento y expectante a que actúe con criterio, pero que ponga en la centralidad la fuerza y los medios para combatir la delincuenciay el crimen organizado".

Estas palabras las complementó el gobernador Rodrigo Mundaca señalando que "no nos sirven aprendices, no nos sirven personas que por catálogo estén preparándose. Cuando yo hablo de fuerza disuasiva, de fuerza ofensiva y contraofensiva o de contragolpe, estoy hablando precisamente de cómo se emplea la fuerza, precisamente para el combate a la delincuencia y el crimen organizado y, por tanto, yo espero que esa persona que va a ser designada cumpla con todos los atributos técnicos y profesionales suficientes para dotar y brindar de seguridad y confianza a nuestra población, y espero que esas decisiones sean decisiones correctas".

De igual forma, sostuvo que "me parece que el principio básico es que conozca la región de Valparaíso, que conozca las 38 comunas, que conozca los índices de violencia y delincuencia que hay, y que focalice precisamente la fuerza y los medios para neutralizar, erradicar y combatir con mucha fuerza el crimen organizado, las bandas criminales, y que contribuya a erradicar también la droga de nuestra región".

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO REGIONAL

Una de las interrogantes que abre la implementación de este nuevo Ministerio de Seguridad Pública dice relación con la forma que tendrá de dialogar con los Gobiernos Regionales o si van a participar en los Comités Regionales de Seguridad, considerando que actualmente sólo acuden por medio de invitaciones.

"La verdad es que tengo la sensación de que el rol de los Gobiernos Regionales tiene que ser un rol bastante importante en esta materia, porque el Seremi de Seguridad que se designe, sea hombre o mujer, tiene que dialogar con el Gobierno Regional y con la Delegación Presidencial Regional. La verdad es que la seguridad es una tarea de todos, es un imperativo de todos que la población nuestra pueda vivir en condiciones de seguridad", continuó expresando la máxima autoridad regional.

Finalmente manifestó que "evidentemente que la seguridad es un propósito de todos y yo espero que esta institucionalidad que se va a crear sea una institucionalidad dialogante, pero que sea también una institucionalidad que haga la pega, porque no nos sirven los cuoteos políticos para poner un Seremi de Seguridad".

PURANOTICIA