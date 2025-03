Diputados definen perfil que deberá tener el futuro Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso y plantean los primeros nombres

El próximo martes 1 de abril será la fecha en que comenzará a funcionar el flamante Ministerio de Seguridad Pública, tras su despacho desde el Congreso Nacional en diciembre, y su promulgación como ley por parte del Gobierno a fines de enero.

La entidad será la encargada de colaborar con el Presidente de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad y orden público, la prevención del delito y la protección de las personas en materias de seguridad.

La nueva cartera comenzará a operar en un edificio cercano al palacio de La Moneda, en Teatinos 220 de Santiago, en cuyas oficinas se emplazarán los gabinetes del Ministro o Ministra, además de las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Una de las novedades tiene que ver con que se establecen requisitos más exigentes para el personal del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Por ejemplo, en el caso de los jefes de departamento, estos cargos deberán ser definidos mediante concurso.

FUNCIONES DEL MINISTERIO

El nuevo Ministerio de Seguridad Pública se encargará de formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales, tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y los actos terroristas.

Para lo anterior, la nueva institución deberá coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

Además, el futuro Ministerio de Seguridad Pública deberá proponer al Presidente de la República, Gabriel Boric, iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia, además de evaluar su aplicación.

Entre sus tareas, tendrá que proponer la Política Nacional de Seguridad Pública, que deberá incluir estrategia de prevención del delito; protección y atención de víctimas; y medidas de combate y prevención del crimen organizado y terrorismo.

LA NUEVA ESTRUCTURA

Desde el próximo 1 de abril, el Ministerio de Seguridad Pública contará con dos subsecretarías: Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Además, contará con Secretarías Regionales Ministeriales (seremis) de Seguridad Pública, que representarán a la cartera en cada una de las regiones del país.

De igual forma, también existirán los departamentos provinciales de Seguridad Pública, cuyo territorio podrá comprender una o más provincias de la misma región. de acuerdo a criterios de distancia, conectividad, entre otros.

El Ministerio de Seguridad Pública contará con equipos encabezados por un Seremi de Seguridad Pública, con dedicación exclusiva a las tareas relacionadas a la materia para implementar medidas específicas a cada realidad regional.

PERFIL DEL SEREMI EN VALPARAÍSO

El tema fue abordado por algunos diputados de la región de Valparaíso, quienes en conversación con Puranoticia.cl entregaron sus opiniones respecto al perfil que debe tener el futuro Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Seguridad Pública.

En ese sentido, el diputado Andrés Longton (RN) comenzó diciendo que cualquiera que sea el nombre, el futuro Ministro de Seguridad Pública debe "tener las agallas para tomar decisiones que incluso vayan contra de su propio sector político o del sector más radicalizado de la izquierda, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio". Así es como sugirió nombres como el de Felipe Harboe (ex PPD) y el diputado Raúl Leiva (PS).

En cuanto al Seremi de Seguridad de Valparaíso, sostuvo que "es bien complicada su figura porque queda radicado en el Seremi, pero a instancias del Delegado Presidencial. Quedará un Seremi medio-medio, un Seremi que depende del Presidente, pero directamente del Ministerio de Seguridad, que es su jefatura directa. El Delegado es el representante del Presidente, tiene un contrapeso, se le puede acusar constitucionalmente, y eso genera una dependencia y obediencia distinta respecto al rol que tienen las policías de lo que va a tener un Seremi".

"Tendrá dos contrapesos y dos liderazgos distintos, y eso obviamente que va a producir un choque político y también de las facultades. Ni hablar de las provincias, donde el Delegado Provincial queda como una figura decorativa en términos de seguridad, ya que va a haber un encargado de seguridad. ¿Tú crees que la policía le hará caso a un encargado de seguridad o a un Delegado que depende del Presidente, y le responde al Ministro del Interior? A mi no me gustó como quedó el Ministerio. Me tocó tramitarlo en detalle en la Comisión de Seguridad y creo que pueden haber serias dificultades respecto de las competencias", añadió Longton.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (independiente, ex Renovación Nacional), planteó a Puranoticia.cl que "el futuro Seremi de Seguridad Pública en Valparaíso debe ser una persona con formación sólida en orden y seguridad, con experiencia comprobada en el área y completamente alejada de intereses políticos".

Respecto al nombre de esta autoridad, precisó que "a mi juicio, el general inspector (r) Edgar Jofré, ex Jefe de Zona de Carabineros de Valparaíso, cumple con todos estos requisitos y podría aportar con su conocimiento y liderazgo en un momento crítico para la seguridad de la región de Valparaíso".

Finalmente, la diputada Chiara Barchiesi (Republicanos) subrayó a Puranoticia.cl que "la seguridad pública no se resuelve con más burocracia, sino con respaldo efectivo a nuestras policías, una persecución penal ágil y condenas contundentes".

"Depositar esperanzas en un nuevo Seremi de Seguridad Pública es desconocer el problema de fondo y conformarse con medidas que solo benefician a la casta política y no a los ciudadanos de la región de Valparaíso, quienes sufren a diario la delincuencia", continuó manifestando la legisladora del Distrito 6.

Finalmente, la parlamentaria del Partido Republicano expuso que "la solución pasa por decisiones firmes y no por seguir inflando estructuras administrativas que poco o nada aportan a la seguridad real de las personas".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl realizó las consultas a diputados del oficialismo, sin embargo figuras como Carolina Marzán (PPD), Diego Ibáñez (FA) o María Francisca Bello (FA) no respondieron a nuestras consultas. No obstante, quien sí lo hizo fue el diputado Tomás de Rementería (PS), quien sólo señaló que el perfil del nuevo Seremi de Seguridad Pública debe ser como el del actual coordinador regional del tema, Óscar Balcarce, de quien dijo que "creo que es lejos la mejor opción".

