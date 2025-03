El "prontuario" de denuncias contra el abogado comunista que suena como el primer Seremi de Seguridad Pública en Valparaíso

El martes 1 de abril fue la fecha establecida por el Gobierno para instaurar oficialmente el Ministerio de Seguridad Pública, que será encargado de colaborar con el Presidente de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad y orden público, la prevención del delito y la protección de las personas en materias de seguridad, separando así sus funciones del Ministerio del Interior.

Esta nueva cartera comenzará a operar en un edificio cercano al palacio de La Moneda, en Teatinos 220, Santiago, en cuyas oficinas se emplazarán los gabinetes del Ministro o Ministra, además de las Subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Acerca de los jefes de departamento, estos deberán ser definidos mediante concurso, aumentando de esta manera los requisitos para la contratación de su personal.

La Secretaría de Estado tendrá que formular, diseñar y evaluar las políticas y estrategias nacionales para prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, el narcotráfico y los actos terroristas; debiendo coordinarse con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia. También tendrán que proponer iniciativas legales, reglamentarias y administrativas, junto a una Política Nacional de Seguridad Pública.

Habiéndose establecido su fecha de implementación, el lugar físico de sus oficinas centrales y ya conocidas las respectivas funciones y misiones, ahora sólo resta por saber otros aspectos igual de relevantes, como es el caso del nombre del nuevo Ministro o Ministra de Seguridad Pública; pero también del nuevo Secretario o Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Seguridad Pública en la región de Valparaíso.

Quien dio algunas luces respecto a la figura que podría hacerse cargo de esta nueva cartera fue el diputado Andrés Longton, quien en conversación con Puranoticia.cl el pasado 5 de marzo, sostuvo que la nueva autoridad debe "tener las agallas para tomar decisiones que incluso vayan contra de su propio sector político o del sector más radicalizado de la izquierda, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio". Así es como sugirió nombres como el de Felipe Harboe (ex PPD) y el diputado Raúl Leiva (PS).

En el caso de la región de Valparaíso, donde se deberá elegir en los próximos días al flamante nuevo Seremi de Seguridad Pública, hasta el momento son tres los nombres que se manejan de manera extraoficial: el de Óscar Balcarce, actual coordinador regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito; el de Daniel Zamorano, actual jefe del Departamento de Gestión Territorial de la Delegación Presidencial; y el de Nicolás Mallea, actual encargado de seguridad en la Delegación Presidencial.

Cabe hacer presente que los últimos dos nombres están relacionados al Partido Comunista (PC), misma colectividad del actual delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien tendría un rol preponderante al momento de elegir a la nueva autoridad. Esto, a su vez, hace prever que las cartas más fuertes para quedarse con la Seremi de Seguridad Pública provendrán justamente de las huestes comunistas.

Pero haciendo un análisis a las figuras de Daniel Zamorano y Nicolás Mallea, vale hacer presente la figuración en prensa que ha tenido este último durante los últimos años, el cual ha sido cuestionado no sólo en materia política y laboral, sino que también con denuncias asociadas a posibles hechos de corrupción hace dos años atrás.

CREACIÓN DE FUNDACIÓN

En julio de 2023, luego que estallara el «Caso Convenios» en nuestro país, el diputado Luis Sánchez acudió hasta la Contraloría para denunciar y solicitar una investigación debido a una solicitud que habría expresado el entonces jefe de gabinete de la Seremi de Gobierno, Nicolás Mallea, para crear una fundación y adjudicarle fondos.

Cabe recordar que el abogado de profesión se desempeñó en ese puesto desde abril de 2022 a diciembre de 2023, donde debió representar a la autoridad en reuniones de la Seremi de Gobierno y en otras instancias administrativas, asumiendo también labores como controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas de la Seremi; mantener el flujo de información con el personal de la dependencia acerca de las políticas, normas, procedimientos y decisiones de carácter administrativo; entre otros.

Fue precisamente durante este tiempo cuando el parlamentario del Partido Republicano explicó que una funcionaria a honorarios de la Seremi de Gobierno denunció a Mallea "por haberle solicitado la creación de una asociación o fundación, integrada por personas afines políticamente, de manera que dicha asociación o fundación se pudiera adjudicar los fondos que como funcionaria le correspondía gestionar. Esto es, los Fondos de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP)".

Luis Fernando Sánchez puso los antecedentes a disposición de la Contraloría Regional de Valparaíso para que dé inicio a una investigación al funcionario denunciado, pero también a la jefa de Auditoría Interna, de quien en su momento se dijo que tendría conocimiento de lo ocurrido "hace meses", pero que se acercó a las oficinas de la Seremi de Gobierno en Valparaíso tiempo después para comenzar las investigaciones y ya con el escándalo por el traspaso de fondos públicos a fundaciones en la palestra.

