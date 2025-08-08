Diputada Barchiesi reivindica labor de los cores Republicanos apuntados por Mundaca: "Me siento orgullosa del «piño Barchiesi»"

Las críticas e insultos que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, hizo de los consejeros regionales (cores) del Partido Republicano este jueves generaron un verdadero escándalo en la región, básicamente por el tenor de sus palabras, las que pocas veces son escuchadas a tal grado por parte de una autoridad.

"Están conspirando para cagarte (sic)", el antiguo Consejo "no tenía la maldad que tienen estos culiaos", "están pensando en cómo ir a la Contraloría" y "el «piño Barchiesi» te quiere cagar", fueron las declaraciones que un micrófono abierto permitieron oír por parte del jefe regional en una charla informal tras el pleno.

Pero, ¿qué es el «piño Barchiesi»? Desde hace un tiempo se conoce que en la interna del Partido Republicano en la región de Valparaíso hay dos sectores fuertes, los cuales son liderados por los dos parlamentarios que tienen en la zona: Luis Fernando Sánchez, por uno; y Chiara Barchiesi, por el otro (sumando también a su hermano, Antonio).

En su momento, Sánchez señaló a Puranoticia.cl que "con Chiara compartimos incluso oficina en el Congreso. Hay diferencias de estilo, cada uno tiene sus formas personales de hacer las cosas. Evidentemente hay formas de trabajar que son más particulares de cómo abordo yo los problemas. Ellos tienen una experiencia distinta, una forma de hacer las cosas diferente. Pero somos todos republicanos y buscamos abordar primero que nada los problemas del país que hoy día vivimos".

En ese sentido, estos lotes también se trasladan hasta el Consejo Regional, donde hay un grupo más cercano a Sánchez y otro a Barchiesi. Allí surge el apelativo utilizado por el gobernador Rodrigo Mundaca, quien los denominó «piño Barchiesi». Vale hacer presente «piño» es una palabra coloquial que se usa para referirse a un grupo de personas, generalmente amigos o que realiza actividades juntas. De hecho es un término muy utilizado por las barras bravas de fútbol, correspondiente a un subgrupo dentro de la misma, generalmente asociados a un territorio específico.

Ahora bien, ¿quiénes son los consejeros del «piño Barchiesi»? De los 10 cores que tiene el Partido Republicano en Valparaíso, cinco son vinculados a la Diputada del Distrito 6: Paulina Yáñez, Felipe Córdoba, Fernando Astorga, Elsa Bueno y Cristián Pinilla.

Explicado el contexto, Puranoticia.cl conoció la reacción que tuvo la diputada Barchiesi a los dichos expresados por el gobernador Mundaca en sesión plenaria del Core este jueves: "Me siento orgullosa del «piño Barchiesi»", comenzó diciendo la parlamentaria de derecha a través de un video publicado en sus redes sociales.

De igual forma, y tras exhibir el video que da cuenta de los improperios de la autoridad, Barchiesi volvió a la carga: "Fino y elegante. Me siento orgullosa de la Bancada de Cores Republicanos en nuestra región de Valparaíso", prosiguió la legisladora.

Por último, la representante de la zona interior de la región de Valparaíso cerró el registro señalando que "por mucho que le moleste al gobernador Mundaca, lo vamos a seguir fiscalizando, porque el poder no es un cheque en blanco".

Además, el video fue acompañado de un mensaje en el que reforzaba lo planteado: "Con el «piño Barchiesi» lo vamos a seguir fiscalizando. Porque es nuestra pega, porque la ley se cumple y porque el poder no es un cheque en blanco".