ROL EN EL SERVICIO DE SALUD

Una vez sellada su salida de la Seremi de Gobierno, al mes siguiente, en enero de 2024, ficha como abogado del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), donde coincidió con Cristian Gálvez, el director de esta entidad, quien ha sido blanco de duras críticas y cuestionamientos por parte de diputados de la Quinta Región.

Uno de ellos es el diputado Andrés Celis, quien ha denunciado en varias ocasiones a Gálvez, a quien incluso solicitó su renuncia. Entre estos hechos, el parlamentario independiente (ex Renovación Nacional) apuntó al mal uso de recursos públicos dentro del SSVSA, asegurando que se han destinado fondos a beneficios para el equipo cercano a Gálvez, en lugar de invertir en infraestructura y equipamiento.

Fuentes conocedoras de la interna en el Servicio de Salud cuentan que gran parte de los problemas que ha tenido Gálvez han sido por acciones emprendidas por Mallea. Un militante del Partido Comunista –que solicitó la reserva de su identidad– señaló a Puranoticia.cl que "todos los problemas que ha tenido Cristian Gálvez han sido por Nicolás Mallea, quien se atribuyó facultades que no tenía porque no era el Director Jurídico. Él tiende a negociar con otras personas, yéndose por el lado de quien es la cabeza del Servicio. Fue lo mismo que hizo en la Seremi de Gobierno".

CRÍTICAS A SU FIGURA

Buscando conocer si efectivamente el nombre del abogado Nicolás Mallea está siendo sondeado para ser el primer Secretario Regional Ministerial de Seguridad Pública en Valparaíso, Puranoticia.cl tomó contacto con el diputado Luis Cuello, el único representante regional del Partido Comunista (PC) en la Cámara Baja.

"Yo no conozco si se están explorando o a quién se está explorando como probable encargado regional del área del Ministerio, entonces no tengo una opinión formada", dijo el legislador comunista, quien sí se refirió al trabajo que deberá cumplir esta nueva autoridad: "El objetivo es dotar de capacidades específicas, separado del Ministerio del Interior, y espero que eso implique mejoramiento y fortalecimiento en las capacidades del Estado a nivel regional para enfrentar el fenómeno de la delincuencia y de la afectación de la seguridad pública, que es algo que preocupa a todos".

Por su parte, el diputado Luis Fernando Sánchez comentó sobre la posibilidad que fuera Nicolás Mallea el nuevo Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso que "una persona que fue denunciada por estar gestionando fundaciones dentro del Gobierno Regional justo cuando salió el caso de Democracia Viva, no está en condiciones de asumir un cargo de responsabilidad de ese nivel. Sería escandaloso".

"Estamos hablando de un ministerio encargado del combate contra la delincuencia. Creo que la señal que está dando el Gobierno a los chilenos es clara: no va a ser un Ministerio de Seguridad si tienes metido en cargos fundamentales a gente que habría estado acusada en esquemas tan oscuros y cuestionables", agregó.

El diputado Andrés Celis también fue consultado por la posibilidad de que el abogado y militante del Partido Comunista asuma como nuevo Seremi de Seguridad Pública, ante lo que respondió que "esto sería un grave error en seguridad porque, a mi juicio, Mallea no está a la altura. Si el Gobierno realmente quiere mejorar la seguridad, no puede cometer errores como éste. Nicolás Mallea ha demostrado una gestión deficiente en el Servicio de Salud de Valparaíso, y ahora lo quieren poner a cargo de la seguridad en la región. Esto no es solo preocupante, es inaceptable".

"No podemos darnos el lujo de improvisar con cargos tan sensibles. Necesitamos a alguien con capacidad real para enfrentar la crisis de seguridad. Si el Gobierno insiste en nombrar a personas sin la experiencia y el carácter necesario, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública será un fracaso", concluyó el legislador.

Por su parte, el diputado Nelson Venegas (Partido Socialista) comentó que "creo que hasta el momento debería aprovecharse el conocimiento, despliegue y experiencia recogida durante estos años, por lo tanto, siento que el mejor nombre sería alguien que reuniera estos requisitos, sin tener que empezar de cero. En ese sentido, pienso que el actual coordinador de seguridad Pública de Valparaíso (Óscar Balcarce) es el mejor nombre hasta el momento, y nos pone a cubierto de los ataque que siempre se intensifican en años de elecciones".

Cabe hacer presente que se espera que durante esta semana se den a conocer los nombres, tanto del nuevo Ministro o Ministra de Seguridad Pública, así como de la persona que estará a cargo de la Seremi de esta nueva cartera en Valparaíso. ¿Será Nicolás Mallea, Daniel Zamorano o Óscar Balcarce? Es algo que pronto sabremos...

